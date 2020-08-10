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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:54
freeze написав:
во втором случае это банальное проявление неуважения к окружающим. Сидит свинья и разбрызгивает свои сопли
В вашей вселенной окурок всегда доносят до урны? Никогда не паркуются враскорячку? Не разговаривают громко в общественных местах?
Если да, то, конечно, и с насморком с трамвай не полезут. Но ваша вселенная очень невелика, примерно, как родная планета Маленького принца
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juristkostya
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