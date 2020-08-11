RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1649165016511652

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 01:47

  kalinavalera1 написав:freeze Вы всегда такой взвешенный и разумный, адекватный человек. Не с кем посоветоваться про отдых 2020. Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ? Например Турция ..... Рассматриваю отдых за границей, но более-менее бюджетный. Что в Греции ? Какое ваше мнение ?

У МОЗ оновили список країн "зеленого" та "червоного" списків держав станом на 7 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Так, Австрія, Грузія, Литва, Словаччина, Канада знову "зелені" для України.

Інформація щодо країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: Албанія, Болгарія, Чорногорія у червоній зоні.

У зеленій зоні залишається Єгипет, Туреччина та Хорватія.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1885225-u-moz-onovili-spisok-krayin-zelenoyi-i-chervonoyi-zoni
К сожалению, на сайте МОЗ списков не нашёл.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16988
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4515 раз.
Подякували: 4193 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 01:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  kalinavalera1 написав:Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ?

Я не стану оценивать поездку с точки зрения опасности заразиться, поскольку не знаю, где она больше? Я только обращу внимание на возможность поиметь проблемы с возвращением домой. Никто не знает, какой транспорт будет доступен через неделю и каковы будут ограничения для вернувшихся из-за границы? Все в мире слишком быстро меняется.
Посоветую сидеть дома и беречь нервы.
Если уж совсем невтерпеж, на своей машине и не дальше Болгарии. Но и это не снимает всех рисков.

Паникующие власти, не только наши, часто отличаются умом и сообразительностью. Совсем недавно, черновчан пытались не пустить домой, отменив остановку поездов.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5114
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2975 раз.
Подякували: 7835 раз.
 
Профіль
15
9
14
1
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 02:21

Сибарит Жуть. Спасибо. Ради Болгарии наверное риск не оправдан. Хочу на море и посмотреть древности, архитектуру и как люди живут. В Хорватии был. Не был в Турции и Болгарии Я тоже склоняюсь, что риск велик . А ведь кроме причуд властей - еще риск заразиться. Видел наших туристов в греческой тюрьме. Ради Греции - я бы рискнул - путешествие - мой "зарядник". Но в греческую тюрьму мне не нужно :cry:
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4929
З нами з: 07.05.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 07:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

При поездке за границу надо ещё учесть особенности нашей страны: широко распространённое вольное толкование законов чиновниками, зачастую в свою "пользу" если можно так сказать.

https://dumskaya.net/news/budni-odessko ... -g-122236/
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 934
З нами з: 06.08.19
Подякував: 241 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:16

  Сибарит написав:
  kalinavalera1 написав:Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ?

Я не стану оценивать поездку с точки зрения опасности заразиться, поскольку не знаю, где она больше? Я только обращу внимание на возможность поиметь проблемы с возвращением домой. Никто не знает, какой транспорт будет доступен через неделю и каковы будут ограничения для вернувшихся из-за границы? Все в мире слишком быстро меняется.
Посоветую сидеть дома и беречь нервы.
Если уж совсем невтерпеж, на своей машине и не дальше Болгарии. Но и это не снимает всех рисков.

Паникующие власти, не только наши, часто отличаются умом и сообразительностью. Совсем недавно, черновчан пытались не пустить домой, отменив остановку поездов.


Полностью согласен, даже добавить нечего. Я для себя решил повременить.

У меня тут один знакомый не может с марта месяца 200 км приехать погулять и отдохнуть из Кишинева в Одессу. Сначала просто не пропускали через границу одна сторона, потом обе стороны, потом стали пускать при наличии чрезвычайных плохих причин, сейчас стали наши пускать при наличии справки ПЦР, выданной не ранее чем за 2 дня до пересечения границы. В Кишиневе очереди большие для сдачи тестов, причём сами понимаете, что результаты дают не сразу, и чтобы за два дня результаты получить надо финансово простимулировать, потом вероятно с включенным двигателем на своем авто надо подъехать в этот центр сдачи тестов, взять результаты и быстро жать к границе, чтобы успеть в отведенные минуты пересечь границу )))
Но знакомый говорит, что проблема даже не в этом, а в том, что при возвращении из Одессы надо будет подписаться на двухнедельную самоизоляцию, штраф за нарушение в пересчёте около 1000 евро.
По крайней мере так эта ситуация выглядит с поездкой отдохнуть в Одессу с его слов, я не сильно слежу за этими проблемами.
freeze
4
 
Повідомлень: 17982
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4345 раз.
Подякували: 7039 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:25

  Igneus написав:Вы сами ушли от темы ветки и уводите других, freeze, поскольку о масках, таблетках, вакцинах нужно дискутировать на форумах больниц и аптек, а не рядом с валютной веткой ДС и даже на ней.


Вы тут появились на ветке недавно со своим многостраничным флудом про Цицерона и Льва Толстого, поэтому не понимаете что, зачем и как создавалось. Поэтому оставьте свои советы где и как дискутировать при себе. Эта ветка изначальна создавалась для того, чтобы наблюдать над ситуацией с эпидемией коронавируса в мире, изначальна ветка называлась - Эпидемия коронавируса в Китае.
freeze
4
 
Повідомлень: 17982
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4345 раз.
Подякували: 7039 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В перечень противопоказаний российской вакцины от Covid19 вошли возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств.
freeze
4
 
Повідомлень: 17982
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4345 раз.
Подякували: 7039 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:40

  freeze написав:В перечень противопоказаний российской вакцины от Covid19 вошли возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств.

А что есть список компонентов?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8778
З нами з: 18.06.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1649165016511652
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 6ap6oc, Сибарит, Vladik і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 713, 714, 715
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7147 1619215
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 19:25
Striker

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2938)
12.08.2020 08:50
Альфа-Банк (88594)
12.08.2020 08:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.