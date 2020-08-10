vitaliy_berdinskikh написав:же ж писали тебе, раза два - потому что он не кашляет, тоесть не распространяет вирус столь интенсивно как кашляющий симптомный.
Повторяю для непонятливых в четвертый раз. В случае бессимптомного носительства снимается настороженность и удлиняется время контакта с инфицированным, что приводит к значительной вероятности заражения. Примеров и ссылок тут уже до кучи привели. Обсуждения каких-то детских аксиом а-ля что хуже, если кашлянуть прямо в лицо, или с расстояния пять метров, это для детского садика. Смысл обсуждения не в этом, а в том от кого больше шанс заразиться сейчас при поездке от бессимптомного или симптомного. Я сейчас вообще не вижу и не слышу кашляющих людей у себя в городе, минимум на порядок меньше, чем в прошлом году, а количество заболевших и госпитализированных растёт, что дает основание предположить, что основные заражения идут у нас сейчас от активных бессимптомных, которые заражают людей в возрасте, которые уже не особо активны и попадают прямиком в инфекционку.
freeze написав:Смысл обсуждения не в этом, а в том от кого больше шанс заразиться сейчас при поездке от бессимптомного или симптомного.
Есть ещё такая категория, как "без видимых симптомов". Это, например, когда горло уже раздирает по полной, но температура пока ещё 36.6. И не говоря про случаи, когда перед прохождением границы, водитель маршрутки выдаёт всем пассажирам по таблетке парацетамола, на всякий случай, чтоб не было проблем с проездом.
Путин объявил о том, что Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса. Массовый выпуск вакцины начнется в ближайшее время. Одна из дочерей Путина уже сделала прививку. Я так понял, что это старшая, которая эндокринолог.