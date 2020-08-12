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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1652165316541655 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 28 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 250 Додано: Сер 12 сер, 2020 20:54 19yuriy91 написав: Ukrainian написав: О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора

а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими?

да уж.....идиотизма хватает.

разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру.

это так, для справки а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими?да уж.....идиотизма хватает.разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру.это так, для справки

В быту общаюсь на украинском; здесь подстраиваюсь под собеседников.

Согласен есть умные мысли и на русском. Просто мусора на русском на порядок больше. А так мне лично удобнее и быстрее фильтровать. К примеру страна юа на сайте нет укр языка; значит сайт скорее всего помойка. В быту общаюсь на украинском; здесь подстраиваюсь под собеседников.Согласен есть умные мысли и на русском. Просто мусора на русском на порядок больше. А так мне лично удобнее и быстрее фильтровать. К примеру страна юа на сайте нет укр языка; значит сайт скорее всего помойка. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8785 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 624 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 20:59 19yuriy91 написав: Ukrainian написав: О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора

а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими?

да уж.....идиотизма хватает.

разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру.

это так, для справки а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими?да уж.....идиотизма хватает.разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру.это так, для справки

Есть английский британский, есть английский американский.Есть австралийский еще. Вот и у нас - русский российский, и русский украинский. Есть английский британский, есть английский американский.Есть австралийский еще. Вот и у нас - русский российский, и русский украинский. Renee Повідомлень: 204 З нами з: 22.10.19 Подякував: 55 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 21:49 19yuriy91 написав: Ukrainian написав: О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора

а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими?

да уж.....идиотизма хватает.

разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру.

это так, для справки а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими?да уж.....идиотизма хватает.разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру.это так, для справки

К сожалению, Ваш визави имеет определённые резоны в своей позиции.

Я сам лично натренировал глаз и просто проскакиваю сообщения на мове. Нет смысла читать "Сільский час" в современной обработке.

Очень жалею, что в времена Януковича поверил в возможное развитие и уделял много времени анализу Украины и её экономических (а, значит, и политических) процессов. Потом пришлось прилагать усилия для того, чтобы вырвать себя из ментального болота и вернуться на старые горизонты.

Информация на русском или английском получается гораздо быстрее и она значительно достовернее, плюс всегда можно найти разные позиции по любому вопросу для формирования собственного мнения. На мове это недоступно. К сожалению, Ваш визави имеет определённые резоны в своей позиции.Я сам лично натренировал глаз и просто проскакиваю сообщения на мове. Нет смысла читать "Сільский час" в современной обработке.Очень жалею, что в времена Януковича поверил в возможное развитие и уделял много времени анализу Украины и её экономических (а, значит, и политических) процессов. Потом пришлось прилагать усилия для того, чтобы вырвать себя из ментального болота и вернуться на старые горизонты.Информация на русском или английском получается гораздо быстрее и она значительно достовернее, плюс всегда можно найти разные позиции по любому вопросу для формирования собственного мнения. На мове это недоступно. "Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с) Клавдий Шифер Повідомлень: 1553 З нами з: 02.03.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 21:56 yama написав: Natt написав: Народ начал устраивать коронавирусные вечеринки. Может, кто-то понимает, в чем великий смысл?



В Іспанії поліція попередила вечірку, організовану для поширення Covid-19 Народ начал устраивать коронавирусные вечеринки. Может, кто-то понимает, в чем великий смысл?

тю давно уже модно , уже месяца два три как известно . Молодцы жаль у нас не проводят .

Смысл прост переболеть и плевать не все карантинные ограничения мол я болел я не заразный мне все можно . тю давно уже модно , уже месяца два три как известно . Молодцы жаль у нас не проводятСмысл прост переболеть и плевать не все карантинные ограничения мол я болел я не заразный мне все можно .

А разве уже 100% известно, что переболев раз, дальше ты "в домике"? А разве уже 100% известно, что переболев раз, дальше ты "в домике"? Natt

Повідомлень: 1606 З нами з: 09.08.15 Подякував: 398 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 21:56 Клавдий Шифер

То что ты на русском читаешь только видно по твоей антиукраинской позиции. Желаю тебе и твоей семье жить и умереть на территории русского мира республик днр и лнр к которому ты всеми силами стремишься. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8785 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 624 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 21:59 Corpocrator написав: promyshlennik написав: Заболел короновирусом (((. В Киеве по ходу подхватил. Вирус, действительно, нетипичный как для обычного и по симптомам и по протеканию болезни. Заболел короновирусом (((. В Киеве по ходу подхватил. Вирус, действительно, нетипичный как для обычного и по симптомам и по протеканию болезни.

Расскажите по-подробнее, плз Расскажите по-подробнее, плз

Первые пару дней температура под 38. Потом дня 4 мышечная болезнь (мышцы спины и ног болели весь день), обоняние пропало, периодический сухой кашель, повышенная усталость. После недели болезни остаётся кашель и потерянное обоняние, повышенная усталость где-то к 10 дню уходит, стабилизируется. У родственников всё то же, но только без мышечной болезни и без потери обоняния. Полностью после дней 12 болезни ещё никто не выздоровел, кашель остаётся. Первые пару дней температура под 38. Потом дня 4 мышечная болезнь (мышцы спины и ног болели весь день), обоняние пропало, периодический сухой кашель, повышенная усталость. После недели болезни остаётся кашель и потерянное обоняние, повышенная усталость где-то к 10 дню уходит, стабилизируется. У родственников всё то же, но только без мышечной болезни и без потери обоняния. Полностью после дней 12 болезни ещё никто не выздоровел, кашель остаётся. promyshlennik Повідомлень: 56 З нами з: 27.02.20 Подякував: 7 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 22:21 promyshlennik

Дякую за відповідь. Виздоровлюйте! І здоров"я усім вашим рідним! А рентгенографію, КТ не робили? Шо пили ті 10 днів крім жаропонижаючого? stargazer Повідомлень: 1086 З нами з: 15.04.09 Подякував: 379 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 сер, 2020 22:33 Libo написав: yama написав: не знаю как где, а у нас в г.Львов у рогулей принято креститься при виде церкви или фигурки божей матери . не знаю как где, а у нас в г.Львов у рогулей принято креститься при виде церкви или фигурки божей матери .



Бог тебя накажет за такие слова. Попроси прощения у всех, сотри этот пост и впредь гони даже из головы такие мысли.



ЗІ Рогули ...

Сам давно за клуню срать ходил, аристократ русскоязычный? Бог тебя накажет за такие слова. Попроси прощения у всех, сотри этот пост и впредь гони даже из головы такие мысли.ЗІ Рогули ...Сам давно за клуню срать ходил, аристократ русскоязычный?



В Польше народ не менее набожный, но такого там не видел.

Что касается послевоенного заселения Львова, то нужно же было замещать убитых евреев и изгнанных поляков, в первую очередь жителями окрестных деревень.

PS Оффтоп для этой ветки,сори В Польше народ не менее набожный, но такого там не видел.Что касается послевоенного заселения Львова, то нужно же было замещать убитых евреев и изгнанных поляков, в первую очередь жителями окрестных деревень.PS Оффтоп для этой ветки,сори Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3991 З нами з: 29.05.18 Подякував: 101 раз. Подякували: 703 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1652165316541655 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7152 1619983

ЛОБ Сер 12 сер, 2020 13:11