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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1653165416551656>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:54

  19yuriy91 написав:
  Ukrainian написав:О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора

а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими?
да уж.....идиотизма хватает.
разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру.
это так, для справки

В быту общаюсь на украинском; здесь подстраиваюсь под собеседников.
Согласен есть умные мысли и на русском. Просто мусора на русском на порядок больше. А так мне лично удобнее и быстрее фильтровать. К примеру страна юа на сайте нет укр языка; значит сайт скорее всего помойка.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:59

  19yuriy91 написав:
  Ukrainian написав:О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора

а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими?
да уж.....идиотизма хватает.
разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру.
это так, для справки

Есть английский британский, есть английский американский.Есть австралийский еще. Вот и у нас - русский российский, и русский украинский. :)
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:49

  19yuriy91 написав:
  Ukrainian написав:О вакцине; интервью по твоей ссылке. Интервью или новости на русском; я лично ставлю в игнор; и всем рекомендую. Читаю только новости на английском и украинском. Мой личный файрволл от мусора

а сам то шож на русском пишешь? и общаешься на форуме с русскопишущими?
да уж.....идиотизма хватает.
разделение людей по уму не проходит по языковому барьеру.
это так, для справки

К сожалению, Ваш визави имеет определённые резоны в своей позиции.
Я сам лично натренировал глаз и просто проскакиваю сообщения на мове. Нет смысла читать "Сільский час" в современной обработке.
Очень жалею, что в времена Януковича поверил в возможное развитие и уделял много времени анализу Украины и её экономических (а, значит, и политических) процессов. Потом пришлось прилагать усилия для того, чтобы вырвать себя из ментального болота и вернуться на старые горизонты.
Информация на русском или английском получается гораздо быстрее и она значительно достовернее, плюс всегда можно найти разные позиции по любому вопросу для формирования собственного мнения. На мове это недоступно.
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Клавдий Шифер
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:56

  yama написав:тю давно уже модно , уже месяца два три как известно . Молодцы жаль у нас не проводят :( .
Смысл прост переболеть и плевать не все карантинные ограничения мол я болел я не заразный мне все можно .

А разве уже 100% известно, что переболев раз, дальше ты "в домике"?
Востаннє редагувалось Natt в Сер 12 сер, 2020 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:56

Клавдий Шифер
То что ты на русском читаешь только видно по твоей антиукраинской позиции. Желаю тебе и твоей семье жить и умереть на территории русского мира республик днр и лнр к которому ты всеми силами стремишься.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:59

  Corpocrator написав:
  promyshlennik написав:Заболел короновирусом (((. В Киеве по ходу подхватил. Вирус, действительно, нетипичный как для обычного и по симптомам и по протеканию болезни.

Расскажите по-подробнее, плз

Первые пару дней температура под 38. Потом дня 4 мышечная болезнь (мышцы спины и ног болели весь день), обоняние пропало, периодический сухой кашель, повышенная усталость. После недели болезни остаётся кашель и потерянное обоняние, повышенная усталость где-то к 10 дню уходит, стабилизируется. У родственников всё то же, но только без мышечной болезни и без потери обоняния. Полностью после дней 12 болезни ещё никто не выздоровел, кашель остаётся.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:21

promyshlennik
Дякую за відповідь. Виздоровлюйте! І здоров"я усім вашим рідним! А рентгенографію, КТ не робили? Шо пили ті 10 днів крім жаропонижаючого?
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:33

  Libo написав:
  yama написав:не знаю как где, а у нас в г.Львов у рогулей принято креститься при виде церкви или фигурки божей матери .


Бог тебя накажет за такие слова. Попроси прощения у всех, сотри этот пост и впредь гони даже из головы такие мысли.

ЗІ Рогули ...
Сам давно за клуню срать ходил, аристократ русскоязычный? :roll:


В Польше народ не менее набожный, но такого там не видел.
Что касается послевоенного заселения Львова, то нужно же было замещать убитых евреев и изгнанных поляков, в первую очередь жителями окрестных деревень.
PS Оффтоп для этой ветки,сори
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:47

  stargazer написав:promyshlennik
Дякую за відповідь. Виздоровлюйте! І здоров"я усім вашим рідним! А рентгенографію, КТ не робили? Шо пили ті 10 днів крім жаропонижаючого?

Когда температура была пару дней пил жаропонижающие, тело разок обтёрли, когда совсем уж было так себе, тряпочкой мокрой. От горла пару дней таблетки пососал. Где-то после 4 -5 дня болезни ничего не пью вообще. Просто жду, в каком-то смысле, когда кашель пройдёт.
Радует, что нет уже усталости от ходьбы. Дома я не сидел, ходил на прогулки, но от дома далеко не отходил, поскольку усталость могла настолько резко накрыть, что приходилось сразу возвращаться и ложиться отдыхать в кровать.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:10

promyshlennik

КТ делали ?
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Сер 12 сер, 2020 13:11
ЛОБ

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