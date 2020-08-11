Додано: Сер 12 сер, 2020 19:25

ЛАД написав: Не смешите.

Каким образом "сами врачи будут достаточно грамотно себя анализировать"?

Для анализа, в первую очередь, нужна статистика, а не отдельные частные случаи. Откуда обычный врач её возьмёт? Он, в лучшем случае, будет видеть себя и нескольких сотрудников. Не смешите.Каким образом "сами врачи будут достаточно грамотно себя анализировать"?Для анализа, в первую очередь, нужна статистика, а не отдельные частные случаи. Откуда обычный врач её возьмёт? Он, в лучшем случае, будет видеть себя и нескольких сотрудников.

Похоже Вы очень доверчивый человек, и верите всему что пишут, в том числе в РоссииИ немножко забыли старину Мюллера с его классическими словами -Верить нельзя никому. Мне можно.Конечно весь сентябрь все привитые врачи будут микроскопом, в отчетах, сдавать анализы и прочую муйню. Речь идёт о миллиардах долларах прибыли на хайпе вакцины, плюс реноме и рейтинги. Если есть косяки, их надо как можно быстро выловить и исправлять, как я понял вакцину собираются производить в пяти странах, никто не будет платить деньги за пустышки и проблемы.Так что ситуацию, что в Урюпинск завезли коробку вакцин, и местный губернатор скажет колите себе, а я займусь уборкой гречихи, невозможна даже теоретически.Обычный хайп, пометили территорию, медаль первопроходца и первооткрывателя, зарегистрировали, поставили печать, объявили миру о победе и перворегистрации, и приступили по факту к третьему этапу, как и все остальные десятки разработчиков. Только у последних будет другая очередность, сначала третий этап, потом печать о регистрации. Вся разница, только это будет вторая регистрация и тдА что так можно ? А вот оказывается можно. Кто сказал, что нельзя ? ВОЗ ? Эта та самая, которую Трамп унизил и сказал, что не даст этой конторе ни цента ?