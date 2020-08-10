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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1646164716481649

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:52

  moldashavanin написав:......
Тю ! когда другие кричали про изобретение и применении вакцины - все было хорошо .

1. Кричать никому не запрещено.
2. Ни один учёный/врач, да и просто умный человек, не говорил о применении вакцины с 1 сентября.
А Путин и Трамп могут говорить, что угодно. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:53

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:можете на себе проверить. Зайдите в вагон метро и надрывно начните кашлять )))

Уже проверено. И он не единственный на всю Украину кто выходил из дома. Как видишь жив-здоров, попутчики его не четвертовали.
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... onavirusom

  freeze написав:Откуда утверждения, что бессимптомный заразит меньше?
Уже ж писали тебе, раза два - потому что он не кашляет, тоесть не распространяет вирус столь интенсивно как кашляющий симптомный.

спасибо ! очень полезная ссылка
чисто для себя на заметку
Аспирин кардио 100 мг 1р в день (разжижать кровь)
Ксарелто 1 раз в день (Профилактика венозной тромбоэмболии)
Нольпаза 40 мг 1 р в день (для желудка)
Серрата 3 разв в день ( противовоспалительное)
Квертин 3 р в день: капиляростабилизирующее отхаркивающее
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Читал на днях интервью с разработчиком этой вакцины. Он говорил о том, что 3-й этап испытаний начнётся после регистрации вакцины.
А те испытания, которые уже сделаны, проводились на небольшой группе.


Как не назови, сути дела не меняет. Можно назвать массовая вакцинация - третий этап. Все инструкции рано или поздно корректируется.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:04

  freeze написав:
zРадио написав:В следующем году к коронавирусным "прелестям" нас ждет вспышка кори. 37% - это критически низкий уровень, в прошлый раз мы были там в 2016-м, а в 2017-м вспыхнула эпидемия...

В Украине только 37% детей вакцинированы от кори
https://interfax.com.ua/news/general/680356.html


Тут вакцина есть, все апробировано и проверено. Кто хочет пусть болеет. Кто не хочет, тот не болеет.
увы, неверно.
Та группа с противопоказаниями (небольшая, но вполне реальная) может быть защищена только при массовом вакцинировании всех, у кого нет противопоказаний.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:10

  juristkostya написав:
  freeze написав:
zРадио написав:В следующем году к коронавирусным "прелестям" нас ждет вспышка кори. 37% - это критически низкий уровень, в прошлый раз мы были там в 2016-м, а в 2017-м вспыхнула эпидемия...

В Украине только 37% детей вакцинированы от кори
https://interfax.com.ua/news/general/680356.html


Тут вакцина есть, все апробировано и проверено. Кто хочет пусть болеет. Кто не хочет, тот не болеет.
увы, неверно.
Та группа с противопоказаниями (небольшая, но вполне реальная) может быть защищена только при массовом вакцинировании всех, у кого нет противопоказаний.


Верно, плюс больные корью занимают койки, которые могут понадобиться для коронавирусных больных. Поэтому пора бы уже государству брать ответственность в свои руки и заниматься массовой вакцинацией там, где это возможно. Если пока бушует корона, вспыхнет хотя бы еще одна эпидемия, будет беда - вот тогда медицинская система точно ляжет
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:15

  juristkostya написав:Та группа с противопоказаниями (небольшая, но вполне реальная) может быть защищена только при массовом вакцинировании всех, у кого нет противопоказаний.


Это очень небольшая группа людей с реальными противопоказаниями, будем считать, что им не повезло, потому что имеется большое количество вильнолюдей - любителей покашлять в транспорте и вытереть жирные руки о занавеску в вагоне поезда. С этими ничего не сделаешь, процесс окультуризации занимает десятилетия.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:С этими ничего не сделаешь, процесс окультуризации занимает десятилетия.
как это "ничего не сделаешь", если мы достоверно знаем, что в Союзе охват профилактическими мероприятиями был намного шире? Значит, есть эффективные методики?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:46

В этой новости нет ничего нового :)

#Сплетни
Пошли сплетни, что наши будут завозить вакцину от коронавируса только западного образца, но цена её будет в 5 раз дороже рыночной из-за дефицита.
Завозить будут только «свои» фирмы и только они смогут продавать эту вакцину. На этом кейсе чиновники МОЗ заработают колоссальные деньги на откатах.

https://t.me/ZE_kartel/1744
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:54

  juristkostya написав:........
Сам автор статьи делает следующий вывод:
"риск распространения инфекции пациентами без симптомов COVID-19 довольно велик"
Не надо объяснять, что "довольно велик" это совсем не то же самое, что "столь же велик, как и у симптомных".

Вывод же из всего этого стандартный: читаем чуть дальше броского заголовка, подключаем минимальный скепсис и логику.

Костя, Вы правы, что заголовок статьи не соответствует содержанию. Но это, скорее всего, "заслуга" журналиста.
Исследование, действительно, не позволяет сделать вывод о степени заразности бессимптомных, но позволяет говорить о том, что пренебрегать опасностью того, что они могут распространять заразу не хуже явных больных, тоже нельзя. И что этот вопрос требует дальнейшего изучения. А пока следует относиться к ним с той же опаской, что и к явным больным.
Starikan, учитывая сказанное, я бы не стал говорить, что "их результатам цена дерь.мо". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:заголовок статьи не соответствует содержанию. Но это, скорее всего, "заслуга" журналиста.
мне плевать на журналиста. Но мне не плевать на уровень этого форума. Цитируешь материал - выдели суть, а не броскую "подводку", которая, к тому же, и неправильная.
juristkostya
 
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