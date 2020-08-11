Аспирин кардио 100 мг 1р в день (разжижать кровь) Ксарелто 1 раз в день (Профилактика венозной тромбоэмболии) Нольпаза 40 мг 1 р в день (для желудка) Серрата 3 разв в день ( противовоспалительное) Квертин 3 р в день: капиляростабилизирующее отхаркивающее
Аспирин кардио + ксарелто + серрата, это композиция по силе не для слабонервных. Как по мне, я бы три прививки от чего угодно сделал, чтобы не принимать этот комплекс одновременно даже неделю. Тут непонятно от чего ласты можно склеить. Но наверное тут врачи правы, когда дышишь на кислороде или есть массированное коронавирусное воспаление лёгких, то хрен с ним, сначала отобьёмся от коронавируса, потом будем отбиваться от проблем, вызванных препаратами для лечения коронавируса.
Суть медицины в том, чтоб у вас было стабильно плохое состояние как можно дольше. А в идеале, по итогу, чтоб ещё и с ритуальной службы поиметь % за приведённого клиента.
Это, как у автомастеров. Во время ремонта нужно подламать что-то, не связанное с текущей проблемой. Так сказать, задел на будущее, чтоб клиент не пропал на долго.
Так и тут, важно не только вылечить от текущей болезни, но и сделать так, чтоб пациент быстро вернулся уже с другой проблемой.
safonovstanislav написав:Суть медицины в том, чтоб у вас было стабильно плохое состояние как можно дольше. А в идеале, по итогу, чтоб ещё и с ритуальной службы поиметь % за приведённого клиента.
Это, как у автомастеров. Во время ремонта нужно подламать что-то, не связанное с текущей проблемой. Так сказать, задел на будущее, чтоб клиент не пропал на долго.
Так и тут, важно не только вылечить от текущей болезни, но и сделать так, чтоб пациент быстро вернулся уже с другой проблемой.
Хоспадя, какой бред. Хронические и возрастные заболевания растут именно потому, что люди больше массово не мрут в детском и среднем возрасте от инфекций и сердечно-сосудистых катастроф. Благодарите за возможность дожить до старости выдающихся нобелевских лауреатов, открывших антибиотики и создавших статины, вместо того, чтобы поливать дерьмом медицинских работников!
Никто стабильно плохое состояние здоровым людям не поддерживает, только больным, которые без пожизненной тепарии уже давно бы умерли...
Но если не доверяете медицине, можете лечиться у мольфаров и попов, кто ж запрещает...
Это будет легко проверить, открыв ампулу и посмотреть в микроскоп.
И что вы там ожидаете увидеть?
Вы же сказали бычью мочу? Субстанция с характерными признаками. Можно не сомневаться, что уже в ближайшие дни конкуренты и разведки будут внимательно изучать содержимое российской вакцины с помощью электронных микроскопов, специальных химических реакций и различных методов генной инженерии. Надеюсь, будут держать нас в курсе.