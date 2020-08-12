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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1652165316541655

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:54

  19yuriy91 написав:
  Ukrainian написав:О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора

а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими?
да уж.....идиотизма хватает.
разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру.
это так, для справки

В быту общаюсь на украинском; здесь подстраиваюсь под собеседников.
Согласен есть умные мысли и на русском. Просто мусора на русском на порядок больше. А так мне лично удобнее и быстрее фильтровать. К примеру страна юа на сайте нет укр языка; значит сайт скорее всего помойка.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:59

  19yuriy91 написав:
  Ukrainian написав:О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора

а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими?
да уж.....идиотизма хватает.
разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру.
это так, для справки

Есть английский британский, есть английский американский.Есть австралийский еще. Вот и у нас - русский российский, и русский украинский. :)
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:49

  19yuriy91 написав:
  Ukrainian написав:О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора

а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими?
да уж.....идиотизма хватает.
разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру.
это так, для справки

К сожалению, Ваш визави имеет определённые резоны в своей позиции.
Я сам лично натренировал глаз и просто проскакиваю сообщения на мове. Нет смысла читать "Сільский час" в современной обработке.
Очень жалею, что в времена Януковича поверил в возможное развитие и уделял много времени анализу Украины и её экономических (а, значит, и политических) процессов. Потом пришлось прилагать усилия для того, чтобы вырвать себя из ментального болота и вернуться на старые горизонты.
Информация на русском или английском получается гораздо быстрее и она значительно достовернее, плюс всегда можно найти разные позиции по любому вопросу для формирования собственного мнения. На мове это недоступно.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:56

  yama написав:
  Natt написав:Народ начал устраивать коронавирусные вечеринки. Может, кто-то понимает, в чем великий смысл?

В Іспанії поліція попередила вечірку, організовану для поширення Covid-19

тю давно уже модно , уже месяца два три как известно . Молодцы жаль у нас не проводят :( .
Смысл прост переболеть и плевать не все карантинные ограничения мол я болел я не заразный мне все можно .

А разве уже 100% известно, что переболев раз, дальше ты "в домике"?
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:56

Клавдий Шифер
То что ты на русском читаешь только видно по твоей антиукраинской позиции. Желаю тебе и твоей семье жить и умереть на территории русского мира республик днр и лнр к которому ты всеми силами стремишься.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:59

  Corpocrator написав:
  promyshlennik написав:Заболел короновирусом (((. В Киеве по ходу подхватил. Вирус, действительно, нетипичный как для обычного и по симптомам и по протеканию болезни.

Расскажите по-подробнее, плз

Первые пару дней температура под 38. Потом дня 4 мышечная болезнь (мышцы спины и ног болели весь день), обоняние пропало, периодический сухой кашель, повышенная усталость. После недели болезни остаётся кашель и потерянное обоняние, повышенная усталость где-то к 10 дню уходит, стабилизируется. У родственников всё то же, но только без мышечной болезни и без потери обоняния. Полностью после дней 12 болезни ещё никто не выздоровел, кашель остаётся.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:21

promyshlennik
Дякую за відповідь. Виздоровлюйте! І здоров"я усім вашим рідним! А рентгенографію, КТ не робили? Шо пили ті 10 днів крім жаропонижаючого?
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:33

  Libo написав:
  yama написав:не знаю как где, а у нас в г.Львов у рогулей принято креститься при виде церкви или фигурки божей матери .


Бог тебя накажет за такие слова. Попроси прощения у всех, сотри этот пост и впредь гони даже из головы такие мысли.

ЗІ Рогули ...
Сам давно за клуню срать ходил, аристократ русскоязычный? :roll:


В Польше народ не менее набожный, но такого там не видел.
Что касается послевоенного заселения Львова, то нужно же было замещать убитых евреев и изгнанных поляков, в первую очередь жителями окрестных деревень.
PS Оффтоп для этой ветки,сори
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