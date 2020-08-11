Додано: Сер 12 сер, 2020 14:00

freeze написав: .....

Очень тщательно будут наблюдать и анализировать. .....Очень тщательно будут наблюдать и анализировать.

Не говоря уже о том, что сами привитые врачи будут достаточно грамотно себя анализировать, по крайней мере все косяки, если есть, вылезут в публичную плоскость очень быстро. Про косяки, я имею в виду, что иммунитет от прививки будет недостаточный или очень кратковременный.

Кто?Если нет программы и деньги не выделены?Не смешите.Каким образом "сами врачи будут достаточно грамотно себя анализировать"?Для анализа, в первую очередь, нужна статистика, а не отдельные частные случаи. Откуда обычный врач её возьмёт? Он, в лучшем случае, будет видеть себя и нескольких сотрудников.Как он сможет проанализировать возможный негативный эффект - связан ли он с прививкой или с каким-то его заболеванием?(Я там дописал предыдущий пост - добавил ссылку на интервью с Логуновым).