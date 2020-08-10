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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:18
juristkostya написав: freeze написав:
Факты не надо подтверждать, факты надо объяснять.
нормально и очень желательно, когда факт подтверждается несколькими независимым друг от друга источниками/способами.
Другого источника как тест ПЦР в нашем случае не имеется.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:26
freeze написав: juristkostya написав: freeze написав:
Факты не надо подтверждать, факты надо объяснять.
нормально и очень желательно, когда факт подтверждается несколькими независимым друг от друга источниками/способами.
Другого источника как тест ПЦР в нашем случае не имеется.
это если мы говорим о факте заболевания.
А вот если мы хотим доказать факт "заболевший А подхватил свою болезнь от носителя Б"...или что "данный бессимптомный носитель за три недели болезни заразил Х человек"....Вот тут надо крепко задуматься над достоверной методикой замера.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:30
juristkostya написав:
"данный бессимптомный носитель за три недели болезни заразил Х человек"....Вот тут надо крепко задуматься над достоверной методикой замера.
Судно 20 человек, как минимум 19 из них заразилось от бессимптомного. Куда уж тут достоверней.
Был бы кашляющий, скорее всего его заперли бы в отдельную каюту и миску с едой у дверей оставляли. Вряд ли было 19 зараженных в этом случае.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:39
freeze написав:
Судно 20 человек, как минимум 19 из них заразилось от бессимптомного. Куда уж тут достоверней.
Был бы кашляющий, скорее всего его заперли бы в отдельную каюту и миску с едой у дверей оставляли. Вряд ли было 19 зараженных в этом случае.
это понятно.
Но ситуация на корабле/в закрытом бункере никак не является типичной. То есть, для понимания массового эпидпроцесса в масштабах, допустим, города-миллионника с его метро, супермаркетами и кинотеатрами - пока непонятно, как вычленить роль симптомных и роль бессимптомных.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:44
freeze написав: juristkostya написав:
"данный бессимптомный носитель за три недели болезни заразил Х человек"....Вот тут надо крепко задуматься над достоверной методикой замера.
Судно 20 человек, как минимум 19 из них заразилось от бессимптомного. Куда уж тут достоверней.
Был бы кашляющий, скорее всего его заперли бы в отдельную каюту и миску с едой у дверей оставляли. Вряд ли было 19 зараженных в этом случае.
Симптомного в метро никто в отдельном вагоне не закроет.
Да и на счёт судна спорный вопрос.
Mind the gap.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:50
vitaliy_berdinskikh написав:
Симптомного в метро никто в отдельном вагоне не закроет.
В нашей ситуации надрывно кашляющий в лучшем случае самостоятельно выбежит из вагона на следующей остановке, в худшем не самостоятельно, но с телесными повреждениями.
А мы потом видос посмотрим и обсудим с юристами, легкие повреждения или средней тяжести, ибо они у нас проходили курс судебной медицины, как я читал.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:53
freeze написав:
В нашей ситуации надрывно кашляющий в лучшем случае самостоятельно выбежит из вагона на следующей остановке
Ні, синку, це - фантастика.
Ну и от того что он выбежит на следующей остановке ничего в задаче не меняетя: выбежавший на следующей остановке бессимптомный заразит меньшее количество народу, чем симптомный.
Mind the gap.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:04
Путин объявил о создании вакцины от коронавируса
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от заболевания, вызвавшего пандемию в мире, говорит президент РФ.
Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, объявил о создании первой в мире вакцины от коронавируса. Об этом он сказал открывая совещание с членами правительства, пишет ТАСС.
"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал президент РФ.
Путин надеется, что в мире со временем появится много вакцин от коронавируса.
По его словам, массовый выпуск вакцины от коронавируса начнется в ближайшее время.
Российский президент также заявил, что вакцину испытала на себе одна из его дочерей.
По его словам, после первого укола у его дочери температура была 38, а на следующий день 37 с небольшим. "И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры высокие", - сказал президент РФ.
Он подчеркнул, что у многих людей, которые сделали вакцину, нет никаких внешних проявлений, в том числе температуры, "все проходит так, как будто ничего и не делали".
Путин попросил главу Минздрава РФ Михаила Мурашко подробно проинформировать об этом. "Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", - добавил российский президент.
По словам Мурашко, вакцина от коронавируса центра им. Гамалеи разработана на известной платформе, на которой основаны еще шесть вакцин. Она показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований.
"У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации", - сказал Мурашко.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:15
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
В нашей ситуации надрывно кашляющий в лучшем случае самостоятельно выбежит из вагона на следующей остановке
Ні, синку, це - фантастика.
Ну и от того что он выбежит на следующей остановке ничего в задаче не меняетя: выбежавший на следующей остановке бессимптомный заразит меньшее количество народу, чем симптомный.
Если фантастика, можете на себе проверить ))) Зайдите в вагон метро и надрывно начните кашлять )))
Откуда утверждения, что бессимптомный заразит меньше? Вам же тут уже кучу примеров приводили на ветке, от ресторанов, автобусов, судов и тд. Поскольку бессимптомного никто не опасается, то время контакта с ним удлиняется, на выхлопе смотрите примеры.
Кто не хочет читать, тот не читает. )))
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:21
freeze написав:
Откуда утверждения, что бессимптомный заразит меньше?
оттуда же, откуда утверждения, что бессимптомный заразит больше: кому-то так кажется "из общей логики".
За неимением внятных исследований и обширной статистики, и то и другое в равной мере остаётся предположениями.
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