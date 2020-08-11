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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:18
Обгоним мы завтра Китай по общему количеству зараженных за время пандемии или только послезавтра ?
Востаннє редагувалось freeze в Вів 11 сер, 2020 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:19
Вы не лишь неточно выразились - Вы в очередной раз глубоко ошиблись.
Фактами не подтверждается - это их нужно подтверждать, и даже точнее - их надо доказывать надлежащими, допустимыми, достоверными, достаточными доказательствами.
Поскольку факт - это событие, которое происходит без волеизъявления человека, или действие (бездействие), которое происходит с волеизъявлением человека.
В частности, заражение одного человека другим является фактом, который может быть как в виде действия человека, так и в виде бездействия человека, или в целом тем и другим. Этот факт нужно доказывать доказательствами, а не предположениями (в украинском языке - "припущення").
При этом, то, на что Вы ссылаетесь, это даже не факты, а оценочные суждения иных людей, которые часто не имеют под собой фактического основания или оно ничтожно, а в нем присутствует предположение или преувеличение.
Поймите, наконец, разницу между фактом и оценочным суждением:
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:23
Это у вас видимо математику и философию на юрфаке не преподавали, а только судебную медицину.
Факт не надо доказывать, факт - это событие, которое произошло, это аксиома, не требующая доказательств. Следующим этапом может быть только объяснение факта.
А, если что, то доказывают теорему.
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:25
обратите внимание на фразу
Если есть люди которые готовы следовать анонимным интернет советам слепо и безоговорочно - ну что же я не могу им помочь , в интернете есть много разных пособий по изготовлении чего угодно и принесение вреда себе и окружающим - кое-что из этого справедливо преследуется криминальным кодексом . В других ветках дают финансовые советы - их применение тоже может оставить без трусов . Мне просто было интересно законспектировать что-то новое в лечение или просто лень вычитывать и выискивать официальные протоколы. Много с чем даже известные медийные персоны НЕ согласны из этих протоколов , как то например очень спорным является применение в профилактических целях высоких доз антибиотиков при КОВИД 2019 ( короне) между делом как верно писать болеет чем ? ковидом 2019 или коронавирусной инфекцией ? И тут было интересно увидеть что-то новое в лечении.
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:33
Не такие уж высокие дозы антибиотиков прописывают, при многих других заболеваниях прописывают действительно тяжелые дозировки. Но если после коронавирусного воспаления лёгких будет еще бактериальное осложнение на ослабленных лёгких, то тут уже поздно будет пить боржоми и жалеть, чего ж мне не прописали для профилактики антибиотики.
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:54
На юрфаке не только философию изучают, но и, например, философию права.
А насчет математики - у меня первое образование инженерное, где высшая математика в избытке.
Избегайте юридических споров в обыденной (реальной) жизни за рамками социальных сетей, поскольку для Вас это противопоказано - с такими доводами войдете в суд в костюме, а выйдете в трусах
Додано: Сер 12 сер, 2020 00:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я не занимаюсь юридической демагогией, и не занимаюсь юридическими спорами, мне это мало интересно.
Поговорите на эти темы с юристом Костей.
А у меня через квартал Тарас-юрист работает, если мне понадобится я у него проконсультируюсь, он человек общительный и благожелательный.
Додано: Сер 12 сер, 2020 00:33
freeze Вы всегда такой взвешенный и разумный, адекватный человек. Не с кем посоветоваться про отдых 2020. Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ? Например Турция ..... Рассматриваю отдых за границей, но более-менее бюджетный. Что в Греции ? Какое ваше мнение ?
Додано: Сер 12 сер, 2020 00:47
Какой возраст? Если группа риска сидите дома. Если едите то после приезда держится подальше от родственников в группы риска
Мое мнение
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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