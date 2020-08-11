freeze написав:В перечень противопоказаний российской вакцины от Covid19 вошли возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств.
А что есть список компонентов?
Да тут я как-то скидывал ссылку на подробную информацию о составе. Если коротко - то основной действующий компонент - аденовирус, в геном которого встроен участок оболочки КОВИД-19. Скорее всего это именно так и есть, потому что это легко проверить современными методами, и проверят конкуренты очень быстро. И антитела тоже вероятно действительно появляются после вакцинации, ибо это тоже легко проверить. Здесь остался главный вопрос - насколько надолго вырабатывается иммунитет благодаря всему этому. Вот этого просто никто не знает. Это касается и всех других разработок вакцин, нет практики. Время только покажет.
Понял. Разные добавочные вещества, стабилизаторы и так называемые "улучшители" в кавычках плюс-минус похожие в большинстве вакцин, россияне любят в свои вакцины полиоксидоний добавить, не следил насколько он эффективный, по моему там были вопросы, но точно не вредный, ибо с ним уже сделали десятки миллионов вакцин в РФ, в том числе от гриппа и тд. Но по моему в эту вакцину от коронавируса полиоксидоний не воткнули.
А в чём смысл движения зацеперов, бегающих по крышам электричек ? ))) Тут кстати кто-то выкладывал американскую статью про одну девушку, у неё на фото трубочки были для кислорода в носу и лежала в палате, она как раз рассказывала в статье про такую вечеринку, но как в анекдоте, для девушки что-то пошло не так.
Ukrainian написав:О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора
а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими? да уж.....идиотизма хватает. разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру. это так, для справки