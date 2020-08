Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 28 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 250 Додано: Сер 12 сер, 2020 11:21 ЛАД написав: Для сравнения:

27 июля 2020 года фармацевтический концерн Moderna совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) приступили к фазе испытаний III. В финальном испытании будут участвовать 30 000 здоровых людей примерно в 89 центрах. Правительство США профинансировало деятельность Moderna взносом в почти 1 миллиард долларов[12].

27 июля 2020 года немецкая компания BioNTech, сотрудничающая с Pfizer, базирующейся в Нью-Йорке, и китайским производителем лекарств Fosun Pharma объявила о начале исследования фазы II / III своей мРНК-вакцины с участием 30 000 добровольцев в США и других странах, включая Аргентину, Бразилию и Германию.

По сути разницы никакой. Просто россияне спешили застолбить формальное первенство.

А как телегу не назови, телега телегой и останется.

Что россияне вколят в сентябре сначала нескольким десяткам тысяч врачей недостаточно проверенную вакцину, что немцы или американцы вколят нескольким десяткам тысяч человек такую же непроверенную вакцину. Как я понимаю, во всех случаях это добровольная вакцинация, по крайней мере так утверждают.

Не ведитесь на троля, просто в игнор, и нажатие кнопки жалоба, с примечанием не относится к теме. Чистим тему от казуистики.



За минувшие сутки зафиксированы 1433 новых случаев заражения COVID-19 в Украине (днем ранее – 1158). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.



Умерли 19 человек, выздоровели 752 пациента за этот период



За минувшие сутки зафиксированы 1433 новых случаев заражения COVID-19 в Украине (днем ранее – 1158). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны. Умерли 19 человек, выздоровели 752 пациента за этот период ЗЫ. Откуда Вы берете статистику по госпитализациям за сутки?

ООН предупреждает о недопустимости нарушения прав человека под видом мер против пандемии коронавируса. Чрезвычайные полномочия, взятые на себя государствами мира, не должны использоваться их правительствами в качестве оружия, чтобы заставить замолчать критиков, контролировать население или продлить собственную власть, заявила в понедельник, 27 апреля, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. По ее словам, нельзя допустить, чтобы ситуация обернулась "катастрофой в области прав человека".



Директор одного из департаментов Управления верховного комиссара по правам человека Жоржетт Ганьон подчеркнула, что право на жизнь имеет приоритет перед всем мерами, введенными с целью противостоять пандемии COVID-19. То же самое касается и права снабжать себя продуктами питания, водой или необходимыми лекарствами во время запрета выходить из дома. Ограничения основных прав, введенные ради борьбы с заболеванием, должны быть соразмерными и ограниченными по времени, настаивают в УВКПЧ.



ООН предупреждает о недопустимости нарушения прав человека под видом мер против пандемии коронавируса. Чрезвычайные полномочия, взятые на себя государствами мира, не должны использоваться их правительствами в качестве оружия, чтобы заставить замолчать критиков, контролировать население или продлить собственную власть, заявила в понедельник, 27 апреля, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. По ее словам, нельзя допустить, чтобы ситуация обернулась "катастрофой в области прав человека". Директор одного из департаментов Управления верховного комиссара по правам человека Жоржетт Ганьон подчеркнула, что право на жизнь имеет приоритет перед всем мерами, введенными с целью противостоять пандемии COVID-19. То же самое касается и права снабжать себя продуктами питания, водой или необходимыми лекарствами во время запрета выходить из дома. Ограничения основных прав, введенные ради борьбы с заболеванием, должны быть соразмерными и ограниченными по времени, настаивают в УВКПЧ. https://www.dw.com/ru/%D0%BE%D0%BE%D0%B ... a-53260418

В одній установі (50 осіб) у працівника виявили SARS-2 (реанімація, середній вік). Тести в колективі нікому не робили, відправили всіх на самоізоляцію. З реалій життя.В одній установі (50 осіб) у працівника виявили SARS-2 (реанімація, середній вік). Тести в колективі нікому не робили, відправили всіх на самоізоляцію.

В інший установі у працівника загострення бронхіту. Працівник пішов на лікарняний, відділ в якому він працював - відправлений додому на самоізоляцію. В інший установі у працівника загострення бронхіту. Працівник пішов на лікарняний, відділ в якому він працював - відправлений додому на самоізоляцію.

Додано: Сер 12 сер, 2020 11:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: По ее словам, нельзя допустить, чтобы ситуация обернулась "катастрофой в области прав человека".

Она уже так обернулась в большей части стран Европы. Она уже так обернулась в большей части стран Европы.

