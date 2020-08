Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 1649165016511652 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 28 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 250 Додано: Сер 12 сер, 2020 13:41 yama написав: вот тут пишут

https://news.liga.net/society/news/vrac ... ssimptomno

Замдиректора Львовской инфекционной больницы рассказал, как изменилось течение болезни у пациентов, заразившихся коронавирусом



С начала эпидемии COVID-19 коронавирус очень изменился, теперь пневмония может развиться за несколько дней и без симптомов. Об этом заявил заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник

как так без симптомов что вообще без симптомов ? а как тогда узнать что болен ?

или сразу труп и все ? Как воспаление легких может проходить не заметно ? по любому хотя бы упадок сил должен наблюдаться вот тут пишуткак так без симптомов чтобез симптомов ? а как тогда узнать что болен ?или сразу труп и все ? Как воспаление легких может проходить не заметно ? по любому хотя бы упадок сил должен наблюдаться



Скорее всего он имел в виду без пульмонологических симптомов, действительно очень многие больные сейчас пишут, вроде не кашлял совсем, одышки не было, на всякий случай послали на рентген и тут неожиданность - есть стекловидные участки из-за коронавируса.

Но потом становится хуже. Скорее всего он имел в виду без пульмонологических симптомов, действительно очень многие больные сейчас пишут, вроде не кашлял совсем, одышки не было, на всякий случай послали на рентген и тут неожиданность - есть стекловидные участки из-за коронавируса.Но потом становится хуже. freeze 4 Повідомлень: 17994 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4345 раз. Подякували: 7041 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 13:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: Ограничения основных прав, введенные ради борьбы с заболеванием, должны быть соразмерными и ограниченными по времени, настаивают в УВКПЧ. Ограничения основных прав, введенные ради борьбы с заболеванием, должны быть соразмерными и ограниченными по времени, настаивают в УВКПЧ.

с этим проблем не будет, зуб даю. Абсолютно все правительства уверены, что принятые ими меры соразмерны по жёсткости и обоснованы по длительности. с этим проблем не будет, зуб даю. Абсолютно все правительства уверены, что принятые ими меры соразмерны по жёсткости и обоснованы по длительности. juristkostya Повідомлень: 3269 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 938 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 13:46 freeze написав: ЛАД написав: При вакцинировании "десятков тысяч врачей (и, вроде, учителей) недостаточно проверенной вакциной" за ними никто наблюдать не будет. И анализировать результаты тоже. При вакцинировании "десятков тысяч врачей (и, вроде, учителей) недостаточно проверенной вакциной" за ними никто наблюдать не будет. И анализировать результаты тоже.



Очень тщательно будут наблюдать и анализировать.

Не говоря уже о том, что сами привитые врачи будут достаточно грамотно себя анализировать, по крайней мере все косяки, если есть, вылезут в публичную плоскость очень быстро. Про косяки, я имею в виду, что иммунитет от прививки будет недостаточный или очень кратковременный. Очень тщательно будут наблюдать и анализировать.Не говоря уже о том, что сами привитые врачи будут достаточно грамотно себя анализировать, по крайней мере все косяки, если есть, вылезут в публичную плоскость очень быстро. Про косяки, я имею в виду, что иммунитет от прививки будет недостаточный или очень кратковременный.

10% землян вже мають імунітет до ковіда, ще до появи цього вірусу, бо його елементи є і в інших вірусах. Це значно підвищує шанси на довгострокову імунну відповідь, якщо правильно вибрати імунну мішень. 10% землян вже мають імунітет до ковіда, ще до появи цього вірусу, бо його елементи є і в інших вірусах. Це значно підвищує шанси на довгострокову імунну відповідь, якщо правильно вибрати імунну мішень. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10544 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 13:55

https://vesti.ua/mir/v-voz-srochno-obra ... t-covid-19

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что министерство по поручению президента Украины Владимира Зеленского занялось разработкой вакцины от коронавирусной инфекции Covid-19, подчеркнув, что за время независимости были уничтожены почти все мощности для производства вакцин, но в Минздраве есть понимание, как начать производство. Деталей Степанов не сообщил.



