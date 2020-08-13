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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1665166616671668

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 19:55

  zРадио написав:
Ну песикот - и тут умудрился рыжему и коричневому подмахнуть :mrgreen:

Подмахиваешь постоянно ты, но строишь из себя целочку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 19:59

  yama написав:а сколько надо заплатить что бы остаться дома и что бы не трогали ?


Бесплатно.
Если начали надрывно кашлять, то просто не сдаете никакие тесты, и молча болеете, не обращаясь ни к каким врачам.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 22:40

  freeze написав:
И сейчас непросто попасть на койко-место )))

Волонтер рассказала, какие круги ада нужно пройти, ...

но и загруженность больниц...

Звонит в ГКБ №5 — не принимают так как «житель области»...

При чём тут загруженность если это обычный формализм? Который не в марте у нас появился, а выращен лучшими специалистами ещё в СССР.
Mind the gap.
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