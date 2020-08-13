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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 сер, 2020 19:55
zРадио написав:
Ну песикот - и тут умудрился рыжему и коричневому подмахнуть
Подмахиваешь постоянно ты, но строишь из себя целочку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 15 сер, 2020 19:59
yama написав:
а сколько надо заплатить что бы остаться дома и что бы не трогали ?
Бесплатно.
Если начали надрывно кашлять, то просто не сдаете никакие тесты, и молча болеете, не обращаясь ни к каким врачам.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Суб 15 сер, 2020 22:40
freeze написав:
И сейчас непросто попасть на койко-место )))
Волонтер рассказала, какие круги ада нужно пройти, ...
но и загруженность больниц...
Звонит в ГКБ №5 — не принимают так как «житель области»...
При чём тут загруженность если это обычный формализм? Который не в марте у нас появился, а выращен лучшими специалистами ещё в СССР.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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