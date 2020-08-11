kalinavalera1 написав:freeze Вы всегда такой взвешенный и разумный, адекватный человек. Не с кем посоветоваться про отдых 2020. Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ? Например Турция ..... Рассматриваю отдых за границей, но более-менее бюджетный. Что в Греции ? Какое ваше мнение ?
У МОЗ оновили список країн "зеленого" та "червоного" списків держав станом на 7 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, Австрія, Грузія, Литва, Словаччина, Канада знову "зелені" для України.
Інформація щодо країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: Албанія, Болгарія, Чорногорія у червоній зоні.
У зеленій зоні залишається Єгипет, Туреччина та Хорватія.
kalinavalera1 написав:Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ?
Я не стану оценивать поездку с точки зрения опасности заразиться, поскольку не знаю, где она больше? Я только обращу внимание на возможность поиметь проблемы с возвращением домой. Никто не знает, какой транспорт будет доступен через неделю и каковы будут ограничения для вернувшихся из-за границы? Все в мире слишком быстро меняется. Посоветую сидеть дома и беречь нервы. Если уж совсем невтерпеж, на своей машине и не дальше Болгарии. Но и это не снимает всех рисков.
Паникующие власти, не только наши, часто отличаются умом и сообразительностью. Совсем недавно, черновчан пытались не пустить домой, отменив остановку поездов.
Сибарит Жуть. Спасибо. Ради Болгарии наверное риск не оправдан. Хочу на море и посмотреть древности, архитектуру и как люди живут. В Хорватии был. Не был в Турции и Болгарии Я тоже склоняюсь, что риск велик . А ведь кроме причуд властей - еще риск заразиться. Видел наших туристов в греческой тюрьме. Ради Греции - я бы рискнул - путешествие - мой "зарядник". Но в греческую тюрьму мне не нужно
kalinavalera1 написав:Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ?
Я не стану оценивать поездку с точки зрения опасности заразиться, поскольку не знаю, где она больше? Я только обращу внимание на возможность поиметь проблемы с возвращением домой. Никто не знает, какой транспорт будет доступен через неделю и каковы будут ограничения для вернувшихся из-за границы? Все в мире слишком быстро меняется. Посоветую сидеть дома и беречь нервы. Если уж совсем невтерпеж, на своей машине и не дальше Болгарии. Но и это не снимает всех рисков.
Паникующие власти, не только наши, часто отличаются умом и сообразительностью. Совсем недавно, черновчан пытались не пустить домой, отменив остановку поездов.
Полностью согласен, даже добавить нечего. Я для себя решил повременить.
У меня тут один знакомый не может с марта месяца 200 км приехать погулять и отдохнуть из Кишинева в Одессу. Сначала просто не пропускали через границу одна сторона, потом обе стороны, потом стали пускать при наличии чрезвычайных плохих причин, сейчас стали наши пускать при наличии справки ПЦР, выданной не ранее чем за 2 дня до пересечения границы. В Кишиневе очереди большие для сдачи тестов, причём сами понимаете, что результаты дают не сразу, и чтобы за два дня результаты получить надо финансово простимулировать, потом вероятно с включенным двигателем на своем авто надо подъехать в этот центр сдачи тестов, взять результаты и быстро жать к границе, чтобы успеть в отведенные минуты пересечь границу ))) Но знакомый говорит, что проблема даже не в этом, а в том, что при возвращении из Одессы надо будет подписаться на двухнедельную самоизоляцию, штраф за нарушение в пересчёте около 1000 евро. По крайней мере так эта ситуация выглядит с поездкой отдохнуть в Одессу с его слов, я не сильно слежу за этими проблемами.
Igneus написав:Вы сами ушли от темы ветки и уводите других, freeze, поскольку о масках, таблетках, вакцинах нужно дискутировать на форумах больниц и аптек, а не рядом с валютной веткой ДС и даже на ней.
Вы тут появились на ветке недавно со своим многостраничным флудом про Цицерона и Льва Толстого, поэтому не понимаете что, зачем и как создавалось. Поэтому оставьте свои советы где и как дискутировать при себе. Эта ветка изначальна создавалась для того, чтобы наблюдать над ситуацией с эпидемией коронавируса в мире, изначальна ветка называлась - Эпидемия коронавируса в Китае.
В перечень противопоказаний российской вакцины от Covid19 вошли возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств.
freeze написав:В перечень противопоказаний российской вакцины от Covid19 вошли возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств.
А что есть список компонентов?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД