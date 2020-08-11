Додано: Сер 12 сер, 2020 15:55

не знаю как где, а у нас в г.Львов у рогулей принято креститься при виде церкви или фигурки божей матери . А так как церквей и фигурок у нас много то когда едешь в маршрутке выглядит очень весело. Теперь же еще один атрибут мед.маска на губах когда нос сверху, и тут два варианта либо надень таки полностью либо сними полностьюну и на улице сними если конечно куча пыли не летит в твою сторону от проезжающей мимо грузовой машины . Так что индикаторы\маркеры рогулизма и конформизма ( что по сути одно и то же ) теперь видны легко и просто - маски на улице или маски с открытым носом . Вот и в эту тему захожу по той же причине - смотрю кого не читать в других темах ( ярых адептов горы трупов на стадионах и на улицах, хорошо хоть видео с падающими на улице людьми уже не публикуют как вначале темы )