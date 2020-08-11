kalinavalera1 написав:freeze Вы всегда такой взвешенный и разумный, адекватный человек. Не с кем посоветоваться про отдых 2020. Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ? Например Турция ..... Рассматриваю отдых за границей, но более-менее бюджетный. Что в Греции ? Какое ваше мнение ?
У МОЗ оновили список країн "зеленого" та "червоного" списків держав станом на 7 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, Австрія, Грузія, Литва, Словаччина, Канада знову "зелені" для України.
Інформація щодо країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: Албанія, Болгарія, Чорногорія у червоній зоні.
У зеленій зоні залишається Єгипет, Туреччина та Хорватія.
kalinavalera1 написав:Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ?
Я не стану оценивать поездку с точки зрения опасности заразиться, поскольку не знаю, где она больше? Я только обращу внимание на возможность поиметь проблемы с возвращением домой. Никто не знает, какой транспорт будет доступен через неделю и каковы будут ограничения для вернувшихся из-за границы? Все в мире слишком быстро меняется. Посоветую сидеть дома и беречь нервы. Если уж совсем невтерпеж, на своей машине и не дальше Болгарии. Но и это не снимает всех рисков.
Паникующие власти, не только наши, часто отличаются умом и сообразительностью. Совсем недавно, черновчан пытались не пустить домой, отменив остановку поездов.
Сибарит Жуть. Спасибо. Ради Болгарии наверное риск не оправдан. Хочу на море и посмотреть древности, архитектуру и как люди живут. В Хорватии был. Не был в Турции и Болгарии Я тоже склоняюсь, что риск велик . А ведь кроме причуд властей - еще риск заразиться. Видел наших туристов в греческой тюрьме. Ради Греции - я бы рискнул - путешествие - мой "зарядник". Но в греческую тюрьму мне не нужно