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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1666166716681669

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:45

  change_pm написав:
  UA написав:Сейчас за 1000 у.е госпитализируют. Вытолкают на улицу больного без денег и госпитализируют больного с 1000 у.е.
А сколько ХХХХХ у.е потребуется в ноябре?

А скільки коштує граната? Ну, уявіть, втрачати немає вже що, 1000 уе немає.
Купив ковідник гранату (чи взяв у сусіда з АТО) і до голов.лікаря в кабінет?

Граната это по справедливости, а по Закону 1000 у.е в конверте главврачу.
UA
 
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Нед 16 сер, 2020 13:49
change_pm

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