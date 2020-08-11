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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1647164816491650 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 28 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 250 Додано: Сер 12 сер, 2020 08:16 Сибарит написав: kalinavalera1 написав: Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ? Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ?

Я не стану оценивать поездку с точки зрения опасности заразиться, поскольку не знаю, где она больше? Я только обращу внимание на возможность поиметь проблемы с возвращением домой. Никто не знает, какой транспорт будет доступен через неделю и каковы будут ограничения для вернувшихся из-за границы? Все в мире слишком быстро меняется.

Посоветую сидеть дома и беречь нервы.

Если уж совсем невтерпеж, на своей машине и не дальше Болгарии. Но и это не снимает всех рисков.



Паникующие власти, не только наши, часто отличаются умом и сообразительностью. Совсем недавно, черновчан пытались не пустить домой, отменив остановку поездов. Я не стану оценивать поездку с точки зрения опасности заразиться, поскольку не знаю, где она больше? Я только обращу внимание на возможность поиметь проблемы с возвращением домой. Никто не знает, какой транспорт будет доступен через неделю и каковы будут ограничения для вернувшихся из-за границы? Все в мире слишком быстро меняется.Посоветую сидеть дома и беречь нервы.Если уж совсем невтерпеж, на своей машине и не дальше Болгарии. Но и это не снимает всех рисков.Паникующие власти, не только наши, часто отличаются умом и сообразительностью. Совсем недавно, черновчан пытались не пустить домой, отменив остановку поездов.



Полностью согласен, даже добавить нечего. Я для себя решил повременить.



У меня тут один знакомый не может с марта месяца 200 км приехать погулять и отдохнуть из Кишинева в Одессу. Сначала просто не пропускали через границу одна сторона, потом обе стороны, потом стали пускать при наличии чрезвычайных плохих причин, сейчас стали наши пускать при наличии справки ПЦР, выданной не ранее чем за 2 дня до пересечения границы. В Кишиневе очереди большие для сдачи тестов, причём сами понимаете, что результаты дают не сразу, и чтобы за два дня результаты получить надо финансово простимулировать, потом вероятно с включенным двигателем на своем авто надо подъехать в этот центр сдачи тестов, взять результаты и быстро жать к границе, чтобы успеть в отведенные минуты пересечь границу )))

Но знакомый говорит, что проблема даже не в этом, а в том, что при возвращении из Одессы надо будет подписаться на двухнедельную самоизоляцию, штраф за нарушение в пересчёте около 1000 евро.

По крайней мере так эта ситуация выглядит с поездкой отдохнуть в Одессу с его слов, я не сильно слежу за этими проблемами. Полностью согласен, даже добавить нечего. Я для себя решил повременить.У меня тут один знакомый не может с марта месяца 200 км приехать погулять и отдохнуть из Кишинева в Одессу. Сначала просто не пропускали через границу одна сторона, потом обе стороны, потом стали пускать при наличии чрезвычайных плохих причин, сейчас стали наши пускать при наличии справки ПЦР, выданной не ранее чем за 2 дня до пересечения границы. В Кишиневе очереди большие для сдачи тестов, причём сами понимаете, что результаты дают не сразу, и чтобы за два дня результаты получить надо финансово простимулировать, потом вероятно с включенным двигателем на своем авто надо подъехать в этот центр сдачи тестов, взять результаты и быстро жать к границе, чтобы успеть в отведенные минуты пересечь границу )))Но знакомый говорит, что проблема даже не в этом, а в том, что при возвращении из Одессы надо будет подписаться на двухнедельную самоизоляцию, штраф за нарушение в пересчёте около 1000 евро.По крайней мере так эта ситуация выглядит с поездкой отдохнуть в Одессу с его слов, я не сильно слежу за этими проблемами. freeze 4 Повідомлень: 17985 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4345 раз. Подякували: 7041 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 08:25 Igneus написав: Вы сами ушли от темы ветки и уводите других, freeze, поскольку о масках, таблетках, вакцинах нужно дискутировать на форумах больниц и аптек, а не рядом с валютной веткой ДС и даже на ней. Вы сами ушли от темы ветки и уводите других, freeze, поскольку о масках, таблетках, вакцинах нужно дискутировать на форумах больниц и аптек, а не рядом с валютной веткой ДС и даже на ней.



