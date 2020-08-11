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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:54

  19yuriy91 написав:
  Ukrainian написав:О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора

а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими?
да уж.....идиотизма хватает.
разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру.
это так, для справки

В быту общаюсь на украинском; здесь подстраиваюсь под собеседников.
Согласен есть умные мысли и на русском. Просто мусора на русском на порядок больше. А так мне лично удобнее и быстрее фильтровать. К примеру страна юа на сайте нет укр языка; значит сайт скорее всего помойка.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:59

  19yuriy91 написав:
  Ukrainian написав:О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора

а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими?
да уж.....идиотизма хватает.
разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру.
это так, для справки

Есть английский британский, есть английский американский.Есть австралийский еще. Вот и у нас - русский российский, и русский украинский. :)
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