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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1649165016511652>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:21

  ЛАД написав:Для сравнения:
27 июля 2020 года фармацевтический концерн Moderna совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) приступили к фазе испытаний III. В финальном испытании будут участвовать 30 000 здоровых людей примерно в 89 центрах. Правительство США профинансировало деятельность Moderna взносом в почти 1 миллиард долларов[12].
27 июля 2020 года немецкая компания BioNTech, сотрудничающая с Pfizer, базирующейся в Нью-Йорке, и китайским производителем лекарств Fosun Pharma объявила о начале исследования фазы II / III своей мРНК-вакцины с участием 30 000 добровольцев в США и других странах, включая Аргентину, Бразилию и Германию.

Из Вики, статья "Вакцина против COVID-19".


По сути разницы никакой. Просто россияне спешили застолбить формальное первенство.
А как телегу не назови, телега телегой и останется.
Что россияне вколят в сентябре сначала нескольким десяткам тысяч врачей недостаточно проверенную вакцину, что немцы или американцы вколят нескольким десяткам тысяч человек такую же непроверенную вакцину. Как я понимаю, во всех случаях это добровольная вакцинация, по крайней мере так утверждают.
Все рискуют облажаться, имхо. Кто-то чуть больше и громче в случае провала, если провалится российская вакцина, кто-то чуть меньше, но тоже с провалом реноме и большого количества потраченных финансов + обвал акций разработчика, в случае других вакцин.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:35

  _Mykola_ написав:
  freeze написав:Вы тут появились на ветке недавно со своим многостраничным флудом про Цицерона и Льва Толстого, поэтому не понимаете что, зачем и как создавалось. Поэтому оставьте свои советы где и как дискутировать при себе. Эта ветка изначальна создавалась для того, чтобы наблюдать над ситуацией с эпидемией коронавируса в мире, изначальна ветка называлась - Эпидемия коронавируса в Китае.

Не ведитесь на троля, просто в игнор, и нажатие кнопки жалоба, с примечанием не относится к теме. Чистим тему от казуистики. :mrgreen:

За минувшие сутки зафиксированы 1433 новых случаев заражения COVID-19 в Украине (днем ранее – 1158). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Умерли 19 человек, выздоровели 752 пациента за этот период

ЗЫ. Откуда Вы берете статистику по госпитализациям за сутки?

ООН предупреждает о недопустимости нарушения прав человека под видом мер против пандемии коронавируса. Чрезвычайные полномочия, взятые на себя государствами мира, не должны использоваться их правительствами в качестве оружия, чтобы заставить замолчать критиков, контролировать население или продлить собственную власть, заявила в понедельник, 27 апреля, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. По ее словам, нельзя допустить, чтобы ситуация обернулась "катастрофой в области прав человека".

Директор одного из департаментов Управления верховного комиссара по правам человека Жоржетт Ганьон подчеркнула, что право на жизнь имеет приоритет перед всем мерами, введенными с целью противостоять пандемии COVID-19. То же самое касается и права снабжать себя продуктами питания, водой или необходимыми лекарствами во время запрета выходить из дома. Ограничения основных прав, введенные ради борьбы с заболеванием, должны быть соразмерными и ограниченными по времени, настаивают в УВКПЧ.

https://www.dw.com/ru/%D0%BE%D0%BE%D0%B ... a-53260418
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:36

  centurionus написав:З реалій життя.
В одній установі (50 осіб) у працівника виявили SARS-2 (реанімація, середній вік). Тести в колективі нікому не робили, відправили всіх на самоізоляцію.

В інший установі у працівника загострення бронхіту. Працівник пішов на лікарняний, відділ в якому він працював - відправлений додому на самоізоляцію.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:По ее словам, нельзя допустить, чтобы ситуация обернулась "катастрофой в области прав человека".

Она уже так обернулась в большей части стран Европы.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:19

  varlo написав:Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 83115
Нових - 1158

Одужало - 44934 (+575)
Загинуло - 1951 (+29)
Підозри - 138695 (+1537)



Согласно статистике Дерстата с января по май включительно умерло от covid-19 642+21=663 человека. За июнь-август получается 1951-663=1288 ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:32

  tumos написав:
  varlo написав:Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 83115
Нових - 1158

Одужало - 44934 (+575)
Загинуло - 1951 (+29)
Підозри - 138695 (+1537)



Согласно статистике Дерстата с января по май включительно умерло от covid-19 642+21=663 человека. За июнь-август получается 1951-663=1288 ?


