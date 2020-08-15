Подмахиваешь постоянно ты, но строишь из себя целочку
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 сер, 2020 19:55
Подмахиваешь постоянно ты, но строишь из себя целочку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 15 сер, 2020 19:59
Бесплатно.
Если начали надрывно кашлять, то просто не сдаете никакие тесты, и молча болеете, не обращаясь ни к каким врачам.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 15 сер, 2020 22:40
При чём тут загруженность если это обычный формализм? Который не в марте у нас появился, а выращен лучшими специалистами ещё в СССР.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 16 сер, 2020 08:13
Да ну што Ви, еті сушчества в скафандрах - амерікосскія рєптілоіди, котория вєзут челавєка на чіпірованіє. Каронавірус - загавор. Єво нєт. Єсть туберкульоз. Скора зємля натолкньотся на Нєбєсную Ось. Сматрітє відєо Афінагєна Фєоктістава - там вся правда.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 16 сер, 2020 08:23
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 16 сер, 2020 09:48
Re: Эпидемия коронавируса в мире
16.08.2020
Статистика COVID-19
Всього - 91356
Нових - 1637
Одужало - 47822 (+392)
Померло - 2068 (+24)
Вінницька область — 3213 (+38)
Волинська область — 4644 (+54)
Дніпропетровська область — 1725 (+26)
Донецька область — 1088 (+15)
Житомирська область — 2430 (+53)
Закарпатська область — 6246 (+76)
Запорізька область — 1085 (+33)
Івано-Франківська область — 6626 (+158)
Кіровоградська область — 742 (+3)
м. Київ — 10538 (+146)
Київська область — 4530 (+35)
Львівська область — 11951 (+127)
Луганська область — 178 (0)
Миколаївська область — 808 (+11)
Одеська область — 4964 (+93)
Полтавська область — 548 (+4)
Рівненська область — 7538 (+105)
Сумська область — 854 (+39)
Тернопільська область — 3732 (+97)
Харківська область — 6065 (+228)
Херсонська область — 299 (+5)
Хмельницька область — 1581 (+42)
Чернівецька область — 7617 (+183)
Черкаська область — 1148 (+34)
Чернігівська область — 1206 (+32)
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 16 сер, 2020 10:50
А скільки коштує граната? Ну, уявіть, втрачати немає вже що, 1000 уе немає.
Купив ковідник гранату (чи взяв у сусіда з АТО) і до голов.лікаря в кабінет?
Додано: Нед 16 сер, 2020 12:38
Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса займут до 6 месяцев - Директор института Гамалеи.
Собственно, это и есть модифицированный третий этап исследований, об отсутствии которого тут многие переживали.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 16 сер, 2020 13:33
Вы сами это решите, если не идиот.
Так было , где я точно знаю - Нидерланды, Бельгия, Италия.Есть близкие знакомые. В Италии самое строгое - выходить только по необходимости, фиксировать на бумаге время выхода. Полиция выборочно проверяла время, и как далеко от домв вы находитесь на момент проверки. Можно было - аптека, супермаркет и навестить пожиых родителей, если они не живут в доме престарелых. В домк престарелых пожилым запрещали из своих комнат выходить даже. Гулять только на балконе.
Вспомните, как по ТВ показывали, как итальянцы выходили на балконы общаться или петь.
Сейчас я живу в Бельгии.
Додано: Нед 16 сер, 2020 14:13
С 17 августа в Киеве ужесточается ряд ограничений, связанных с карантином. Это произойдет из-за того, что по новому районированию карантинных зон Киев занесли в "желтый" сектор, поскольку уровень заполненности коек в больницах больными коронавирусом превысил 50% (необходимое условие для "зеленой зоны") и по состоянию на 14 августа составил 52%.
Об этом заявил мэр Виталий Кличко на брифинге 14 августа.
Какие ограничения с 17 августа ожидают киевлян и гостей столицы:
+50грн !
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