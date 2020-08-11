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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:03

  yama написав:не знаю как где, а у нас в г.Львов у рогулей принято креститься при виде церкви или фигурки божей матери .


Бог тебя накажет за такие слова. Попроси прощения у всех, сотри этот пост и впредь гони даже из головы такие мысли.

ЗІ Рогули ...
Сам давно за клуню срать ходил, аристократ русскоязычный? :roll:
Востаннє редагувалось Libo в Сер 12 сер, 2020 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:не знаю как где, а у нас в г.Львов у рогулей принято креститься при виде церкви или фигурки божей матери . А так как церквей и фигурок у нас много то когда едешь в маршрутке выглядит очень весело. Теперь же еще один атрибут мед.маска на губах когда нос сверху, и тут два варианта либо надень таки полностью либо сними полностью :) ну и на улице сними если конечно куча пыли не летит в твою сторону от проезжающей мимо грузовой машины . Так что индикаторы\маркеры рогулизма и конформизма ( что по сути одно и то же ) теперь видны легко и просто - маски на улице или маски с открытым носом . Вот и в эту тему захожу по той же причине - смотрю кого не читать в других темах ( ярых адептов горы трупов на стадионах и на улицах, хорошо хоть видео с падающими на улице людьми уже не публикуют как вначале темы ) :mrgreen:
У місті Лева? москальською? Ти й є той рагуль...
Каплички заважають?
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:11

  zokibada написав:
У місті Лева? москальською? Та й є той рагуль...
Каплички заважають?[/quote]

Это потомок завезенной туда тамбовской пьяни.
Навоз. Скотина. Мужики.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Теперь же еще один атрибут мед.маска на губах когда нос сверху, и тут два варианта либо надень таки полностью либо сними полностью ну и на улице сними если конечно куча пыли не летит в твою сторону от проезжающей мимо грузовой машины . Так что индикаторы\маркеры рогулизма и конформизма ( что по сути одно и то же ) теперь видны легко и просто - маски на улице или маски с открытым носом

Каюсь :oops:
Я сегодня шел по улице в маске под носом :oops:
Метров 50 между двумя банками :)
Ну лень мне было ее снимать, а потом одевать, проще перевести в походный вариант :)

Теперь я представляю себе, что подумали обо мне те, кто проходил мимо посреди маршрута :oops:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:37

Сибарит
Лучше не представляйте. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:43

  Libo написав:
  zokibada написав:.....
У місті Лева? москальською? Та й є той рагуль...
Каплички заважають?


Это потомок завезенной туда тамбовской пьяни.
Навоз. Скотина. Мужики.

Не надоело?
И много во Львов завезли?
Тем более, "тамбовской пьяни"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сибарит написав:
  yama написав:Теперь же еще один атрибут мед.маска на губах когда нос сверху, и тут два варианта либо надень таки полностью либо сними полностью ну и на улице сними если конечно куча пыли не летит в твою сторону от проезжающей мимо грузовой машины . Так что индикаторы\маркеры рогулизма и конформизма ( что по сути одно и то же ) теперь видны легко и просто - маски на улице или маски с открытым носом

Каюсь :oops:
Я сегодня шел по улице в маске под носом :oops:
Метров 50 между двумя банками :)
Ну лень мне было ее снимать, а потом одевать, проще перевести в походный вариант :)

Теперь я представляю себе, что подумали обо мне те, кто проходил мимо посреди маршрута :oops:
Якось так ось ;)

[spoiler] Зображення
[/spoiler]
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:28

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:25

  ЛАД написав:Не смешите.
Каким образом "сами врачи будут достаточно грамотно себя анализировать"?
Для анализа, в первую очередь, нужна статистика, а не отдельные частные случаи. Откуда обычный врач её возьмёт? Он, в лучшем случае, будет видеть себя и нескольких сотрудников.


Похоже Вы очень доверчивый человек, и верите всему что пишут, в том числе в России :D
И немножко забыли старину Мюллера с его классическими словами -
Верить нельзя никому. Мне можно.

Конечно весь сентябрь все привитые врачи будут микроскопом, в отчетах, сдавать анализы и прочую муйню. Речь идёт о миллиардах долларах прибыли на хайпе вакцины, плюс реноме и рейтинги. Если есть косяки, их надо как можно быстро выловить и исправлять, как я понял вакцину собираются производить в пяти странах, никто не будет платить деньги за пустышки и проблемы.
Так что ситуацию, что в Урюпинск завезли коробку вакцин, и местный губернатор скажет колите себе, а я займусь уборкой гречихи, невозможна даже теоретически.
Обычный хайп, пометили территорию, медаль первопроходца и первооткрывателя, зарегистрировали, поставили печать, объявили миру о победе и перворегистрации, и приступили по факту к третьему этапу, как и все остальные десятки разработчиков. Только у последних будет другая очередность, сначала третий этап, потом печать о регистрации. Вся разница, только это будет вторая регистрация и тд :roll:
А что так можно ? А вот оказывается можно. Кто сказал, что нельзя ? ВОЗ ? Эта та самая, которую Трамп унизил и сказал, что не даст этой конторе ни цента ?
Востаннє редагувалось freeze в Сер 12 сер, 2020 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:51

  ЛАД написав:И много во Львов завезли?
Тем более, "тамбовской пьяни"?
1 Завезли багато
2 Конкретно тамбовських - не дуже то вже й рахували , бо вони мало відрізнялись від воронежських ,свердловських і вологорадських
3 Пяничок -також багатенько... Практично кожен військовий пенсіонер мріяв на пенсії осісти в Прибалтиці, Криму або Львові...
Пояснювати
а -чому?
б - чи багато серед них було пяничок?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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