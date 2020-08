Додано: Сер 12 сер, 2020 11:16

З реалій життя.

В одній установі (50 осіб) у працівника виявили SARS-2 (реанімація, середній вік). Тести в колективі нікому не робили, відправили всіх на самоізоляцію.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell