Додано: Сер 12 сер, 2020 13:32

freeze написав: .......

По сути разницы никакой. Просто россияне спешили застолбить формальное первенство.

А как телегу не назови, телега телегой и останется.

Что россияне вколят в сентябре сначала нескольким десяткам тысяч врачей недостаточно проверенную вакцину, что немцы или американцы вколят нескольким десяткам тысяч человек такую же непроверенную вакцину. Как я понимаю, во всех случаях это добровольная вакцинация, по крайней мере так утверждают.

Все рискуют облажаться, имхо. Кто-то чуть больше и громче в случае провала, если провалится российская вакцина, кто-то чуть меньше, но тоже с провалом реноме и большого количества потраченных финансов + обвал акций разработчика, в случае других вакцин. .......По сути разницы никакой. Просто россияне спешили застолбить формальное первенство.А как телегу не назови, телега телегой и останется.Что россияне вколят в сентябре сначала нескольким десяткам тысяч врачей недостаточно проверенную вакцину, что немцы или американцы вколят нескольким десяткам тысяч человек такую же непроверенную вакцину. Как я понимаю, во всех случаях это добровольная вакцинация, по крайней мере так утверждают.Все рискуют облажаться, имхо. Кто-то чуть больше и громче в случае провала, если провалится российская вакцина, кто-то чуть меньше, но тоже с провалом реноме и большого количества потраченных финансов + обвал акций разработчика, в случае других вакцин.

третья стадия клинических испытаний вакцины еще не проведена. При таких испытаниях предусмотрено введение вакцины или плацебо тысячам людей, а затем наблюдение за ними с тем, чтобы определить эффективность вакцины — ее способность предотвращать заболевание. Такие клинические испытания также позволяют исследователям подтвердить безопасность вакцины и выявлять более редкие побочные действия, которые, возможно, не наблюдались на более ранних стадиях испытаний с участием небольшого количества людей.

- Вы хотите сказать, что испытаний на эти двух группах по 38 человек достаточно, чтобы получить регистрацию? Но это же очень мало!



— Их достаточно для того, чтобы получить регистрацию на «ограниченных условиях» — она, например, не позволяет вакцинировать детей, стариков, но позволит вам сделать исследование на большей выборке. У вас будут группы риска, они получат препарат, который пройдет экспертизу качества в Росздравнадзоре. Затем все равно нужно будет вакцинировать тысячу человек для того, чтобы пройти третью фазу. В этом смысле практически ничего не изменится — кроме того, что появится возможность использовать ее в чуть более широком круге людей, не только у здоровых добровольцев, но и у людей из групп риска. Мы же не добровольцев хотим защищать вакциной, правда?

Не совсем так.Из моей ссылки в том же посте на ИноСМИ:При вакцинировании "десятков тысяч врачей (и, вроде, учителей) недостаточно проверенной вакциной" за ними никто наблюдать не будет. И анализировать результаты тоже.Возможный вред/бесполезность вакцины могут выясниться с большим опозданием, уже после начала массового вакцинирования на сотнях тысяч/миллионах людей с разным состоянием здоровья, а не на 78 здоровых добровольцах.Это в мягкой форме признавал и разработчик вакцины в своём интервью.