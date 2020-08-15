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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 сер, 2020 14:45
change_pm написав: UA написав:Сейчас за 1000 у.е госпитализируют. Вытолкают на улицу больного без денег и госпитализируют больного с 1000 у.е.
А сколько ХХХХХ у.е потребуется в ноябре?
А скільки коштує граната? Ну, уявіть, втрачати немає вже що, 1000 уе немає.
Купив ковідник гранату (чи взяв у сусіда з АТО) і до голов.лікаря в кабінет?
Граната это по справедливости, а по Закону 1000 у.е в конверте главврачу.
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