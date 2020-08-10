Додано: Вів 11 сер, 2020 12:30

vitaliy_berdinskikh написав: Уже проверено. Уже проверено.

vitaliy_berdinskikh написав: же ж писали тебе, раза два - потому что он не кашляет, тоесть не распространяет вирус столь интенсивно как кашляющий симптомный. же ж писали тебе, раза два - потому что он не кашляет, тоесть не распространяет вирус столь интенсивно как кашляющий симптомный.

И где там про надрывный кашель в транспорте ?Повторяю для непонятливых в четвертый раз.В случае бессимптомного носительства снимается настороженность и удлиняется время контакта с инфицированным, что приводит к значительной вероятности заражения.Примеров и ссылок тут уже до кучи привели.Обсуждения каких-то детских аксиом а-ля что хуже, если кашлянуть прямо в лицо, или с расстояния пять метров, это для детского садика.Смысл обсуждения не в этом, а в том от кого больше шанс заразиться сейчас при поездке от бессимптомного или симптомного. Я сейчас вообще не вижу и не слышу кашляющих людей у себя в городе, минимум на порядок меньше, чем в прошлом году, а количество заболевших и госпитализированных растёт, что дает основание предположить, что основные заражения идут у нас сейчас от активных бессимптомных, которые заражают людей в возрасте, которые уже не особо активны и попадают прямиком в инфекционку.