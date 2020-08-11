Додано: Сер 12 сер, 2020 08:16

Сибарит написав: kalinavalera1 написав: Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ? Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ?

Я не стану оценивать поездку с точки зрения опасности заразиться, поскольку не знаю, где она больше? Я только обращу внимание на возможность поиметь проблемы с возвращением домой. Никто не знает, какой транспорт будет доступен через неделю и каковы будут ограничения для вернувшихся из-за границы? Все в мире слишком быстро меняется.

Посоветую сидеть дома и беречь нервы.

Если уж совсем невтерпеж, на своей машине и не дальше Болгарии. Но и это не снимает всех рисков.



Паникующие власти, не только наши, часто отличаются умом и сообразительностью. Совсем недавно, черновчан пытались не пустить домой, отменив остановку поездов. Я не стану оценивать поездку с точки зрения опасности заразиться, поскольку не знаю, где она больше? Я только обращу внимание на возможность поиметь проблемы с возвращением домой. Никто не знает, какой транспорт будет доступен через неделю и каковы будут ограничения для вернувшихся из-за границы? Все в мире слишком быстро меняется.Посоветую сидеть дома и беречь нервы.Если уж совсем невтерпеж, на своей машине и не дальше Болгарии. Но и это не снимает всех рисков.Паникующие власти, не только наши, часто отличаются умом и сообразительностью. Совсем недавно, черновчан пытались не пустить домой, отменив остановку поездов.

Полностью согласен, даже добавить нечего. Я для себя решил повременить.У меня тут один знакомый не может с марта месяца 200 км приехать погулять и отдохнуть из Кишинева в Одессу. Сначала просто не пропускали через границу одна сторона, потом обе стороны, потом стали пускать при наличии чрезвычайных плохих причин, сейчас стали наши пускать при наличии справки ПЦР, выданной не ранее чем за 2 дня до пересечения границы. В Кишиневе очереди большие для сдачи тестов, причём сами понимаете, что результаты дают не сразу, и чтобы за два дня результаты получить надо финансово простимулировать, потом вероятно с включенным двигателем на своем авто надо подъехать в этот центр сдачи тестов, взять результаты и быстро жать к границе, чтобы успеть в отведенные минуты пересечь границу )))Но знакомый говорит, что проблема даже не в этом, а в том, что при возвращении из Одессы надо будет подписаться на двухнедельную самоизоляцию, штраф за нарушение в пересчёте около 1000 евро.По крайней мере так эта ситуация выглядит с поездкой отдохнуть в Одессу с его слов, я не сильно слежу за этими проблемами.