freeze написав: во втором случае это банальное проявление неуважения к окружающим. Сидит свинья и разбрызгивает свои сопли
В вашей вселенной окурок всегда доносят до урны? Никогда не паркуются враскорячку? Не разговаривают громко в общественных местах? Если да, то, конечно, и с насморком с трамвай не полезут. Но ваша вселенная очень невелика, примерно, как родная планета Маленького принца
#Слухи Наш источник в МОЗ сообщает, что российскую вакцину от коронавируса, которую сегодня презентовал Путин и которая является первой в мире, не будут признавать в Украине. Против этого выступает западное лобби. Проблема не в том, что вакцина какая-то не такая, а в том, что она «русская».
Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, передает опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств во вторник, 11 августа. ....... При этом там отмечается, что «защитный титр антител в настоящее время неизвестен».
freeze написав:Откуда утверждения, что бессимптомный заразит меньше?
оттуда же, откуда утверждения, что бессимптомный заразит больше: кому-то так кажется "из общей логики". За неимением внятных исследований и обширной статистики, и то и другое в равной мере остаётся предположениями.
Этому пользователю можно писать всякий бред по вирус как только его хватают на лжи - он бежит жаловаться модераторам .
Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, передает опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств во вторник, 11 августа. ....... При этом там отмечается, что «защитный титр антител в настоящее время неизвестен».
freeze написав:Откуда утверждения, что бессимптомный заразит меньше?
оттуда же, откуда утверждения, что бессимптомный заразит больше: кому-то так кажется "из общей логики". За неимением внятных исследований и обширной статистики, и то и другое в равной мере остаётся предположениями.
Этому пользователю можно писать всякий бред по вирус как только его хватают на лжи - он бежит жаловаться модераторам .
Как может ПТУшник поймать на лжи если ПТУшник не знает примитивных вещей из школьной программы, даже в родных Каушанах должны были в школе преподавать
Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, передает опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств во вторник, 11 августа. ....... При этом там отмечается, что «защитный титр антител в настоящее время неизвестен».
Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, передает опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств во вторник, 11 августа. ....... При этом там отмечается, что «защитный титр антител в настоящее время неизвестен».