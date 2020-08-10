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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1647164816491650

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:09

  yama написав:чисто для себя на заметку
Аспирин кардио 100 мг 1р в день (разжижать кровь)
Ксарелто 1 раз в день (Профилактика венозной тромбоэмболии)
Нольпаза 40 мг 1 р в день (для желудка)
Серрата 3 разв в день ( противовоспалительное)
Квертин 3 р в день: капиляростабилизирующее отхаркивающее


Аспирин кардио + ксарелто + серрата, это композиция по силе не для слабонервных. Как по мне, я бы три прививки от чего угодно сделал, чтобы не принимать этот комплекс одновременно даже неделю. Тут непонятно от чего ласты можно склеить. Но наверное тут врачи правы, когда дышишь на кислороде или есть массированное коронавирусное воспаление лёгких, то хрен с ним, сначала отобьёмся от коронавируса, потом будем отбиваться от проблем, вызванных препаратами для лечения коронавируса.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

freeze написав:
  yama написав:чисто для себя на заметку
Аспирин кардио 100 мг 1р в день (разжижать кровь)
Ксарелто 1 раз в день (Профилактика венозной тромбоэмболии)
Нольпаза 40 мг 1 р в день (для желудка)
Серрата 3 разв в день ( противовоспалительное)
Квертин 3 р в день: капиляростабилизирующее отхаркивающее


Аспирин кардио + ксарелто + серрата, это композиция по силе не для слабонервных. Как по мне, я бы три прививки от чего угодно сделал, чтобы не принимать этот комплекс одновременно даже неделю. Тут непонятно от чего ласты можно склеить. Но наверное тут врачи правы, когда дышишь на кислороде или есть массированное коронавирусное воспаление лёгких, то хрен с ним, сначала отобьёмся от коронавируса, потом будем отбиваться от проблем, вызванных препаратами для лечения коронавируса.


По моему мнению, для полного эффекта этот комплекс назначений неполный без инъекций гепарина 10000 ед 3 р/д в/в.

Коллега Yama, в какой дозе посоветуете ксарелто? 20мг? Или может сразу 40?

Кто ещё хочет по интернету полечиться? Или это здесь целенаправленная диверсия? В таком случае не забудьте, что форумы обычно читают больше людей, чем пишет в нем.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:12

  zРадио написав:В следующем году к коронавирусным "прелестям" нас ждет вспышка кори. 37% - это критически низкий уровень, в прошлый раз мы были там в 2016-м, а в 2017-м вспыхнула эпидемия...

В Украине только 37% детей вакцинированы от кори
https://interfax.com.ua/news/general/680356.html


В следующем году поднимут цену на газ
в следуем году - ТЕЦ будет покупать рыночный газ .
Какие будут зимы и как это повлияет на здоровье людей ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:15

Массовая вакцинация в России начнётся в сентябре, первыми будут привиты врачи.
Но в аптеки для обычной продажи поступит только в январе.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:19

  freeze написав:Массовая вакцинация в России начнётся в сентябре, первыми будут привиты врачи.
Но в аптеки для обычной продажи поступит только в январе.

Говорят это обычная бычья моча.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:24

  Ukrainian написав:
  freeze написав:Массовая вакцинация в России начнётся в сентябре, первыми будут привиты врачи.
Но в аптеки для обычной продажи поступит только в январе.

Говорят это обычная бычья моча.


Это будет легко проверить, открыв ампулу и посмотреть в микроскоп.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:25

  freeze написав:
  yama написав:чисто для себя на заметку
Аспирин кардио 100 мг 1р в день (разжижать кровь)
Ксарелто 1 раз в день (Профилактика венозной тромбоэмболии)
Нольпаза 40 мг 1 р в день (для желудка)
Серрата 3 разв в день ( противовоспалительное)
Квертин 3 р в день: капиляростабилизирующее отхаркивающее


Аспирин кардио + ксарелто + серрата, это композиция по силе не для слабонервных. Как по мне, я бы три прививки от чего угодно сделал, чтобы не принимать этот комплекс одновременно даже неделю. Тут непонятно от чего ласты можно склеить. Но наверное тут врачи правы, когда дышишь на кислороде или есть массированное коронавирусное воспаление лёгких, то хрен с ним, сначала отобьёмся от коронавируса, потом будем отбиваться от проблем, вызванных препаратами для лечения коронавируса.

Суть медицины в том, чтоб у вас было стабильно плохое состояние как можно дольше. А в идеале, по итогу, чтоб ещё и с ритуальной службы поиметь % за приведённого клиента.

Это, как у автомастеров. Во время ремонта нужно подламать что-то, не связанное с текущей проблемой. Так сказать, задел на будущее, чтоб клиент не пропал на долго.

Так и тут, важно не только вылечить от текущей болезни, но и сделать так, чтоб пациент быстро вернулся уже с другой проблемой.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:27

  freeze написав:
  Ukrainian написав:
  freeze написав:Массовая вакцинация в России начнётся в сентябре, первыми будут привиты врачи.
Но в аптеки для обычной продажи поступит только в январе.

Говорят это обычная бычья моча.


Это будет легко проверить, открыв ампулу и посмотреть в микроскоп.

И что вы там ожидаете увидеть?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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