

Путин объявил о создании вакцины от коронавируса



В России зарегистрировали первую в мире вакцину от заболевания, вызвавшего пандемию в мире, говорит президент РФ.



Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, объявил о создании первой в мире вакцины от коронавируса. Об этом он сказал открывая совещание с членами правительства, пишет ТАСС.





"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал президент РФ.



Путин надеется, что в мире со временем появится много вакцин от коронавируса.



По его словам, массовый выпуск вакцины от коронавируса начнется в ближайшее время.



Российский президент также заявил, что вакцину испытала на себе одна из его дочерей.



По его словам, после первого укола у его дочери температура была 38, а на следующий день 37 с небольшим. "И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры высокие", - сказал президент РФ.



Он подчеркнул, что у многих людей, которые сделали вакцину, нет никаких внешних проявлений, в том числе температуры, "все проходит так, как будто ничего и не делали".



Путин попросил главу Минздрава РФ Михаила Мурашко подробно проинформировать об этом. "Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", - добавил российский президент.



По словам Мурашко, вакцина от коронавируса центра им. Гамалеи разработана на известной платформе, на которой основаны еще шесть вакцин. Она показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований.



"У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации", - сказал Мурашко.



