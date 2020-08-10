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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1643164416451646

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:18

  juristkostya написав:
  freeze написав:Факты не надо подтверждать, факты надо объяснять.

нормально и очень желательно, когда факт подтверждается несколькими независимым друг от друга источниками/способами.


Другого источника как тест ПЦР в нашем случае не имеется.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:26

  freeze написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:Факты не надо подтверждать, факты надо объяснять.

нормально и очень желательно, когда факт подтверждается несколькими независимым друг от друга источниками/способами.


Другого источника как тест ПЦР в нашем случае не имеется.

это если мы говорим о факте заболевания.

А вот если мы хотим доказать факт "заболевший А подхватил свою болезнь от носителя Б"...или что "данный бессимптомный носитель за три недели болезни заразил Х человек"....Вот тут надо крепко задуматься над достоверной методикой замера.
juristkostya
 
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