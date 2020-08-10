Аспирин кардио 100 мг 1р в день (разжижать кровь) Ксарелто 1 раз в день (Профилактика венозной тромбоэмболии) Нольпаза 40 мг 1 р в день (для желудка) Серрата 3 разв в день ( противовоспалительное) Квертин 3 р в день: капиляростабилизирующее отхаркивающее
Аспирин кардио + ксарелто + серрата, это композиция по силе не для слабонервных. Как по мне, я бы три прививки от чего угодно сделал, чтобы не принимать этот комплекс одновременно даже неделю. Тут непонятно от чего ласты можно склеить. Но наверное тут врачи правы, когда дышишь на кислороде или есть массированное коронавирусное воспаление лёгких, то хрен с ним, сначала отобьёмся от коронавируса, потом будем отбиваться от проблем, вызванных препаратами для лечения коронавируса.
Аспирин кардио 100 мг 1р в день (разжижать кровь) Ксарелто 1 раз в день (Профилактика венозной тромбоэмболии) Нольпаза 40 мг 1 р в день (для желудка) Серрата 3 разв в день ( противовоспалительное) Квертин 3 р в день: капиляростабилизирующее отхаркивающее
Аспирин кардио + ксарелто + серрата, это композиция по силе не для слабонервных. Как по мне, я бы три прививки от чего угодно сделал, чтобы не принимать этот комплекс одновременно даже неделю. Тут непонятно от чего ласты можно склеить. Но наверное тут врачи правы, когда дышишь на кислороде или есть массированное коронавирусное воспаление лёгких, то хрен с ним, сначала отобьёмся от коронавируса, потом будем отбиваться от проблем, вызванных препаратами для лечения коронавируса.
По моему мнению, для полного эффекта этот комплекс назначений неполный без инъекций гепарина 10000 ед 3 р/д в/в.
Коллега Yama, в какой дозе посоветуете ксарелто? 20мг? Или может сразу 40?
Кто ещё хочет по интернету полечиться? Или это здесь целенаправленная диверсия? В таком случае не забудьте, что форумы обычно читают больше людей, чем пишет в нем.
Аспирин кардио 100 мг 1р в день (разжижать кровь) Ксарелто 1 раз в день (Профилактика венозной тромбоэмболии) Нольпаза 40 мг 1 р в день (для желудка) Серрата 3 разв в день ( противовоспалительное) Квертин 3 р в день: капиляростабилизирующее отхаркивающее
Аспирин кардио + ксарелто + серрата, это композиция по силе не для слабонервных. Как по мне, я бы три прививки от чего угодно сделал, чтобы не принимать этот комплекс одновременно даже неделю. Тут непонятно от чего ласты можно склеить. Но наверное тут врачи правы, когда дышишь на кислороде или есть массированное коронавирусное воспаление лёгких, то хрен с ним, сначала отобьёмся от коронавируса, потом будем отбиваться от проблем, вызванных препаратами для лечения коронавируса.
Суть медицины в том, чтоб у вас было стабильно плохое состояние как можно дольше. А в идеале, по итогу, чтоб ещё и с ритуальной службы поиметь % за приведённого клиента.
Это, как у автомастеров. Во время ремонта нужно подламать что-то, не связанное с текущей проблемой. Так сказать, задел на будущее, чтоб клиент не пропал на долго.
Так и тут, важно не только вылечить от текущей болезни, но и сделать так, чтоб пациент быстро вернулся уже с другой проблемой.