Вы тут появились на ветке недавно со своим многостраничным флудом про Цицерона и Льва Толстого, поэтому не понимаете что, зачем и как создавалось. Поэтому оставьте свои советы где и как дискутировать при себе. Эта ветка изначальна создавалась для того, чтобы наблюдать над ситуацией с эпидемией коронавируса в мире, изначальна ветка называлась - Эпидемия коронавируса в Китае. Вы тут появились на ветке недавно со своим многостраничным флудом про Цицерона и Льва Толстого, поэтому не понимаете что, зачем и как создавалось. Поэтому оставьте свои советы где и как дискутировать при себе. Эта ветка изначальна создавалась для того, чтобы наблюдать над ситуацией с эпидемией коронавируса в мире, изначальна ветка называлась - Эпидемия коронавируса в Китае. freeze 4 Повідомлень: 17985 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4345 раз. Подякували: 7041 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 08:39 Re: Эпидемия коронавируса в мире В перечень противопоказаний российской вакцины от Covid19 вошли возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств. freeze 4 Повідомлень: 17985 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4345 раз. Подякували: 7041 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 08:40 freeze написав: В перечень противопоказаний российской вакцины от Covid19 вошли возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств. В перечень противопоказаний российской вакцины от Covid19 вошли возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств.

А что есть список компонентов? А что есть список компонентов? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8776 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 624 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 09:12 freeze написав: Вы тут появились на ветке недавно со своим многостраничным флудом про Цицерона и Льва Толстого, поэтому не понимаете что, зачем и как создавалось. Поэтому оставьте свои советы где и как дискутировать при себе. Эта ветка изначальна создавалась для того, чтобы наблюдать над ситуацией с эпидемией коронавируса в мире, изначальна ветка называлась - Эпидемия коронавируса в Китае. Вы тут появились на ветке недавно со своим многостраничным флудом про Цицерона и Льва Толстого, поэтому не понимаете что, зачем и как создавалось. Поэтому оставьте свои советы где и как дискутировать при себе. Эта ветка изначальна создавалась для того, чтобы наблюдать над ситуацией с эпидемией коронавируса в мире, изначальна ветка называлась - Эпидемия коронавируса в Китае.

Не ведитесь на троля, просто в игнор, и нажатие кнопки жалоба, с примечанием не относится к теме. Чистим тему от казуистики.



За минувшие сутки зафиксированы 1433 новых случаев заражения COVID-19 в Украине (днем ранее – 1158). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.



Умерли 19 человек, выздоровели 752 пациента за этот период



ЗЫ. Откуда Вы берете статистику по госпитализациям за сутки? Не ведитесь на троля, просто в игнор, и нажатие кнопки жалоба, с примечанием не относится к теме. Чистим тему от казуистики.За минувшие сутки зафиксированыновых случаев заражения COVID-19 в Украине (). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны., выздоровели 752 пациента за этот периодЗЫ. Откуда Вы берете статистику по госпитализациям за сутки? _Mykola_ Повідомлень: 3886 З нами з: 09.02.09 Подякував: 545 раз. Подякували: 528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 09:27 _Mykola_ написав: ЗЫ. Откуда Вы берете статистику по госпитализациям за сутки? ЗЫ. Откуда Вы берете статистику по госпитализациям за сутки?



Ежедневный брифинг министра охраны здоровья Степанова.

Он есть в на оф.страничках МОЗ в фейсбуке и телеграмме ( https://t.me/COVID19_Ukraine ) Ежедневный брифинг министра охраны здоровья Степанова.Он есть в на оф.страничках МОЗ в фейсбуке и телеграмме ( freeze 4 Повідомлень: 17985 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4345 раз. Подякували: 7041 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 09:35 Ukrainian написав: freeze написав: В перечень противопоказаний российской вакцины от Covid19 вошли возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств. В перечень противопоказаний российской вакцины от Covid19 вошли возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств.

