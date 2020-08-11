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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1648164916501651 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 28 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 250 Додано: Вів 11 сер, 2020 23:18 Обгоним мы завтра Китай по общему количеству зараженных за время пандемии или только послезавтра ? Востаннє редагувалось freeze в Вів 11 сер, 2020 23:19, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 17975 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4344 раз. Подякували: 7039 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 23:19 freeze написав: Факты не надо подтверждать, факты надо объяснять.

Я не точно выразился.

Так будет точнее :

Фактами подтверждается, что часто бессимптомные носители успевают заразить больше других людей, чем симптомные. Факты я приводил. Сcылки давал. Я не точно выразился.Так будет точнее :, что часто бессимптомные носители успевают заразить больше других людей, чем симптомные.

Вы не лишь неточно выразились - Вы в очередной раз глубоко ошиблись.



Фактами не подтверждается - это их нужно подтверждать, и даже точнее - их надо доказывать надлежащими, допустимыми, достоверными, достаточными доказательствами.



Поскольку факт - это событие, которое происходит без волеизъявления человека, или действие (бездействие), которое происходит с волеизъявлением человека.



В частности, заражение одного человека другим является фактом, который может быть как в виде действия человека, так и в виде бездействия человека, или в целом тем и другим. Этот факт нужно доказывать доказательствами, а не предположениями (в украинском языке - "припущення").



При этом, то, на что Вы ссылаетесь, это даже не факты, а оценочные суждения иных людей, которые часто не имеют под собой фактического основания или оно ничтожно, а в нем присутствует предположение или преувеличение.

Поймите, наконец, разницу между фактом и оценочным суждением:

https://pravo.ua/articles/fakty-vs-ocen ... uzhdenija/

http://attorneys.ua/ru/publications/rec ... judgments/ Вы не лишь неточно выразились - Вы в очередной раз глубоко ошиблись.- это, и даже точнее -надлежащими, допустимыми, достоверными, достаточными доказательствами.Поскольку- это, которое происходит без волеизъявления человека, или, которое происходит с волеизъявлением человека.В частности, заражение одного человека другим является, который может быть как в виде действия человека, так и в виде бездействия человека, или в целом тем и другим. Этот факт нужно доказывать доказательствами, а не(в украинском языке -).При этом, то, на что Вы ссылаетесь, это даже не, аиных людей, которые часто не имеют под собой фактического основания или оно ничтожно, а в нем присутствует предположение или преувеличение.Поймите, наконец, разницу между Igneus Повідомлень: 674 З нами з: 29.08.18 Подякував: 255 раз. Подякували: 349 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 23:23 Igneus написав: Фактами не подтверждается - это их нужно подтверждать, и даже точнее - их надо доказывать надлежащими, допустимыми, достоверными, достаточными доказательствами. Фактами не подтверждается - это их нужно подтверждать, и даже точнее - их надо доказывать надлежащими, допустимыми, достоверными, достаточными доказательствами.





Это у вас видимо математику и философию на юрфаке не преподавали, а только судебную медицину.

Факт не надо доказывать, факт - это событие, которое произошло, это аксиома, не требующая доказательств. Следующим этапом может быть только объяснение факта.

А, если что, то доказывают теорему. Это у вас видимо математику и философию на юрфаке не преподавали, а только судебную медицину.Факт не надо доказывать, факт - это событие, которое произошло, это аксиома, не требующая доказательств. Следующим этапом может быть только объяснение факта.А, если что, то доказывают теорему. freeze 4 Повідомлень: 17975 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4344 раз. Подякували: 7039 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 23:25 alter написав: yama написав: чисто для себя на заметку Аспирин кардио 100 мг 1р в день (разжижать кровь)

Ксарелто 1 раз в день (Профилактика венозной тромбоэмболии)

Нольпаза 40 мг 1 р в день (для желудка)

Серрата 3 разв в день ( противовоспалительное)

