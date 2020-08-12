Ukrainian написав:О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора
а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими? да уж.....идиотизма хватает. разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру. это так, для справки
В быту общаюсь на украинском; здесь подстраиваюсь под собеседников. Согласен есть умные мысли и на русском. Просто мусора на русском на порядок больше. А так мне лично удобнее и быстрее фильтровать. К примеру страна юа на сайте нет укр языка; значит сайт скорее всего помойка.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора
а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими? да уж.....идиотизма хватает. разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру. это так, для справки
Есть английский британский, есть английский американский.Есть австралийский еще. Вот и у нас - русский российский, и русский украинский.
Ukrainian написав:О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора
а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими? да уж.....идиотизма хватает. разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру. это так, для справки
К сожалению, Ваш визави имеет определённые резоны в своей позиции. Я сам лично натренировал глаз и просто проскакиваю сообщения на мове. Нет смысла читать "Сільский час" в современной обработке. Очень жалею, что в времена Януковича поверил в возможное развитие и уделял много времени анализу Украины и её экономических (а, значит, и политических) процессов. Потом пришлось прилагать усилия для того, чтобы вырвать себя из ментального болота и вернуться на старые горизонты. Информация на русском или английском получается гораздо быстрее и она значительно достовернее, плюс всегда можно найти разные позиции по любому вопросу для формирования собственного мнения. На мове это недоступно.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер То что ты на русском читаешь только видно по твоей антиукраинской позиции. Желаю тебе и твоей семье жить и умереть на территории русского мира республик днр и лнр к которому ты всеми силами стремишься.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
promyshlennik написав:Заболел короновирусом (((. В Киеве по ходу подхватил. Вирус, действительно, нетипичный как для обычного и по симптомам и по протеканию болезни.
Расскажите по-подробнее, плз
Первые пару дней температура под 38. Потом дня 4 мышечная болезнь (мышцы спины и ног болели весь день), обоняние пропало, периодический сухой кашель, повышенная усталость. После недели болезни остаётся кашель и потерянное обоняние, повышенная усталость где-то к 10 дню уходит, стабилизируется. У родственников всё то же, но только без мышечной болезни и без потери обоняния. Полностью после дней 12 болезни ещё никто не выздоровел, кашель остаётся.
yama написав:не знаю как где, а у нас в г.Львов у рогулей принято креститься при виде церкви или фигурки божей матери .
Бог тебя накажет за такие слова. Попроси прощения у всех, сотри этот пост и впредь гони даже из головы такие мысли.
ЗІ Рогули ... Сам давно за клуню срать ходил, аристократ русскоязычный?
В Польше народ не менее набожный, но такого там не видел. Что касается послевоенного заселения Львова, то нужно же было замещать убитых евреев и изгнанных поляков, в первую очередь жителями окрестных деревень. PS Оффтоп для этой ветки,сори