А что есть список компонентов? А что есть список компонентов?



Да тут я как-то скидывал ссылку на подробную информацию о составе.

Если коротко - то основной действующий компонент - аденовирус, в геном которого встроен участок оболочки КОВИД-19.

Скорее всего это именно так и есть, потому что это легко проверить современными методами, и проверят конкуренты очень быстро.

И антитела тоже вероятно действительно появляются после вакцинации, ибо это тоже легко проверить.

Здесь остался главный вопрос - насколько надолго вырабатывается иммунитет благодаря всему этому. Вот этого просто никто не знает. Это касается и всех других разработок вакцин, нет практики. Время только покажет. Да тут я как-то скидывал ссылку на подробную информацию о составе.Если коротко - то основной действующий компонент - аденовирус, в геном которого встроен участок оболочки КОВИД-19.Скорее всего это именно так и есть, потому что это легко проверить современными методами, и проверят конкуренты очень быстро.И антитела тоже вероятно действительно появляются после вакцинации, ибо это тоже легко проверить.Здесь остался главный вопрос - насколько надолго вырабатывается иммунитет благодаря всему этому. Вот этого просто никто не знает. Это касается и всех других разработок вакцин, нет практики. Время только покажет. freeze 4 Повідомлень: 17985 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4345 раз. Подякували: 7041 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 09:41 ....Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.



Они поступили из 20 стран, в частности, переговоры ведутся на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.



Как пояснил Дмитриев, все объемы вакцины, произведенные в России, будут использоваться для внутреннего рынка, для прочих она будет производиться с иностранными партнерами. «Совместно с иностранными партнерами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности еще больше», — заявил Дмитриев.

..,...

Клинические испытания «Спутника V» начались в июне 2020 года в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко в Москве, в каждом из них приняли участие 38 добровольцев. В третьей фазе клинического исследования, по сообщению Минздрава, примут участие 2 тыс. человек.



Как сообщил глава РФПИ, третья фаза клинических исследований российской вакцины также пройдет за рубежом. Фонд достиг договоренностей об этом с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии и еще нескольких стран

......

В первую очередь вакцинами могут быть обеспечены российские медики, которые, находясь на передовой борьбы с коронавирусом, являются сегодня основной группой риска. Первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России»

https://kurs.com.ua/novost/200005-rf-poluchila-zapros-na-1-mlrd-doz-vakcini-protiv-koronavirusa Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 сер, 2020 09:50, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 16990 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4515 раз. Подякували: 4193 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 09:49

27 июля 2020 года фармацевтический концерн Moderna совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) приступили к фазе испытаний III. В финальном испытании будут участвовать 30 000 здоровых людей примерно в 89 центрах. Правительство США профинансировало деятельность Moderna взносом в почти 1 миллиард долларов[12].

27 июля 2020 года немецкая компания BioNTech, сотрудничающая с Pfizer, базирующейся в Нью-Йорке, и китайским производителем лекарств Fosun Pharma объявила о начале исследования фазы II / III своей мРНК-вакцины с участием 30 000 добровольцев в США и других странах, включая Аргентину, Бразилию и Германию.

Из Вики, статья "Вакцина против COVID-19".



И ещё - ""Не советую ею прививаться". В России зарегистрировали вакцину от COVID" https://www.svoboda.org/a/30778151.html

Частично, по-видимому, объясняется конкуренцией, но есть и объективные основания.



И ещё - https://inosmi.ru/science/20200812/247908393.html - примерно то же, что в предыдущей ссылке. Для сравнения:Из Вики, статья "Вакцина против COVID-19".И ещё - ""Не советую ею прививаться". В России зарегистрировали вакцину от COVID"Частично, по-видимому, объясняется конкуренцией, но есть и объективные основания.И ещё -- примерно то же, что в предыдущей ссылке. ЛАД 2 Повідомлень: 16990 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4515 раз. Подякували: 4193 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1647164816491650 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 12 сер, 2020 10:26