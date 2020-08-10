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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1645164616471648

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:54

  freeze написав: во втором случае это банальное проявление неуважения к окружающим. Сидит свинья и разбрызгивает свои сопли

В вашей вселенной окурок всегда доносят до урны? Никогда не паркуются враскорячку? Не разговаривают громко в общественных местах?
Если да, то, конечно, и с насморком с трамвай не полезут. Но ваша вселенная очень невелика, примерно, как родная планета Маленького принца :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:52

  Вкладчик1234 написав:
#Слухи
Наш источник в МОЗ сообщает, что российскую вакцину от коронавируса, которую сегодня презентовал Путин и которая является первой в мире, не будут признавать в Украине.
Против этого выступает западное лобби. Проблема не в том, что вакцина какая-то не такая, а в том, что она «русская».

https://t.me/legitimniy/4870


Они собирались изобретать вакцину ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:52

Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, передает опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств во вторник, 11 августа.
.......
При этом там отмечается, что «защитный титр антител в настоящее время неизвестен».
https://m.lenta.ru/news/2020/08/11/vvod/
Т.е., если правильно понимаю, эффективность вакцины не установлена и фактически на врачах, учителях, полиции вакцину будут испытывать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:55

  juristkostya написав:
  freeze написав:Откуда утверждения, что бессимптомный заразит меньше?
оттуда же, откуда утверждения, что бессимптомный заразит больше: кому-то так кажется "из общей логики".
За неимением внятных исследований и обширной статистики, и то и другое в равной мере остаётся предположениями.


Этому пользователю можно писать всякий бред по вирус
как только его хватают на лжи - он бежит жаловаться модераторам .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:59

  ЛАД написав:
Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, передает опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств во вторник, 11 августа.
.......
При этом там отмечается, что «защитный титр антител в настоящее время неизвестен».
https://m.lenta.ru/news/2020/08/11/vvod/
Т.е., если правильно понимаю, эффективность вакцины не установлена и фактически на врачах, учителях, полиции вакцину будут испытывать.


Тю ! когда другие кричали про изобретение и применении вакцины - все было хорошо .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:Откуда утверждения, что бессимптомный заразит меньше?
оттуда же, откуда утверждения, что бессимптомный заразит больше: кому-то так кажется "из общей логики".
За неимением внятных исследований и обширной статистики, и то и другое в равной мере остаётся предположениями.


Этому пользователю можно писать всякий бред по вирус
как только его хватают на лжи - он бежит жаловаться модераторам .


Как может ПТУшник поймать на лжи если ПТУшник не знает примитивных вещей из школьной программы, даже в родных Каушанах должны были в школе преподавать
freeze
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