Ukrainian написав:О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора
а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими? да уж.....идиотизма хватает. разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру. это так, для справки
В быту общаюсь на украинском; здесь подстраиваюсь под собеседников. Согласен есть умные мысли и на русском. Просто мусора на русском на порядок больше. А так мне лично удобнее и быстрее фильтровать. К примеру страна юа на сайте нет укр языка; значит сайт скорее всего помойка.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора
а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими? да уж.....идиотизма хватает. разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру. это так, для справки
Есть английский британский, есть английский американский.Есть австралийский еще. Вот и у нас - русский российский, и русский украинский.