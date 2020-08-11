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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1649165016511652

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 01:47

  kalinavalera1 написав:freeze Вы всегда такой взвешенный и разумный, адекватный человек. Не с кем посоветоваться про отдых 2020. Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ? Например Турция ..... Рассматриваю отдых за границей, но более-менее бюджетный. Что в Греции ? Какое ваше мнение ?

У МОЗ оновили список країн "зеленого" та "червоного" списків держав станом на 7 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Так, Австрія, Грузія, Литва, Словаччина, Канада знову "зелені" для України.

Інформація щодо країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: Албанія, Болгарія, Чорногорія у червоній зоні.

У зеленій зоні залишається Єгипет, Туреччина та Хорватія.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1885225-u-moz-onovili-spisok-krayin-zelenoyi-i-chervonoyi-zoni
К сожалению, на сайте МОЗ списков не нашёл.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 01:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  kalinavalera1 написав:Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ?

Я не стану оценивать поездку с точки зрения опасности заразиться, поскольку не знаю, где она больше? Я только обращу внимание на возможность поиметь проблемы с возвращением домой. Никто не знает, какой транспорт будет доступен через неделю и каковы будут ограничения для вернувшихся из-за границы? Все в мире слишком быстро меняется.
Посоветую сидеть дома и беречь нервы.
Если уж совсем невтерпеж, на своей машине и не дальше Болгарии. Но и это не снимает всех рисков.

Паникующие власти, не только наши, часто отличаются умом и сообразительностью. Совсем недавно, черновчан пытались не пустить домой, отменив остановку поездов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 02:21

Сибарит Жуть. Спасибо. Ради Болгарии наверное риск не оправдан. Хочу на море и посмотреть древности, архитектуру и как люди живут. В Хорватии был. Не был в Турции и Болгарии Я тоже склоняюсь, что риск велик . А ведь кроме причуд властей - еще риск заразиться. Видел наших туристов в греческой тюрьме. Ради Греции - я бы рискнул - путешествие - мой "зарядник". Но в греческую тюрьму мне не нужно :cry:
kalinavalera1
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