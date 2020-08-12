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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 сер, 2020 23:38
promyshlennik написав:
Заболел короновирусом (((. В Киеве по ходу подхватил. Вирус, действительно, нетипичный как для обычного и по симптомам и по протеканию болезни.
Видужуйте остаточно.
Дякую Вам за звіт про перебіг хвороби.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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