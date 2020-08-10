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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1644164516461647

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:можете на себе проверить. Зайдите в вагон метро и надрывно начните кашлять )))

Уже проверено. И он не единственный на всю Украину кто выходил из дома. Как видишь жив-здоров, попутчики его не четвертовали.
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... onavirusom

  freeze написав:Откуда утверждения, что бессимптомный заразит меньше?
Уже ж писали тебе, раза два - потому что он не кашляет, тоесть не распространяет вирус столь интенсивно как кашляющий симптомный.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:А мы потом видос посмотрим и обсудим с юристами, легкие повреждения или средней тяжести,
в основе методики определения степени тяжести находится фактическое количество дней в стационаре.
Так что, по видосу вы ничего не определите. Ну, кроме травм, несовместимых с жизнью.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:30

  vitaliy_berdinskikh написав:Уже проверено.


И где там про надрывный кашель в транспорте ?

  vitaliy_berdinskikh написав:же ж писали тебе, раза два - потому что он не кашляет, тоесть не распространяет вирус столь интенсивно как кашляющий симптомный.


Повторяю для непонятливых в четвертый раз.
В случае бессимптомного носительства снимается настороженность и удлиняется время контакта с инфицированным, что приводит к значительной вероятности заражения.
Примеров и ссылок тут уже до кучи привели.
Обсуждения каких-то детских аксиом а-ля что хуже, если кашлянуть прямо в лицо, или с расстояния пять метров, это для детского садика.
Смысл обсуждения не в этом, а в том от кого больше шанс заразиться сейчас при поездке от бессимптомного или симптомного. Я сейчас вообще не вижу и не слышу кашляющих людей у себя в городе, минимум на порядок меньше, чем в прошлом году, а количество заболевших и госпитализированных растёт, что дает основание предположить, что основные заражения идут у нас сейчас от активных бессимптомных, которые заражают людей в возрасте, которые уже не особо активны и попадают прямиком в инфекционку.
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