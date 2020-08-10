Додано: Вів 11 сер, 2020 18:54

juristkostya написав: ........

Сам автор статьи делает следующий вывод:

"риск распространения инфекции пациентами без симптомов COVID-19 довольно велик"

Не надо объяснять, что "довольно велик" это совсем не то же самое, что "столь же велик, как и у симптомных".



Вывод же из всего этого стандартный: читаем чуть дальше броского заголовка, подключаем минимальный скепсис и логику. ........Сам автор статьи делает следующий вывод:"риск распространения инфекции пациентами без симптомов COVID-19 довольно велик"Не надо объяснять, что "довольно велик" это совсем не то же самое, что "столь же велик, как и у симптомных".Вывод же из всего этого стандартный: читаем чуть дальше броского заголовка, подключаем минимальный скепсис и логику.

Костя, Вы правы, что заголовок статьи не соответствует содержанию. Но это, скорее всего, "заслуга" журналиста.Исследование, действительно, не позволяет сделать вывод о степени заразности бессимптомных, но позволяет говорить о том, что пренебрегать опасностью того, что они могут распространять заразу не хуже явных больных, тоже нельзя. И что этот вопрос требует дальнейшего изучения. А пока следует относиться к ним с той же опаской, что и к явным больным., учитывая сказанное, я бы не стал говорить, что "их результатам цена дерь.мо".