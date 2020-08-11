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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1647164816491650 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 28 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 250 Додано: Вів 11 сер, 2020 20:12 zРадио написав: В следующем году к коронавирусным "прелестям" нас ждет вспышка кори. 37% - это критически низкий уровень, в прошлый раз мы были там в 2016-м, а в 2017-м вспыхнула эпидемия...



В Украине только 37% детей вакцинированы от кори

https://interfax.com.ua/news/general/680356.html В следующем году к коронавирусным "прелестям" нас ждет вспышка кори. 37% - это критически низкий уровень, в прошлый раз мы были там в 2016-м, а в 2017-м вспыхнула эпидемия...



В следующем году поднимут цену на газ

в следуем году - ТЕЦ будет покупать рыночный газ .

Какие будут зимы и как это повлияет на здоровье людей ? В следующем году поднимут цену на газв следуем году - ТЕЦ будет покупать рыночный газ .Какие будут зимы и как это повлияет на здоровье людей ? moldashavanin

Повідомлень: 672 З нами з: 22.07.11 Подякував: 247 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 20:15 Массовая вакцинация в России начнётся в сентябре, первыми будут привиты врачи.

Но в аптеки для обычной продажи поступит только в январе. freeze 4 Повідомлень: 17972 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4343 раз. Подякували: 7039 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 20:19 freeze написав: Массовая вакцинация в России начнётся в сентябре, первыми будут привиты врачи.

Но в аптеки для обычной продажи поступит только в январе. Массовая вакцинация в России начнётся в сентябре, первыми будут привиты врачи.Но в аптеки для обычной продажи поступит только в январе.

Говорят это обычная бычья моча. Говорят это обычная бычья моча. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8768 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 625 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 20:24 Ukrainian написав: freeze написав: Массовая вакцинация в России начнётся в сентябре, первыми будут привиты врачи.

Но в аптеки для обычной продажи поступит только в январе. Массовая вакцинация в России начнётся в сентябре, первыми будут привиты врачи.Но в аптеки для обычной продажи поступит только в январе.

Говорят это обычная бычья моча. Говорят это обычная бычья моча.



Это будет легко проверить, открыв ампулу и посмотреть в микроскоп. Это будет легко проверить, открыв ампулу и посмотреть в микроскоп. freeze 4 Повідомлень: 17972 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4343 раз. Подякували: 7039 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 20:25 freeze написав: yama написав: чисто для себя на заметку Аспирин кардио 100 мг 1р в день (разжижать кровь)

Ксарелто 1 раз в день (Профилактика венозной тромбоэмболии)

Нольпаза 40 мг 1 р в день (для желудка)

Серрата 3 разв в день ( противовоспалительное)

Квертин 3 р в день: капиляростабилизирующее отхаркивающее

чисто для себя на заметку



Аспирин кардио + ксарелто + серрата, это композиция по силе не для слабонервных. Как по мне, я бы три прививки от чего угодно сделал, чтобы не принимать этот комплекс одновременно даже неделю. Тут непонятно от чего ласты можно склеить. Но наверное тут врачи правы, когда дышишь на кислороде или есть массированное коронавирусное воспаление лёгких, то хрен с ним, сначала отобьёмся от коронавируса, потом будем отбиваться от проблем, вызванных препаратами для лечения коронавируса. Аспирин кардио + ксарелто + серрата, это композиция по силе не для слабонервных. Как по мне, я бы три прививки от чего угодно сделал, чтобы не принимать этот комплекс одновременно даже неделю. Тут непонятно от чего ласты можно склеить. Но наверное тут врачи правы, когда дышишь на кислороде или есть массированное коронавирусное воспаление лёгких, то хрен с ним, сначала отобьёмся от коронавируса, потом будем отбиваться от проблем, вызванных препаратами для лечения коронавируса.

Суть медицины в том, чтоб у вас было стабильно плохое состояние как можно дольше. А в идеале, по итогу, чтоб ещё и с ритуальной службы поиметь % за приведённого клиента.



Это, как у автомастеров. Во время ремонта нужно подламать что-то, не связанное с текущей проблемой. Так сказать, задел на будущее, чтоб клиент не пропал на долго.



Так и тут, важно не только вылечить от текущей болезни, но и сделать так, чтоб пациент быстро вернулся уже с другой проблемой. Суть медицины в том, чтоб у вас было стабильно плохое состояние как можно дольше. А в идеале, по итогу, чтоб ещё и с ритуальной службы поиметь % за приведённого клиента.Это, как у автомастеров. Во время ремонта нужно подламать что-то, не связанное с текущей проблемой. Так сказать, задел на будущее, чтоб клиент не пропал на долго.Так и тут, важно не только вылечить от текущей болезни, но и сделать так, чтоб пациент быстро вернулся уже с другой проблемой. safonovstanislav Повідомлень: 2852 З нами з: 10.05.14 Подякував: 205 раз. Подякували: 452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 20:27 freeze написав: Ukrainian написав: freeze написав: Массовая вакцинация в России начнётся в сентябре, первыми будут привиты врачи.

Но в аптеки для обычной продажи поступит только в январе. Массовая вакцинация в России начнётся в сентябре, первыми будут привиты врачи.Но в аптеки для обычной продажи поступит только в январе.

