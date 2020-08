Додано: Сер 12 сер, 2020 23:38

promyshlennik написав: Заболел короновирусом (((. В Киеве по ходу подхватил. Вирус, действительно, нетипичный как для обычного и по симптомам и по протеканию болезни. Заболел короновирусом (((. В Киеве по ходу подхватил. Вирус, действительно, нетипичный как для обычного и по симптомам и по протеканию болезни.

Видужуйте остаточно.

Дякую Вам за звіт про перебіг хвороби. Видужуйте остаточно.Дякую Вам за звіт про перебіг хвороби.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell