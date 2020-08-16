Посмотрите полный выпуск, зал пустой. Это вставки с прошлых концертов.
Не смотрю Квартал-95 вообще. Но ведь главное в самой пародии на коронавирус, а не в том, был ли этот концерт со зрителями. Много ли существует пародий на другие болезни, например, на чуму, холеру, оспу и так далее? Кстати, на заседания в зале Верховной Рады обращали внимание? Или в этих случаях тоже видеозаписи докарантинных заседаний вставляют?
https://vesti-ua.net/novosti/obschestvo ... summy.html ........ Об этом директор Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко рассказал в интервью изданию "Вголос". ...... В целом же на лечение человека от COVID-19 требуется в сутки от 4 тысяч гривен. ......
Не знаю, зачем нагло врет директор Львовской областной инфекционной клинической больницы. И Вы вместе с ним.
Посмотрите полный выпуск, зал пустой. Это вставки с прошлых концертов.
Не смотрю Квартал-95 вообще. Но ведь главное в самой пародии на коронавирус, а не в том, был ли этот концерт со зрителями. Много ли существует пародий на другие болезни, например, на чуму, холеру, оспу и так далее? Кстати, на заседания в зале Верховной Рады обращали внимание? Или в этих случаях тоже видеозаписи докарантинных заседаний вставляют?
Мало того, что Вы крючкотвор, так у Вас ещё и с юмором проблемы. Вы даже не поняли, что это пародия не на болезнь, а на наших людей и наш "карантин".
Вкладчик1234 написав:Вот так и умирают от очередного собачего гриппа. Неоказание помощи
В Одессе расширили количество больниц, определенных для коронавирусников. Сегодня проходил возле одной такой больницы, из нескольких скорых выгружали коронавирусников, врачи в таких скафандрах, прикольный космический вид.
Тем не менее количество людей в масках по-моему стало меньше чем например месяц назад. Единицы их носят. Даже в магазине, куда постоянно хожу, если месяц назад, всем входящим говорили "маска", "где маска", сейчас забили болт и никто ничего не говорит. В общественном транспорте аналогично глубоко забитый болт.
ЛАД написав:Не знаю, зачем нагло врет директор Львовской областной инфекционной клинической больницы. И Вы вместе с ним.
А Вы не интересовались расценками при лечении ветеранов в военных госпиталях, где их по закону должны лечить бесплатно?
Занялись бы чем-нибудь полезным хотя-бы для своей семьи, не говоря уже об обществе. А то всякое бывает, и пока Вы бесцельно тратите так много своего драгоценного времени в социальных сетях, в Ваше ближайшее окружение может нагрянуть по-настоящему серьезная проблема, как, например, вот эта: https://www.bbc.com/russian/news-53799146