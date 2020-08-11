Замдиректора Львовской инфекционной больницы рассказал, как изменилось течение болезни у пациентов, заразившихся коронавирусом
С начала эпидемии COVID-19 коронавирус очень изменился, теперь пневмония может развиться за несколько дней и без симптомов. Об этом заявил заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник
как так без симптомов что вообще без симптомов ? а как тогда узнать что болен ? или сразу труп и все ? Как воспаление легких может проходить не заметно ? по любому хотя бы упадок сил должен наблюдаться
Скорее всего он имел в виду без пульмонологических симптомов, действительно очень многие больные сейчас пишут, вроде не кашлял совсем, одышки не было, на всякий случай послали на рентген и тут неожиданность - есть стекловидные участки из-за коронавируса. Но потом становится хуже.
ЛАД написав:При вакцинировании "десятков тысяч врачей (и, вроде, учителей) недостаточно проверенной вакциной" за ними никто наблюдать не будет. И анализировать результаты тоже.
Очень тщательно будут наблюдать и анализировать. Не говоря уже о том, что сами привитые врачи будут достаточно грамотно себя анализировать, по крайней мере все косяки, если есть, вылезут в публичную плоскость очень быстро. Про косяки, я имею в виду, что иммунитет от прививки будет недостаточный или очень кратковременный.
10% землян вже мають імунітет до ковіда, ще до появи цього вірусу, бо його елементи є і в інших вірусах. Це значно підвищує шанси на довгострокову імунну відповідь, якщо правильно вибрати імунну мішень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
https://vesti.ua/mir/v-voz-srochno-obra ... t-covid-19 Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что министерство по поручению президента Украины Владимира Зеленского занялось разработкой вакцины от коронавирусной инфекции Covid-19, подчеркнув, что за время независимости были уничтожены почти все мощности для производства вакцин, но в Минздраве есть понимание, как начать производство. Деталей Степанов не сообщил.
"Еще в советское время мы имели мощные институты, мощную научную базу. Имели производство соответствующих вакцин. Потом это все начали уничтожать. У нас сейчас есть четкое понимание, которое затем выльется в стратегию начале производства вакцин на территории страны на наших мощностях", - сказал он, добавив, что поручение по вакцине дал президент.
- А выход из этой ситуации?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:..... Очень тщательно будут наблюдать и анализировать.
Кто? Если нет программы и деньги не выделены?
Не говоря уже о том, что сами привитые врачи будут достаточно грамотно себя анализировать, по крайней мере все косяки, если есть, вылезут в публичную плоскость очень быстро. Про косяки, я имею в виду, что иммунитет от прививки будет недостаточный или очень кратковременный.
Не смешите. Каким образом "сами врачи будут достаточно грамотно себя анализировать"? Для анализа, в первую очередь, нужна статистика, а не отдельные частные случаи. Откуда обычный врач её возьмёт? Он, в лучшем случае, будет видеть себя и нескольких сотрудников. Как он сможет проанализировать возможный негативный эффект - связан ли он с прививкой или с каким-то его заболеванием?
(Я там дописал предыдущий пост - добавил ссылку на интервью с Логуновым).
centurionus написав:З реалій життя. В одній установі (50 осіб) у працівника виявили SARS-2 (реанімація, середній вік). Тести в колективі нікому не робили, відправили всіх на самоізоляцію.
В інший установі у працівника загострення бронхіту. Працівник пішов на лікарняний, відділ в якому він працював - відправлений додому на самоізоляцію.
Для недолугих, поясню приховану для них суть посту: ПЛР контактам не роблять (принаймні, десяткам).
А что, когда-то делали? Ты типа новость сообщел, недолугий?
Семейный врач (не мой, знакомых, в но в принципе это вообще не важно) заболел на корону. Отправили на домашнее лечение, никаких спец.палат и прочего. Контакты никто не проверял, тесты тем более не делал. Начало апреля 2020.
Май 2020, заболел живущий в другом городе родственник. Членам проживавшей с ним семьи тесты не делали, они сделали сами. К слову все оказались отрицательными. Это к "вымирают семьями" ковидиотов. Никто соседям и прочим контактным тестов не делал, даже не спросили о них.
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vitaliy_berdinskikh Панятним нарєчієм: Не пишу сообщения для лишнехромосомных рептилоидоведов. По сему не утруждай себя цитированием, ответами и т.п. Добавь в игнор и займи себя чем-то другим - в добрый проторенный путь...
Востаннє редагувалось centurionus в Сер 12 сер, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
тю давно уже модно , уже месяца два три как известно . Молодцы жаль у нас не проводят . Смысл прост переболеть и плевать не все карантинные ограничения мол я болел я не заразный мне все можно . Нравиться вот это также https://glavcom.ua/world/observe/daniya ... 98525.html
Востаннє редагувалось yama в Сер 12 сер, 2020 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Гілка наповнилася дивними істотами, які не вірять в "Эпидемия коронавируса в мире". Що взагалі тут робити таким, якщо вони психічно здорові? Створіть свою гілку/палату про відсутність епідемії - порсайтеся там.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell