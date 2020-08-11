27 июля 2020 года фармацевтический концерн Moderna совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) приступили к фазе испытаний III. В финальном испытании будут участвовать 30 000 здоровых людей примерно в 89 центрах. Правительство США профинансировало деятельность Moderna взносом в почти 1 миллиард долларов[12]. 27 июля 2020 года немецкая компания BioNTech, сотрудничающая с Pfizer, базирующейся в Нью-Йорке, и китайским производителем лекарств Fosun Pharma объявила о начале исследования фазы II / III своей мРНК-вакцины с участием 30 000 добровольцев в США и других странах, включая Аргентину, Бразилию и Германию.
Из Вики, статья "Вакцина против COVID-19".
По сути разницы никакой. Просто россияне спешили застолбить формальное первенство. А как телегу не назови, телега телегой и останется. Что россияне вколят в сентябре сначала нескольким десяткам тысяч врачей недостаточно проверенную вакцину, что немцы или американцы вколят нескольким десяткам тысяч человек такую же непроверенную вакцину. Как я понимаю, во всех случаях это добровольная вакцинация, по крайней мере так утверждают. Все рискуют облажаться, имхо. Кто-то чуть больше и громче в случае провала, если провалится российская вакцина, кто-то чуть меньше, но тоже с провалом реноме и большого количества потраченных финансов + обвал акций разработчика, в случае других вакцин.
freeze написав:Вы тут появились на ветке недавно со своим многостраничным флудом про Цицерона и Льва Толстого, поэтому не понимаете что, зачем и как создавалось. Поэтому оставьте свои советы где и как дискутировать при себе. Эта ветка изначальна создавалась для того, чтобы наблюдать над ситуацией с эпидемией коронавируса в мире, изначальна ветка называлась - Эпидемия коронавируса в Китае.
Не ведитесь на троля, просто в игнор, и нажатие кнопки жалоба, с примечанием не относится к теме. Чистим тему от казуистики.
За минувшие сутки зафиксированы 1433 новых случаев заражения COVID-19 в Украине (днем ранее – 1158). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
Умерли 19 человек, выздоровели 752 пациента за этот период
ЗЫ. Откуда Вы берете статистику по госпитализациям за сутки?
ООН предупреждает о недопустимости нарушения прав человека под видом мер против пандемии коронавируса. Чрезвычайные полномочия, взятые на себя государствами мира, не должны использоваться их правительствами в качестве оружия, чтобы заставить замолчать критиков, контролировать население или продлить собственную власть, заявила в понедельник, 27 апреля, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. По ее словам, нельзя допустить, чтобы ситуация обернулась "катастрофой в области прав человека".
Директор одного из департаментов Управления верховного комиссара по правам человека Жоржетт Ганьон подчеркнула, что право на жизнь имеет приоритет перед всем мерами, введенными с целью противостоять пандемии COVID-19. То же самое касается и права снабжать себя продуктами питания, водой или необходимыми лекарствами во время запрета выходить из дома. Ограничения основных прав, введенные ради борьбы с заболеванием, должны быть соразмерными и ограниченными по времени, настаивают в УВКПЧ.