Где-то так, по другим данным 1243.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:49

  vitaliy_berdinskikh написав:
  centurionus написав:З реалій життя.
В одній установі (50 осіб) у працівника виявили SARS-2 (реанімація, середній вік). Тести в колективі нікому не робили, відправили всіх на самоізоляцію.

В інший установі у працівника загострення бронхіту. Працівник пішов на лікарняний, відділ в якому він працював - відправлений додому на самоізоляцію.

Для недолугих, поясню приховану для них суть посту: ПЛР контактам не роблять (принаймні, десяткам).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

вот тут пишут
https://news.liga.net/society/news/vrac ... ssimptomno
Замдиректора Львовской инфекционной больницы рассказал, как изменилось течение болезни у пациентов, заразившихся коронавирусом

С начала эпидемии COVID-19 коронавирус очень изменился, теперь пневмония может развиться за несколько дней и без симптомов. Об этом заявил заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник

как так без симптомов что вообще без симптомов ? а как тогда узнать что болен ?
или сразу труп и все ? Как воспаление легких может проходить не заметно ? по любому хотя бы упадок сил должен наблюдаться
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:32

  freeze написав:.......
По сути разницы никакой. Просто россияне спешили застолбить формальное первенство.
А как телегу не назови, телега телегой и останется.
Что россияне вколят в сентябре сначала нескольким десяткам тысяч врачей недостаточно проверенную вакцину, что немцы или американцы вколят нескольким десяткам тысяч человек такую же непроверенную вакцину. Как я понимаю, во всех случаях это добровольная вакцинация, по крайней мере так утверждают.
Все рискуют облажаться, имхо. Кто-то чуть больше и громче в случае провала, если провалится российская вакцина, кто-то чуть меньше, но тоже с провалом реноме и большого количества потраченных финансов + обвал акций разработчика, в случае других вакцин.

Не совсем так.
Из моей ссылки в том же посте на ИноСМИ:
третья стадия клинических испытаний вакцины еще не проведена. При таких испытаниях предусмотрено введение вакцины или плацебо тысячам людей, а затем наблюдение за ними с тем, чтобы определить эффективность вакцины — ее способность предотвращать заболевание. Такие клинические испытания также позволяют исследователям подтвердить безопасность вакцины и выявлять более редкие побочные действия, которые, возможно, не наблюдались на более ранних стадиях испытаний с участием небольшого количества людей.

При вакцинировании "десятков тысяч врачей (и, вроде, учителей) недостаточно проверенной вакциной" за ними никто наблюдать не будет. И анализировать результаты тоже.
Возможный вред/бесполезность вакцины могут выясниться с большим опозданием, уже после начала массового вакцинирования на сотнях тысяч/миллионах людей с разным состоянием здоровья, а не на 78 здоровых добровольцах.
Это в мягкой форме признавал и разработчик вакцины в своём интервью.
- Вы хотите сказать, что испытаний на эти двух группах по 38 человек достаточно, чтобы получить регистрацию? Но это же очень мало!

— Их достаточно для того, чтобы получить регистрацию на «ограниченных условиях» — она, например, не позволяет вакцинировать детей, стариков, но позволит вам сделать исследование на большей выборке. У вас будут группы риска, они получат препарат, который пройдет экспертизу качества в Росздравнадзоре. Затем все равно нужно будет вакцинировать тысячу человек для того, чтобы пройти третью фазу. В этом смысле практически ничего не изменится — кроме того, что появится возможность использовать ее в чуть более широком круге людей, не только у здоровых добровольцев, но и у людей из групп риска. Мы же не добровольцев хотим защищать вакциной, правда?

https://meduza.io/feature/2020/07/23/sozdatel-rossiyskoy-vaktsiny-ot-koronavirusa-denis-logunov-dal-meduze-pervoe-bolshoe-intervyu-on-rasskazal-stoit-li-zhdat-privivok-k-sentyabryu-2020-goda
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 сер, 2020 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:37

  ЛАД написав:При вакцинировании "десятков тысяч врачей (и, вроде, учителей) недостаточно проверенной вакциной" за ними никто наблюдать не будет. И анализировать результаты тоже.


Очень тщательно будут наблюдать и анализировать.
Не говоря уже о том, что сами привитые врачи будут достаточно грамотно себя анализировать, по крайней мере все косяки, если есть, вылезут в публичную плоскость очень быстро. Про косяки, я имею в виду, что иммунитет от прививки будет недостаточный или очень кратковременный.
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