Говорят это обычная бычья моча. Говорят это обычная бычья моча.



Это будет легко проверить, открыв ампулу и посмотреть в микроскоп. Это будет легко проверить, открыв ампулу и посмотреть в микроскоп.

И что вы там ожидаете увидеть? И что вы там ожидаете увидеть? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8768 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 625 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 20:47 safonovstanislav написав: Суть медицины в том, чтоб у вас было стабильно плохое состояние как можно дольше. А в идеале, по итогу, чтоб ещё и с ритуальной службы поиметь % за приведённого клиента.



Это, как у автомастеров. Во время ремонта нужно подламать что-то, не связанное с текущей проблемой. Так сказать, задел на будущее, чтоб клиент не пропал на долго.



Так и тут, важно не только вылечить от текущей болезни, но и сделать так, чтоб пациент быстро вернулся уже с другой проблемой. Суть медицины в том, чтоб у вас было стабильно плохое состояние как можно дольше. А в идеале, по итогу, чтоб ещё и с ритуальной службы поиметь % за приведённого клиента.Это, как у автомастеров. Во время ремонта нужно подламать что-то, не связанное с текущей проблемой. Так сказать, задел на будущее, чтоб клиент не пропал на долго.Так и тут, важно не только вылечить от текущей болезни, но и сделать так, чтоб пациент быстро вернулся уже с другой проблемой.



Хоспадя, какой бред. Хронические и возрастные заболевания растут именно потому, что люди больше массово не мрут в детском и среднем возрасте от инфекций и сердечно-сосудистых катастроф. Благодарите за возможность дожить до старости выдающихся нобелевских лауреатов, открывших антибиотики и создавших статины, вместо того, чтобы поливать дерьмом медицинских работников!



Никто стабильно плохое состояние здоровым людям не поддерживает, только больным, которые без пожизненной тепарии уже давно бы умерли...



Но если не доверяете медицине, можете лечиться у мольфаров и попов, кто ж запрещает... Хоспадя, какой бред. Хронические и возрастные заболевания растут именно потому, что люди больше массово не мрут в детском и среднем возрасте от инфекций и сердечно-сосудистых катастроф. Благодарите за возможность дожить до старости выдающихся нобелевских лауреатов, открывших антибиотики и создавших статины, вместо того, чтобы поливать дерьмом медицинских работников!Никто стабильно плохое состояние здоровым людям не поддерживает, только больным, которые без пожизненной тепарии уже давно бы умерли...Но если не доверяете медицине, можете лечиться у мольфаров и попов, кто ж запрещает... zРадио

Повідомлень: 7044 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1232 раз. Подякували: 2821 раз. Профіль 6 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 20:48 Ukrainian написав: freeze написав: Ukrainian написав: Говорят это обычная бычья моча. Говорят это обычная бычья моча.



Это будет легко проверить, открыв ампулу и посмотреть в микроскоп. Это будет легко проверить, открыв ампулу и посмотреть в микроскоп.

И что вы там ожидаете увидеть? И что вы там ожидаете увидеть?



Вы же сказали бычью мочу? Субстанция с характерными признаками.

Можно не сомневаться, что уже в ближайшие дни конкуренты и разведки будут внимательно изучать содержимое российской вакцины с помощью электронных микроскопов, специальных химических реакций и различных методов генной инженерии.

Надеюсь, будут держать нас в курсе. Вы же сказали бычью мочу? Субстанция с характерными признаками.Можно не сомневаться, что уже в ближайшие дни конкуренты и разведки будут внимательно изучать содержимое российской вакцины с помощью электронных микроскопов, специальных химических реакций и различных методов генной инженерии.Надеюсь, будут держать нас в курсе. freeze 4 Повідомлень: 17972 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4343 раз. Подякували: 7039 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 21:01 Клавдий Шифер написав: Ukrainian написав: freeze написав: Массовая вакцинация в России начнётся в сентябре, первыми будут привиты врачи.

Но в аптеки для обычной продажи поступит только в январе. Массовая вакцинация в России начнётся в сентябре, первыми будут привиты врачи.Но в аптеки для обычной продажи поступит только в январе.

Говорят это обычная бычья моча. Говорят это обычная бычья моча.

Зависть лузера - препротивнейшее зрелище. Зависть лузера - препротивнейшее зрелище.

Весь мир завидует русским

Если верить их СМИ конечно Весь мир завидует русскимЕсли верить их СМИ конечно "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8768 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 625 раз. Профіль Вебсайт 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 21:27 Ukrainian написав: Клавдий Шифер написав: Зависть лузера - препротивнейшее зрелище. Зависть лузера - препротивнейшее зрелище.

Весь мир завидует русским

Если верить их СМИ конечно Весь мир завидует русскимЕсли верить их СМИ конечно

Даже если верить нашим СМИ, то украинцам никто не завидует. Даже если верить нашим СМИ, то украинцам никто не завидует. Black Jack - White Business

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Повідомлень: 9995 З нами з: 03.11.08 Подякував: 771 раз. Подякували: 2190 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1647164816491650 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Striker Вів 11 сер, 2020 19:25