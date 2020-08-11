RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1649165016511652

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:41

  yama написав:вот тут пишут
https://news.liga.net/society/news/vrac ... ssimptomno
Замдиректора Львовской инфекционной больницы рассказал, как изменилось течение болезни у пациентов, заразившихся коронавирусом

С начала эпидемии COVID-19 коронавирус очень изменился, теперь пневмония может развиться за несколько дней и без симптомов. Об этом заявил заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник

как так без симптомов что вообще без симптомов ? а как тогда узнать что болен ?
или сразу труп и все ? Как воспаление легких может проходить не заметно ? по любому хотя бы упадок сил должен наблюдаться


Скорее всего он имел в виду без пульмонологических симптомов, действительно очень многие больные сейчас пишут, вроде не кашлял совсем, одышки не было, на всякий случай послали на рентген и тут неожиданность - есть стекловидные участки из-за коронавируса.
Но потом становится хуже.
freeze
4
 
Повідомлень: 17994
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4345 раз.
Подякували: 7041 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Ограничения основных прав, введенные ради борьбы с заболеванием, должны быть соразмерными и ограниченными по времени, настаивают в УВКПЧ.

с этим проблем не будет, зуб даю. Абсолютно все правительства уверены, что принятые ими меры соразмерны по жёсткости и обоснованы по длительности.
juristkostya
 
Повідомлень: 3269
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 938 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:46

  freeze написав:
  ЛАД написав:При вакцинировании "десятков тысяч врачей (и, вроде, учителей) недостаточно проверенной вакциной" за ними никто наблюдать не будет. И анализировать результаты тоже.


Очень тщательно будут наблюдать и анализировать.
Не говоря уже о том, что сами привитые врачи будут достаточно грамотно себя анализировать, по крайней мере все косяки, если есть, вылезут в публичную плоскость очень быстро. Про косяки, я имею в виду, что иммунитет от прививки будет недостаточный или очень кратковременный.

10% землян вже мають імунітет до ковіда, ще до появи цього вірусу, бо його елементи є і в інших вірусах. Це значно підвищує шанси на довгострокову імунну відповідь, якщо правильно вибрати імунну мішень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10544
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:55

"Интересные откровения"
https://vesti.ua/mir/v-voz-srochno-obra ... t-covid-19
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что министерство по поручению президента Украины Владимира Зеленского занялось разработкой вакцины от коронавирусной инфекции Covid-19, подчеркнув, что за время независимости были уничтожены почти все мощности для производства вакцин, но в Минздраве есть понимание, как начать производство. Деталей Степанов не сообщил.

"Еще в советское время мы имели мощные институты, мощную научную базу. Имели производство соответствующих вакцин. Потом это все начали уничтожать. У нас сейчас есть четкое понимание, которое затем выльется в стратегию начале производства вакцин на территории страны на наших мощностях", - сказал он, добавив, что поручение по вакцине дал президент.

- А выход из этой ситуации?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8345
З нами з: 20.09.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:00

  freeze написав:.....
Очень тщательно будут наблюдать и анализировать.

Кто?
Если нет программы и деньги не выделены?

Не говоря уже о том, что сами привитые врачи будут достаточно грамотно себя анализировать, по крайней мере все косяки, если есть, вылезут в публичную плоскость очень быстро. Про косяки, я имею в виду, что иммунитет от прививки будет недостаточный или очень кратковременный.

Не смешите. :)
Каким образом "сами врачи будут достаточно грамотно себя анализировать"?
Для анализа, в первую очередь, нужна статистика, а не отдельные частные случаи. Откуда обычный врач её возьмёт? Он, в лучшем случае, будет видеть себя и нескольких сотрудников.
Как он сможет проанализировать возможный негативный эффект - связан ли он с прививкой или с каким-то его заболеванием?

(Я там дописал предыдущий пост - добавил ссылку на интервью с Логуновым).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16992
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4515 раз.
Подякували: 4193 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:20

  centurionus написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  centurionus написав:З реалій життя.
В одній установі (50 осіб) у працівника виявили SARS-2 (реанімація, середній вік). Тести в колективі нікому не робили, відправили всіх на самоізоляцію.

В інший установі у працівника загострення бронхіту. Працівник пішов на лікарняний, відділ в якому він працював - відправлений додому на самоізоляцію.

Для недолугих, поясню приховану для них суть посту: ПЛР контактам не роблять (принаймні, десяткам).

А что, когда-то делали? Ты типа новость сообщел, недолугий?

Семейный врач (не мой, знакомых, в но в принципе это вообще не важно) заболел на корону. Отправили на домашнее лечение, никаких спец.палат и прочего. Контакты никто не проверял, тесты тем более не делал. Начало апреля 2020.

Май 2020, заболел живущий в другом городе родственник. Членам проживавшей с ним семьи тесты не делали, они сделали сами. К слову все оказались отрицательными. Это к "вымирают семьями" ковидиотов. Никто соседям и прочим контактным тестов не делал, даже не спросили о них.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 940
З нами з: 06.08.19
Подякував: 241 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1649165016511652
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 714, 715, 716
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7152 1619751
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 сер, 2020 13:11
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9505)
12.08.2020 14:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.