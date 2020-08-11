не знаю как где, а у нас в г.Львов у рогулей принято креститься при виде церкви или фигурки божей матери . А так как церквей и фигурок у нас много то когда едешь в маршрутке выглядит очень весело. Теперь же еще один атрибут мед.маска на губах когда нос сверху, и тут два варианта либо надень таки полностью либо сними полностью ну и на улице сними если конечно куча пыли не летит в твою сторону от проезжающей мимо грузовой машины . Так что индикаторы\маркеры рогулизма и конформизма ( что по сути одно и то же ) теперь видны легко и просто - маски на улице или маски с открытым носом . Вот и в эту тему захожу по той же причине - смотрю кого не читать в других темах ( ярых адептов горы трупов на стадионах и на улицах, хорошо хоть видео с падающими на улице людьми уже не публикуют как вначале темы )
yama написав:не знаю как где, а у нас в г.Львов у рогулей принято креститься при виде церкви или фигурки божей матери . А так как церквей и фигурок у нас много то когда едешь в маршрутке выглядит очень весело. Теперь же еще один атрибут мед.маска на губах когда нос сверху, и тут два варианта либо надень таки полностью либо сними полностью ну и на улице сними если конечно куча пыли не летит в твою сторону от проезжающей мимо грузовой машины . Так что индикаторы\маркеры рогулизма и конформизма ( что по сути одно и то же ) теперь видны легко и просто - маски на улице или маски с открытым носом . Вот и в эту тему захожу по той же причине - смотрю кого не читать в других темах ( ярых адептов горы трупов на стадионах и на улицах, хорошо хоть видео с падающими на улице людьми уже не публикуют как вначале темы )
У місті Лева? москальською? Ти й є той рагуль... Каплички заважають?
yama написав:Теперь же еще один атрибут мед.маска на губах когда нос сверху, и тут два варианта либо надень таки полностью либо сними полностью ну и на улице сними если конечно куча пыли не летит в твою сторону от проезжающей мимо грузовой машины . Так что индикаторы\маркеры рогулизма и конформизма ( что по сути одно и то же ) теперь видны легко и просто - маски на улице или маски с открытым носом
Каюсь Я сегодня шел по улице в маске под носом Метров 50 между двумя банками Ну лень мне было ее снимать, а потом одевать, проще перевести в походный вариант
Теперь я представляю себе, что подумали обо мне те, кто проходил мимо посреди маршрута
yama написав:Теперь же еще один атрибут мед.маска на губах когда нос сверху, и тут два варианта либо надень таки полностью либо сними полностью ну и на улице сними если конечно куча пыли не летит в твою сторону от проезжающей мимо грузовой машины . Так что индикаторы\маркеры рогулизма и конформизма ( что по сути одно и то же ) теперь видны легко и просто - маски на улице или маски с открытым носом
Каюсь :oops: Я сегодня шел по улице в маске под носом :oops: Метров 50 между двумя банками :) Ну лень мне было ее снимать, а потом одевать, проще перевести в походный вариант :)
Теперь я представляю себе, что подумали обо мне те, кто проходил мимо посреди маршрута :oops: