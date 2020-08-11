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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1652165316541655>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:53

  freeze написав:
  Ukrainian написав:
  freeze написав:В перечень противопоказаний российской вакцины от Covid19 вошли возраст до 18 лет, беременность, а также повышенная чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Об этом говорится в регистрационном удостоверении препарата, опубликованном на сайте госреестра лекарственных средств.

А что есть список компонентов?


Да тут я как-то скидывал ссылку на подробную информацию о составе.
Если коротко - то основной действующий компонент - аденовирус, в геном которого встроен участок оболочки КОВИД-19.
Скорее всего это именно так и есть, потому что это легко проверить современными методами, и проверят конкуренты очень быстро.
И антитела тоже вероятно действительно появляются после вакцинации, ибо это тоже легко проверить.
Здесь остался главный вопрос - насколько надолго вырабатывается иммунитет благодаря всему этому. Вот этого просто никто не знает. Это касается и всех других разработок вакцин, нет практики. Время только покажет.

Вообще то я имел ввиду другое
http://web.kpi.kharkov.ua/nanochem/komponenty-vaktsin/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:57

  promyshlennik написав:Заболел короновирусом (((. В Киеве по ходу подхватил. Вирус, действительно, нетипичный как для обычного и по симптомам и по протеканию болезни.

Расскажите по-подробнее, плз
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:18

длинный, но достаточно подробный и интересный рассказ
есть и общеизвестные факты, но с нюансами
https://www.youtube.com/watch?v=WhM0SdbVAlw

там и про туберкулёз и тд....
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 12 сер, 2020 20:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:22

  19yuriy91 написав:длинный, но достаточно подробный и интересный рассказ
есть и общеизвестные факты, но с нюансами
https://www.youtube.com/watch?v=WhM0SdbVAlw

Глянул мельком; новости на русском; игнор; муть какая-то значит.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:24

  Ukrainian написав:Вообще то я имел ввиду другое


Понял.
Разные добавочные вещества, стабилизаторы и так называемые "улучшители" в кавычках плюс-минус похожие в большинстве вакцин, россияне любят в свои вакцины полиоксидоний добавить, не следил насколько он эффективный, по моему там были вопросы, но точно не вредный, ибо с ним уже сделали десятки миллионов вакцин в РФ, в том числе от гриппа и тд. Но по моему в эту вакцину от коронавируса полиоксидоний не воткнули.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:24

  Ukrainian написав:
  19yuriy91 написав:длинный, но достаточно подробный и интересный рассказ
есть и общеизвестные факты, но с нюансами
https://www.youtube.com/watch?v=WhM0SdbVAlw

Глянул мельком; новости на русском; игнор; муть какая-то значит.


какие новости?
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:28

  19yuriy91 написав:
  Ukrainian написав:
  19yuriy91 написав:длинный, но достаточно подробный и интересный рассказ
есть и общеизвестные факты, но с нюансами
https://www.youtube.com/watch?v=WhM0SdbVAlw

Глянул мельком; новости на русском; игнор; муть какая-то значит.


какие новости?

О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 12 сер, 2020 20:31, всього редагувалось 2 разів.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:28

  Natt написав:Народ начал устраивать коронавирусные вечеринки. Может, кто-то понимает, в чем великий смысл?

В Іспанії поліція попередила вечірку, організовану для поширення Covid-19 https://glavcom.ua/world/observe/v-ispa ... 98531.html


А в чём смысл движения зацеперов, бегающих по крышам электричек ? )))
Тут кстати кто-то выкладывал американскую статью про одну девушку, у неё на фото трубочки были для кислорода в носу и лежала в палате, она как раз рассказывала в статье про такую вечеринку, но как в анекдоте, для девушки что-то пошло не так.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:32

  promyshlennik написав:Заболел короновирусом (((. В Киеве по ходу подхватил. Вирус, действительно, нетипичный как для обычного и по симптомам и по протеканию болезни.


Присоединяюсь к большой просьбе - держите в курсе, конечно по возможности.
Выздоравливайте. Удачи.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:41

  Ukrainian написав:О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора

а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими?
да уж.....идиотизма хватает.
разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру.
это так, для справки
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