"Еще в советское время мы имели мощные институты, мощную научную базу. Имели производство соответствующих вакцин. Потом это все начали уничтожать. У нас сейчас есть четкое понимание, которое затем выльется в стратегию начале производства вакцин на территории страны на наших мощностях", - сказал он, добавив, что поручение по вакцине дал президент. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что министерство по поручению президента Украины Владимира Зеленского занялось разработкой вакцины от коронавирусной инфекции Covid-19, подчеркнув, что за время независимости были уничтожены почти все мощности для производства вакцин, но в Минздраве есть понимание, как начать производство. Деталей Степанов не сообщил."Еще в советское время мы имели мощные институты, мощную научную базу. Имели производство соответствующих вакцин. Потом это все начали уничтожать. У нас сейчас есть четкое понимание, которое затем выльется в стратегию начале производства вакцин на территории страны на наших мощностях", - сказал он, добавив, что поручение по вакцине дал президент.

- А выход из этой ситуации?

Повідомлень: 8345 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 875 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 14:00 freeze написав: .....

Очень тщательно будут наблюдать и анализировать. .....Очень тщательно будут наблюдать и анализировать.

Кто?

Если нет программы и деньги не выделены?



Не говоря уже о том, что сами привитые врачи будут достаточно грамотно себя анализировать, по крайней мере все косяки, если есть, вылезут в публичную плоскость очень быстро. Про косяки, я имею в виду, что иммунитет от прививки будет недостаточный или очень кратковременный.

Не смешите.

Каким образом "сами врачи будут достаточно грамотно себя анализировать"?

Для анализа, в первую очередь, нужна статистика, а не отдельные частные случаи. Откуда обычный врач её возьмёт? Он, в лучшем случае, будет видеть себя и нескольких сотрудников.

Как он сможет проанализировать возможный негативный эффект - связан ли он с прививкой или с каким-то его заболеванием?



(Я там дописал предыдущий пост - добавил ссылку на интервью с Логуновым). Кто?Если нет программы и деньги не выделены?Не смешите.Каким образом "сами врачи будут достаточно грамотно себя анализировать"?Для анализа, в первую очередь, нужна статистика, а не отдельные частные случаи. Откуда обычный врач её возьмёт? Он, в лучшем случае, будет видеть себя и нескольких сотрудников.Как он сможет проанализировать возможный негативный эффект - связан ли он с прививкой или с каким-то его заболеванием?(Я там дописал предыдущий пост - добавил ссылку на интервью с Логуновым). ЛАД 2 Повідомлень: 16992 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4515 раз. Подякували: 4193 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 14:20 centurionus написав: vitaliy_berdinskikh написав: centurionus написав: З реалій життя.

В одній установі (50 осіб) у працівника виявили SARS-2 (реанімація, середній вік). Тести в колективі нікому не робили , відправили всіх на самоізоляцію. З реалій життя.В одній установі (50 осіб) у працівника виявили SARS-2 (реанімація, середній вік)., відправили всіх на самоізоляцію.

В інший установі у працівника загострення бронхіту. Працівник пішов на лікарняний, відділ в якому він працював - відправлений додому на самоізоляцію. В інший установі у працівника загострення бронхіту. Працівник пішов на лікарняний, відділ в якому він працював - відправлений додому на самоізоляцію.

Для недолугих, поясню приховану для них суть посту: ПЛР контактам не роблять (принаймні, десяткам). Для недолугих, поясню приховану для них суть посту: ПЛР контактам не роблять (принаймні, десяткам).

А что, когда-то делали? Ты типа новость сообщел, недолугий?



Семейный врач (не мой, знакомых, в но в принципе это вообще не важно) заболел на корону. Отправили на домашнее лечение, никаких спец.палат и прочего. Контакты никто не проверял, тесты тем более не делал. Начало апреля 2020.



Май 2020, заболел живущий в другом городе родственник. Членам проживавшей с ним семьи тесты не делали, они сделали сами. К слову все оказались отрицательными. Это к "вымирают семьями" ковидиотов. Никто соседям и прочим контактным тестов не делал, даже не спросили о них. А что, когда-то делали? Ты типа новость сообщел, недолугий?Семейный врач (не мой, знакомых, в но в принципе это вообще не важно) заболел на корону. Отправили на домашнее лечение, никаких спец.палат и прочего. Контакты никто не проверял, тесты тем более не делал. Начало апреля 2020.Май 2020, заболел живущий в другом городе родственник. Членам проживавшей с ним семьи тесты не делали, они сделали сами. К слову все оказались отрицательными. Это к "вымирают семьями" ковидиотов. Никто соседям и прочим контактным тестов не делал, даже не спросили о них.

