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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1650165116521653

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

не знаю как где, а у нас в г.Львов у рогулей принято креститься при виде церкви или фигурки божей матери . А так как церквей и фигурок у нас много то когда едешь в маршрутке выглядит очень весело. Теперь же еще один атрибут мед.маска на губах когда нос сверху, и тут два варианта либо надень таки полностью либо сними полностью :) ну и на улице сними если конечно куча пыли не летит в твою сторону от проезжающей мимо грузовой машины . Так что индикаторы\маркеры рогулизма и конформизма ( что по сути одно и то же ) теперь видны легко и просто - маски на улице или маски с открытым носом . Вот и в эту тему захожу по той же причине - смотрю кого не читать в других темах ( ярых адептов горы трупов на стадионах и на улицах, хорошо хоть видео с падающими на улице людьми уже не публикуют как вначале темы ) :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Заболел короновирусом (((. В Киеве по ходу подхватил. Вирус, действительно, нетипичный как для обычного и по симптомам и по протеканию болезни.
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:03

  yama написав:не знаю как где, а у нас в г.Львов у рогулей принято креститься при виде церкви или фигурки божей матери .


Бог тебя накажет за такие слова. Попроси прощения у всех, сотри этот пост и впредь гони даже из головы такие мысли.

ЗІ Рогули ...
Сам давно за клуню срать ходил, аристократ русскоязычный? :roll:
Востаннє редагувалось Libo в Сер 12 сер, 2020 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:не знаю как где, а у нас в г.Львов у рогулей принято креститься при виде церкви или фигурки божей матери . А так как церквей и фигурок у нас много то когда едешь в маршрутке выглядит очень весело. Теперь же еще один атрибут мед.маска на губах когда нос сверху, и тут два варианта либо надень таки полностью либо сними полностью :) ну и на улице сними если конечно куча пыли не летит в твою сторону от проезжающей мимо грузовой машины . Так что индикаторы\маркеры рогулизма и конформизма ( что по сути одно и то же ) теперь видны легко и просто - маски на улице или маски с открытым носом . Вот и в эту тему захожу по той же причине - смотрю кого не читать в других темах ( ярых адептов горы трупов на стадионах и на улицах, хорошо хоть видео с падающими на улице людьми уже не публикуют как вначале темы ) :mrgreen:
У місті Лева? москальською? Ти й є той рагуль...
Каплички заважають?
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:11

  zokibada написав:
У місті Лева? москальською? Та й є той рагуль...
Каплички заважають?[/quote]

Это потомок завезенной туда тамбовской пьяни.
Навоз. Скотина. Мужики.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Теперь же еще один атрибут мед.маска на губах когда нос сверху, и тут два варианта либо надень таки полностью либо сними полностью ну и на улице сними если конечно куча пыли не летит в твою сторону от проезжающей мимо грузовой машины . Так что индикаторы\маркеры рогулизма и конформизма ( что по сути одно и то же ) теперь видны легко и просто - маски на улице или маски с открытым носом

Каюсь :oops:
Я сегодня шел по улице в маске под носом :oops:
Метров 50 между двумя банками :)
Ну лень мне было ее снимать, а потом одевать, проще перевести в походный вариант :)

Теперь я представляю себе, что подумали обо мне те, кто проходил мимо посреди маршрута :oops:
Сибарит
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