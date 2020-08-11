kalinavalera1 написав:Есть смысл куда-то ехать ? Ваше мнение ? Если другие мнения выскажут - тоже прислушаюсь. Ехать куда-то ? Или сидеть дома и беречь здоровье ?
Я не стану оценивать поездку с точки зрения опасности заразиться, поскольку не знаю, где она больше? Я только обращу внимание на возможность поиметь проблемы с возвращением домой. Никто не знает, какой транспорт будет доступен через неделю и каковы будут ограничения для вернувшихся из-за границы? Все в мире слишком быстро меняется. Посоветую сидеть дома и беречь нервы. Если уж совсем невтерпеж, на своей машине и не дальше Болгарии. Но и это не снимает всех рисков.
Паникующие власти, не только наши, часто отличаются умом и сообразительностью. Совсем недавно, черновчан пытались не пустить домой, отменив остановку поездов.
Полностью согласен, даже добавить нечего. Я для себя решил повременить.
У меня тут один знакомый не может с марта месяца 200 км приехать погулять и отдохнуть из Кишинева в Одессу. Сначала просто не пропускали через границу одна сторона, потом обе стороны, потом стали пускать при наличии чрезвычайных плохих причин, сейчас стали наши пускать при наличии справки ПЦР, выданной не ранее чем за 2 дня до пересечения границы. В Кишиневе очереди большие для сдачи тестов, причём сами понимаете, что результаты дают не сразу, и чтобы за два дня результаты получить надо финансово простимулировать, потом вероятно с включенным двигателем на своем авто надо подъехать в этот центр сдачи тестов, взять результаты и быстро жать к границе, чтобы успеть в отведенные минуты пересечь границу ))) Но знакомый говорит, что проблема даже не в этом, а в том, что при возвращении из Одессы надо будет подписаться на двухнедельную самоизоляцию, штраф за нарушение в пересчёте около 1000 евро. По крайней мере так эта ситуация выглядит с поездкой отдохнуть в Одессу с его слов, я не сильно слежу за этими проблемами.
Igneus написав:Вы сами ушли от темы ветки и уводите других, freeze, поскольку о масках, таблетках, вакцинах нужно дискутировать на форумах больниц и аптек, а не рядом с валютной веткой ДС и даже на ней.
Вы тут появились на ветке недавно со своим многостраничным флудом про Цицерона и Льва Толстого, поэтому не понимаете что, зачем и как создавалось. Поэтому оставьте свои советы где и как дискутировать при себе. Эта ветка изначальна создавалась для того, чтобы наблюдать над ситуацией с эпидемией коронавируса в мире, изначальна ветка называлась - Эпидемия коронавируса в Китае.
В перечень противопоказаний российской вакцины от Covid19 вошли возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств.
freeze написав:В перечень противопоказаний российской вакцины от Covid19 вошли возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств.
А что есть список компонентов?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
freeze написав:Вы тут появились на ветке недавно со своим многостраничным флудом про Цицерона и Льва Толстого, поэтому не понимаете что, зачем и как создавалось. Поэтому оставьте свои советы где и как дискутировать при себе. Эта ветка изначальна создавалась для того, чтобы наблюдать над ситуацией с эпидемией коронавируса в мире, изначальна ветка называлась - Эпидемия коронавируса в Китае.
Не ведитесь на троля, просто в игнор, и нажатие кнопки жалоба, с примечанием не относится к теме. Чистим тему от казуистики.
За минувшие сутки зафиксированы 1433 новых случаев заражения COVID-19 в Украине (днем ранее – 1158). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
Умерли 19 человек, выздоровели 752 пациента за этот период
ЗЫ. Откуда Вы берете статистику по госпитализациям за сутки?
freeze написав:В перечень противопоказаний российской вакцины от Covid19 вошли возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств.
А что есть список компонентов?
Да тут я как-то скидывал ссылку на подробную информацию о составе. Если коротко - то основной действующий компонент - аденовирус, в геном которого встроен участок оболочки КОВИД-19. Скорее всего это именно так и есть, потому что это легко проверить современными методами, и проверят конкуренты очень быстро. И антитела тоже вероятно действительно появляются после вакцинации, ибо это тоже легко проверить. Здесь остался главный вопрос - насколько надолго вырабатывается иммунитет благодаря всему этому. Вот этого просто никто не знает. Это касается и всех других разработок вакцин, нет практики. Время только покажет.
....Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
Они поступили из 20 стран, в частности, переговоры ведутся на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.
Как пояснил Дмитриев, все объемы вакцины, произведенные в России, будут использоваться для внутреннего рынка, для прочих она будет производиться с иностранными партнерами. «Совместно с иностранными партнерами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности еще больше», — заявил Дмитриев. ..,... Клинические испытания «Спутника V» начались в июне 2020 года в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко в Москве, в каждом из них приняли участие 38 добровольцев. В третьей фазе клинического исследования, по сообщению Минздрава, примут участие 2 тыс. человек.
Как сообщил глава РФПИ, третья фаза клинических исследований российской вакцины также пройдет за рубежом. Фонд достиг договоренностей об этом с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии и еще нескольких стран ...... В первую очередь вакцинами могут быть обеспечены российские медики, которые, находясь на передовой борьбы с коронавирусом, являются сегодня основной группой риска. Первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России»
27 июля 2020 года фармацевтический концерн Moderna совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) приступили к фазе испытаний III. В финальном испытании будут участвовать 30 000 здоровых людей примерно в 89 центрах. Правительство США профинансировало деятельность Moderna взносом в почти 1 миллиард долларов[12]. 27 июля 2020 года немецкая компания BioNTech, сотрудничающая с Pfizer, базирующейся в Нью-Йорке, и китайским производителем лекарств Fosun Pharma объявила о начале исследования фазы II / III своей мРНК-вакцины с участием 30 000 добровольцев в США и других странах, включая Аргентину, Бразилию и Германию.
Из Вики, статья "Вакцина против COVID-19".
И ещё - ""Не советую ею прививаться". В России зарегистрировали вакцину от COVID" https://www.svoboda.org/a/30778151.html Частично, по-видимому, объясняется конкуренцией, но есть и объективные основания.