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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1645164616471648>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:можете на себе проверить. Зайдите в вагон метро и надрывно начните кашлять )))

Уже проверено. И он не единственный на всю Украину кто выходил из дома. Как видишь жив-здоров, попутчики его не четвертовали.
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... onavirusom

  freeze написав:Откуда утверждения, что бессимптомный заразит меньше?
Уже ж писали тебе, раза два - потому что он не кашляет, тоесть не распространяет вирус столь интенсивно как кашляющий симптомный.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:А мы потом видос посмотрим и обсудим с юристами, легкие повреждения или средней тяжести,
в основе методики определения степени тяжести находится фактическое количество дней в стационаре.
Так что, по видосу вы ничего не определите. Ну, кроме травм, несовместимых с жизнью.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:30

  vitaliy_berdinskikh написав:Уже проверено.


И где там про надрывный кашель в транспорте ?

  vitaliy_berdinskikh написав:же ж писали тебе, раза два - потому что он не кашляет, тоесть не распространяет вирус столь интенсивно как кашляющий симптомный.


Повторяю для непонятливых в четвертый раз.
В случае бессимптомного носительства снимается настороженность и удлиняется время контакта с инфицированным, что приводит к значительной вероятности заражения.
Примеров и ссылок тут уже до кучи привели.
Обсуждения каких-то детских аксиом а-ля что хуже, если кашлянуть прямо в лицо, или с расстояния пять метров, это для детского садика.
Смысл обсуждения не в этом, а в том от кого больше шанс заразиться сейчас при поездке от бессимптомного или симптомного. Я сейчас вообще не вижу и не слышу кашляющих людей у себя в городе, минимум на порядок меньше, чем в прошлом году, а количество заболевших и госпитализированных растёт, что дает основание предположить, что основные заражения идут у нас сейчас от активных бессимптомных, которые заражают людей в возрасте, которые уже не особо активны и попадают прямиком в инфекционку.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Смысл обсуждения не в этом, а в том от кого больше шанс заразиться сейчас при поездке от бессимптомного или симптомного.

Есть ещё такая категория, как "без видимых симптомов". Это, например, когда горло уже раздирает по полной, но температура пока ещё 36.6. И не говоря про случаи, когда перед прохождением границы, водитель маршрутки выдаёт всем пассажирам по таблетке парацетамола, на всякий случай, чтоб не было проблем с проездом.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Путин объявил о том, что Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса. Массовый выпуск вакцины начнется в ближайшее время.
Одна из дочерей Путина уже сделала прививку.
Я так понял, что это старшая, которая эндокринолог.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:35

#Слухи
Наш источник в МОЗ сообщает, что российскую вакцину от коронавируса, которую сегодня презентовал Путин и которая является первой в мире, не будут признавать в Украине.
Против этого выступает западное лобби. Проблема не в том, что вакцина какая-то не такая, а в том, что она «русская».

https://t.me/legitimniy/4870
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:37

  freeze написав:Южнокорейских медики: бессимптомные пациенты с COVID19 настолько же заразны, как и больные с симптомами. При этом длительность периода, в течение которого они могут представлять опасность, в обеих группах тоже совпадает : https://bit.ly/2PGEQqU


Остальные 193 человека на момент изоляции имели ряд характерных симптомов COVID-19: кашель, насморк и заложенный нос, выделение мокроты, боли в горле, утрата обоняния;
Любопытно, что в начале эпидемии считалось, что выделенные признаки свидетельствуют об отсутствии ковида :wink:

Исследователи напоминают, что обнаружение вирусной РНК не следует приравнивать к присутствию живого вируса, способного заражать других людей. Поэтому для оценки рисков распространения SARS-CoV-2 бессимптомными носителями необходимы дополнительные исследования, например, культивирование вируса из образцов.
Много умничали, осваивали гранты, а в конце признались, что их результатам цена дерь.мо :evil:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 14:48

  freeze написав: Если фантастика, можете на себе проверить ))) Зайдите в вагон метро и надрывно начните кашлять )))

Насчет вагона не знаю, но вчера наблюдал сцену: на станции метро какой-то неадекват средних лет без маски ругался с пассажирами. Подошел охранник, начал его урезонивать, после чего был послан далеко и прямо. А прав у охранника шарахнуть мразь дубинкой и надеть наручники нет.
Не думаю, что такого можно было бы запросто выкинуть из вагона.

Да что мужик... один раз наблюдал, как бодрая старушенция без маски, не обращая внимания на замечания дежурной, проскочила турникет, заорав "у меня маски нет, пошла нах...".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:07

  freeze написав:Путин объявил о том, что Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса. Массовый выпуск вакцины начнется в ближайшее время.
Одна из дочерей Путина уже сделала прививку.
Я так понял, что это старшая, которая эндокринолог.


не не буду колоть прививку расейскую по любому и семью свою не дам..пошли они нах,не верю я им..Кровь -анализы,сахар ,палочка коха,сифилис..сам читаю хоть и не дохтур..
что заявила,кто путинская дочка -пурга все расейская..
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:
  freeze написав: Если фантастика, можете на себе проверить ))) Зайдите в вагон метро и надрывно начните кашлять )))

Насчет вагона не знаю, но вчера наблюдал сцену: на станции метро какой-то неадекват средних лет без маски ругался с пассажирами. Подошел охранник, начал его урезонивать, после чего был послан далеко и прямо. А прав у охранника шарахнуть мразь дубинкой и надеть наручники нет.
Не думаю, что такого можно было бы запросто выкинуть из вагона.

Да что мужик... один раз наблюдал, как бодрая старушенция без маски, не обращая внимания на замечания дежурной, проскочила турникет, заорав "у меня маски нет, пошла нах...".


Давайте различать просто человека без маски и человека надрывно кашляющего в присутствии пожилых людей или людей, которые планируют провести следующие три недели, не глотая парацетамол.
В первом случае это может быть не выполнение каких то распоряжений, во втором случае это банальное проявление неуважения к окружающим. Сидит свинья и разбрызгивает свои сопли
freeze
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