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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1646164716481649>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:54

  freeze написав: во втором случае это банальное проявление неуважения к окружающим. Сидит свинья и разбрызгивает свои сопли

В вашей вселенной окурок всегда доносят до урны? Никогда не паркуются враскорячку? Не разговаривают громко в общественных местах?
Если да, то, конечно, и с насморком с трамвай не полезут. Но ваша вселенная очень невелика, примерно, как родная планета Маленького принца :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:52

  Вкладчик1234 написав:
#Слухи
Наш источник в МОЗ сообщает, что российскую вакцину от коронавируса, которую сегодня презентовал Путин и которая является первой в мире, не будут признавать в Украине.
Против этого выступает западное лобби. Проблема не в том, что вакцина какая-то не такая, а в том, что она «русская».

https://t.me/legitimniy/4870


Они собирались изобретать вакцину ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:52

Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, передает опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств во вторник, 11 августа.
.......
При этом там отмечается, что «защитный титр антител в настоящее время неизвестен».
https://m.lenta.ru/news/2020/08/11/vvod/
Т.е., если правильно понимаю, эффективность вакцины не установлена и фактически на врачах, учителях, полиции вакцину будут испытывать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:55

  juristkostya написав:
  freeze написав:Откуда утверждения, что бессимптомный заразит меньше?
оттуда же, откуда утверждения, что бессимптомный заразит больше: кому-то так кажется "из общей логики".
За неимением внятных исследований и обширной статистики, и то и другое в равной мере остаётся предположениями.


Этому пользователю можно писать всякий бред по вирус
как только его хватают на лжи - он бежит жаловаться модераторам .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:59

  ЛАД написав:
Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, передает опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств во вторник, 11 августа.
.......
При этом там отмечается, что «защитный титр антител в настоящее время неизвестен».
https://m.lenta.ru/news/2020/08/11/vvod/
Т.е., если правильно понимаю, эффективность вакцины не установлена и фактически на врачах, учителях, полиции вакцину будут испытывать.


Тю ! когда другие кричали про изобретение и применении вакцины - все было хорошо .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:Откуда утверждения, что бессимптомный заразит меньше?
оттуда же, откуда утверждения, что бессимптомный заразит больше: кому-то так кажется "из общей логики".
За неимением внятных исследований и обширной статистики, и то и другое в равной мере остаётся предположениями.


Этому пользователю можно писать всякий бред по вирус
как только его хватают на лжи - он бежит жаловаться модераторам .


Как может ПТУшник поймать на лжи если ПТУшник не знает примитивных вещей из школьной программы, даже в родных Каушанах должны были в школе преподавать
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, передает опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств во вторник, 11 августа.
.......
При этом там отмечается, что «защитный титр антител в настоящее время неизвестен».
https://m.lenta.ru/news/2020/08/11/vvod/
Т.е., если правильно понимаю, эффективность вакцины не установлена и фактически на врачах, учителях, полиции вакцину будут испытывать.


Так врачи из Гамалеи плюс добровольцы уже на себе испытали. Вряд ли надо на всех профессиях испытывать.

Там прописано терапевтическое исключение, кроме детей и беременных. По этим группам будут испытания с января.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:42

В следующем году к коронавирусным "прелестям" нас ждет вспышка кори. 37% - это критически низкий уровень, в прошлый раз мы были там в 2016-м, а в 2017-м вспыхнула эпидемия...

В Украине только 37% детей вакцинированы от кори
https://interfax.com.ua/news/general/680356.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:45

  freeze написав:
ЛАД написав:
Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, передает опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств во вторник, 11 августа.
.......
При этом там отмечается, что «защитный титр антител в настоящее время неизвестен».
https://m.lenta.ru/news/2020/08/11/vvod/
Т.е., если правильно понимаю, эффективность вакцины не установлена и фактически на врачах, учителях, полиции вакцину будут испытывать.


Так врачи из Гамалеи плюс добровольцы уже на себе испытали. Вряд ли надо на всех профессиях испытывать.

Там прописано терапевтическое исключение, кроме детей и беременных. По этим группам будут испытания с января.

Читал на днях интервью с разработчиком этой вакцины. Он говорил о том, что 3-й этап испытаний начнётся после регистрации вакцины.
А те испытания, которые уже сделаны, проводились на небольшой группе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

zРадио написав:В следующем году к коронавирусным "прелестям" нас ждет вспышка кори. 37% - это критически низкий уровень, в прошлый раз мы были там в 2016-м, а в 2017-м вспыхнула эпидемия...

В Украине только 37% детей вакцинированы от кори
https://interfax.com.ua/news/general/680356.html


Тут вакцина есть, все апробировано и проверено. Кто хочет пусть болеет. Кто не хочет, тот не болеет.
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