Квертин 3 р в день: капиляростабилизирующее отхаркивающее





Аспирин кардио + ксарелто + серрата, это композиция по силе не для слабонервных. Как по мне, я бы три прививки от чего угодно сделал, чтобы не принимать этот комплекс одновременно даже неделю. Тут непонятно от чего ласты можно склеить. Но наверное тут врачи правы, когда дышишь на кислороде или есть массированное коронавирусное воспаление лёгких, то хрен с ним, сначала отобьёмся от коронавируса, потом будем отбиваться от проблем, вызванных препаратами для лечения коронавируса. Аспирин кардио + ксарелто + серрата, это композиция по силе не для слабонервных. Как по мне, я бы три прививки от чего угодно сделал, чтобы не принимать этот комплекс одновременно даже неделю. Тут непонятно от чего ласты можно склеить. Но наверное тут врачи правы, когда дышишь на кислороде или есть массированное коронавирусное воспаление лёгких, то хрен с ним, сначала отобьёмся от коронавируса, потом будем отбиваться от проблем, вызванных препаратами для лечения коронавируса.



По моему мнению, для полного эффекта этот комплекс назначений неполный без инъекций гепарина 10000 ед 3 р/д в/в.



Коллега Yama, в какой дозе посоветуете ксарелто? 20мг? Или может сразу 40?



Кто ещё хочет по интернету полечиться? Или это здесь целенаправленная диверсия? В таком случае не забудьте, что форумы обычно читают больше людей, чем пишет в нем. По моему мнению, для полного эффекта этот комплекс назначений неполный без инъекций гепарина 10000 ед 3 р/д в/в.Коллега Yama, в какой дозе посоветуете ксарелто? 20мг? Или может сразу 40?Кто ещё хочет по интернету полечиться? Или это здесь целенаправленная диверсия? В таком случае не забудьте, что форумы обычно читают больше людей, чем пишет в нем. обратите внимание на фразу

yama написав: чисто для себя на заметку . на заметку . Если есть люди которые готовы следовать анонимным интернет советам слепо и безоговорочно - ну что же я не могу им помочь , в интернете есть много разных пособий по изготовлении чего угодно и принесение вреда себе и окружающим - кое-что из этого справедливо преследуется криминальным кодексом . В других ветках дают финансовые советы - их применение тоже может оставить без трусов . Мне просто было интересно законспектировать что-то новое в лечение или просто лень вычитывать и выискивать официальные протоколы. Много с чем даже известные медийные персоны НЕ согласны из этих протоколов , как то например очень спорным является применение в профилактических целях высоких доз антибиотиков при КОВИД 2019 ( короне) между делом как верно писать болеет чем ? ковидом 2019 или коронавирусной инфекцией ? И тут было интересно увидеть что-то новое в лечении. обратите внимание на фразуЕсли есть люди которые готовы следовать анонимным интернет советам слепо и безоговорочно - ну что же я не могу им помочь , в интернете есть много разных пособий по изготовлении чего угодно и принесение вреда себе и окружающим - кое-что из этого справедливо преследуется криминальным кодексом . В других ветках дают финансовые советы - их применение тоже может оставить без трусов . Мне просто было интересно законспектировать что-то новое в лечение или просто лень вычитывать и выискивать официальные протоколы. Много с чем даже известные медийные персоны НЕ согласны из этих протоколов , как то например очень спорным является применение в профилактических целях высоких доз антибиотиков при КОВИД 2019 ( короне) между делом как верно писать болеет чем ? ковидом 2019 или коронавирусной инфекцией ? И тут было интересно увидеть что-то новое в лечении. yama Повідомлень: 2543 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4806 раз. Подякували: 525 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 сер, 2020 23:33 yama написав: как то например очень спорным является применение в профилактических целях высоких доз антибиотиков при КОВИД 2019 как то например очень спорным является применение в профилактических целях высоких доз антибиотиков при КОВИД 2019



Не такие уж высокие дозы антибиотиков прописывают, при многих других заболеваниях прописывают действительно тяжелые дозировки. Но если после коронавирусного воспаления лёгких будет еще бактериальное осложнение на ослабленных лёгких, то тут уже поздно будет пить боржоми и жалеть, чего ж мне не прописали для профилактики антибиотики. Не такие уж высокие дозы антибиотиков прописывают, при многих других заболеваниях прописывают действительно тяжелые дозировки. Но если после коронавирусного воспаления лёгких будет еще бактериальное осложнение на ослабленных лёгких, то тут уже поздно будет пить боржоми и жалеть, чего ж мне не прописали для профилактики антибиотики. freeze 4 Повідомлень: 17975 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4344 раз. Подякували: 7039 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1648164916501651 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Striker Вів 11 сер, 2020 19:25