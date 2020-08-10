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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:18
juristkostya написав: freeze написав:
Факты не надо подтверждать, факты надо объяснять.
нормально и очень желательно, когда факт подтверждается несколькими независимым друг от друга источниками/способами.
Другого источника как тест ПЦР в нашем случае не имеется.
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freeze
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:26
freeze написав: juristkostya написав: freeze написав:
Факты не надо подтверждать, факты надо объяснять.
нормально и очень желательно, когда факт подтверждается несколькими независимым друг от друга источниками/способами.
Другого источника как тест ПЦР в нашем случае не имеется.
это если мы говорим о факте заболевания.
А вот если мы хотим доказать факт "заболевший А подхватил свою болезнь от носителя Б"...или что "данный бессимптомный носитель за три недели болезни заразил Х человек"....Вот тут надо крепко задуматься над достоверной методикой замера.
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