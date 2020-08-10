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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1643164416451646>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stargazer написав:не має летальності коронавіруса

А, тоесть то что умирает столько же - фиг с ним, пусть умирают.
  stargazer написав:не вражає настільки масово

Не скдадуха получается. Цифры умерших сопоставимы. Если летальность ниже то тогда гораздо больше, чем коронавирусом, болееют чтобы получить то же количество умерших. Или наоборот если болеют мало, то летальность выше чем у коронавируса иначе откуда сопоставимые цифры. Не нашел источника, но во многих местах пишут что каждый ребенок до достижения 5 лет заболевает ротавирусной инфекцией.
  stargazer написав:від нього є вакцина
Причем вакцинирование в составе программ есть лишь в 17 странах (цифры 2009 года) и Украины в списке нет.

Так я повторюсь: если практически каждый украинец более этой инфекцией - где ротавирусный карантин, почему не остановлено метро и ж/д сообщение?
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:40

  freeze написав:
  juristkostya написав:Не понимаю, с чем вы хотите поспорить. При прочих равных (дистанция, проветривание, мытьё рук) заразиться от бессимптомного намного сложнее, чем от симптомного.


Я и не спорю. Достаточно очевидно что никаких равных условий не имеется.
В случае с симптомным наблюдается настороженность, дистанция, изоляция и тд.
В случае с бессимптомным наблюдается, что они по имеющимся примерам успевают заразить людей возможно больше, чем симптомные.
Итого, вывод, занавес, спор не имеет смысла. Важно то как на самом деле продвигается болезнь, а не возможная теория.

1. Вы выдвинули тезис, что симптомные и бессимптомные одинаково заразны.
2. Чтобы сравнить влияение одного из факторов (наличие выраженных симптомов ОРЗ) все прочие факторы (дистанция, проветривание и т.п.) должны быть зафиксированы на неизменном уровне. Это классика научного подхода, в современном мире другой подход неприемлем.
3. Однако, автор статьи таких исследований не проводил. Вы также подтвердили, что "никаких равных условий не имеется".
4. Следовательно, тезис об одинаковой заразности симптомных и бессимптомных не подтверждается на минимально приемлемом методологическом уровне.

Так зачем было делать шаг № 1?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:41

  vitaliy_berdinskikh написав:Так я повторюсь: если практически каждый украинец более этой инфекцией - где ротавирусный карантин, почему не остановлено метро и ж/д сообщение?


Потому что в метро редко кто какает и нет плохой воды, чтобы там напиться.
Смысла нет закрывать метро.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:44

  juristkostya написав:Так зачем было делать шаг № 1?


Скорее всего бессимптомные успевают заразить даже больше людей, чем симптомные. Это подтверждается имеющими фактами.
Вопрос закрыт.
Пофлудить на тему Цицерона и Сократа, это вы знаете к кому, тут есть юристы.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Смысла нет закрывать метро.
при воздушно-капельных тоже нет смысла, поскольку интесивность воздухообмена в нормальном метро посильнее, чем в трамвае или в офисе.
Но метро закрывали, и грозятся повторить.
Вывод: действия властей совсем необязательно вызваны соображениями доказательной медицины.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Скорее всего бессимптомные успевают заразить даже больше людей, чем симптомные. Это подтверждается имеющими фактами.
чуть выше я указал, какие условия должны быть соблюдены, чтобы мы смогли говорить о "подтверждается имеющими фактами".
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:48

  juristkostya написав:
  freeze написав:Смысла нет закрывать метро.
при воздушно-капельных тоже нет смысла, поскольку интесивность воздухообмена в нормальном метро посильнее, чем в трамвае или в офисе.
Но метро закрывали, и грозятся повторить.
Вывод: действия властей совсем необязательно вызваны соображениями доказательной медицины.


Не знаю, я не власть, там во власти в министерствах и ведомствах полно медиков с огромным стажем. Чем они руководствовались я не знаю, про метро я никогда не писал, у нас в городе метро нет.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:49

  juristkostya написав:
  freeze написав:Скорее всего бессимптомные успевают заразить даже больше людей, чем симптомные. Это подтверждается имеющими фактами.
чуть выше я указал, какие условия должны быть соблюдены, чтобы мы смогли говорить о "подтверждается имеющими фактами".


Факты не надо подтверждать, факты надо объяснять. :lol:
Я не точно выразился.
Так будет точнее :
Фактами подтверждается, что часто бессимптомные носители успевают заразить больше других людей, чем симптомные. Факты я приводил. Сcылки давал.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Фактами подтверждается, что часто бессимптомные носители успевают заразить больше других людей, чем симптомные. Факты я приводил
из ваших сообщений вытекает, что факты заражения от бессимптомных есть.
Но количественной оценки (от симптомных заболело Х человек, а от бессимптомных 2Х человек) там нет.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Факты не надо подтверждать, факты надо объяснять.

нормально и очень желательно, когда факт подтверждается несколькими независимым друг от друга источниками/способами.
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