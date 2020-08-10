freeze написав:Откуда утверждения, что бессимптомный заразит меньше?
Уже ж писали тебе, раза два - потому что он не кашляет, тоесть не распространяет вирус столь интенсивно как кашляющий симптомный.
спасибо ! очень полезная ссылка чисто для себя на заметку
Аспирин кардио 100 мг 1р в день (разжижать кровь) Ксарелто 1 раз в день (Профилактика венозной тромбоэмболии) Нольпаза 40 мг 1 р в день (для желудка) Серрата 3 разв в день ( противовоспалительное) Квертин 3 р в день: капиляростабилизирующее отхаркивающее
ЛАД написав:Читал на днях интервью с разработчиком этой вакцины. Он говорил о том, что 3-й этап испытаний начнётся после регистрации вакцины. А те испытания, которые уже сделаны, проводились на небольшой группе.
Как не назови, сути дела не меняет. Можно назвать массовая вакцинация - третий этап. Все инструкции рано или поздно корректируется.
Тут вакцина есть, все апробировано и проверено. Кто хочет пусть болеет. Кто не хочет, тот не болеет.
увы, неверно. Та группа с противопоказаниями (небольшая, но вполне реальная) может быть защищена только при массовом вакцинировании всех, у кого нет противопоказаний.
Верно, плюс больные корью занимают койки, которые могут понадобиться для коронавирусных больных. Поэтому пора бы уже государству брать ответственность в свои руки и заниматься массовой вакцинацией там, где это возможно. Если пока бушует корона, вспыхнет хотя бы еще одна эпидемия, будет беда - вот тогда медицинская система точно ляжет
juristkostya написав:Та группа с противопоказаниями (небольшая, но вполне реальная) может быть защищена только при массовом вакцинировании всех, у кого нет противопоказаний.
Это очень небольшая группа людей с реальными противопоказаниями, будем считать, что им не повезло, потому что имеется большое количество вильнолюдей - любителей покашлять в транспорте и вытереть жирные руки о занавеску в вагоне поезда. С этими ничего не сделаешь, процесс окультуризации занимает десятилетия.
#Сплетни Пошли сплетни, что наши будут завозить вакцину от коронавируса только западного образца, но цена её будет в 5 раз дороже рыночной из-за дефицита. Завозить будут только «свои» фирмы и только они смогут продавать эту вакцину. На этом кейсе чиновники МОЗ заработают колоссальные деньги на откатах.
juristkostya написав:........ Сам автор статьи делает следующий вывод: "риск распространения инфекции пациентами без симптомов COVID-19 довольно велик" Не надо объяснять, что "довольно велик" это совсем не то же самое, что "столь же велик, как и у симптомных".
Вывод же из всего этого стандартный: читаем чуть дальше броского заголовка, подключаем минимальный скепсис и логику.
Костя, Вы правы, что заголовок статьи не соответствует содержанию. Но это, скорее всего, "заслуга" журналиста. Исследование, действительно, не позволяет сделать вывод о степени заразности бессимптомных, но позволяет говорить о том, что пренебрегать опасностью того, что они могут распространять заразу не хуже явных больных, тоже нельзя. И что этот вопрос требует дальнейшего изучения. А пока следует относиться к ним с той же опаской, что и к явным больным. Starikan, учитывая сказанное, я бы не стал говорить, что "их результатам цена дерь.мо".