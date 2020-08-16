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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1666166716681669

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 250
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
28
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 20:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Renee написав:В домк престарелых пожилым запрещали из своих комнат выходить даже.

Вот и выяснилась истинная проблема большой смертности.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 21:57

Прощание с коронавирусом ... при полном аншлаге в концертном зале:

https://www.youtube.com/watch?v=MhQN-c6ervw
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:06

  Igneus написав:Прощание с коронавирусом ... при полном аншлаге в концертном зале:

https://www.youtube.com/watch?v=MhQN-c6ervw

Посмотрите полный выпуск, зал пустой. Это вставки с прошлых концертов.
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:14

  yama написав:
  Igneus написав:Прощание с коронавирусом ... при полном аншлаге в концертном зале:

https://www.youtube.com/watch?v=MhQN-c6ervw

Посмотрите полный выпуск, зал пустой. Это вставки с прошлых концертов.

Не смотрю Квартал-95 вообще. Но ведь главное в самой пародии на коронавирус, а не в том, был ли этот концерт со зрителями. Много ли существует пародий на другие болезни, например, на чуму, холеру, оспу и так далее?
Кстати, на заседания в зале Верховной Рады обращали внимание? Или в этих случаях тоже видеозаписи докарантинных заседаний вставляют?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:21

  Kudrjavuy написав:.....
https://vesti-ua.net/novosti/obschestvo ... summy.html
........
Об этом директор Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко рассказал в интервью изданию "Вголос".
......
В целом же на лечение человека от COVID-19 требуется в сутки от 4 тысяч гривен.
......

Не знаю, зачем нагло врет директор Львовской областной инфекционной клинической больницы. И Вы вместе с ним.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:31

  Igneus написав:
  yama написав:
  Igneus написав:Прощание с коронавирусом ... при полном аншлаге в концертном зале:

https://www.youtube.com/watch?v=MhQN-c6ervw

Посмотрите полный выпуск, зал пустой. Это вставки с прошлых концертов.

Не смотрю Квартал-95 вообще. Но ведь главное в самой пародии на коронавирус, а не в том, был ли этот концерт со зрителями. Много ли существует пародий на другие болезни, например, на чуму, холеру, оспу и так далее?
Кстати, на заседания в зале Верховной Рады обращали внимание? Или в этих случаях тоже видеозаписи докарантинных заседаний вставляют?

Мало того, что Вы крючкотвор, так у Вас ещё и с юмором проблемы.
Вы даже не поняли, что это пародия не на болезнь, а на наших людей и наш "карантин".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:33

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Вот так и умирают от очередного собачего гриппа.
Неоказание помощи


В Одессе расширили количество больниц, определенных для коронавирусников.
Сегодня проходил возле одной такой больницы, из нескольких скорых выгружали коронавирусников, врачи в таких скафандрах, прикольный космический вид.


Тем не менее количество людей в масках по-моему стало меньше чем например месяц назад. Единицы их носят. Даже в магазине, куда постоянно хожу, если месяц назад, всем входящим говорили "маска", "где маска", сейчас забили болт и никто ничего не говорит. В общественном транспорте аналогично глубоко забитый болт.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 00:06

  ЛАД написав:Не знаю, зачем нагло врет директор Львовской областной инфекционной клинической больницы. И Вы вместе с ним.

А Вы не интересовались расценками при лечении ветеранов в военных госпиталях, где их по закону должны лечить бесплатно?

Занялись бы чем-нибудь полезным хотя-бы для своей семьи, не говоря уже об обществе. А то всякое бывает, и пока Вы бесцельно тратите так много своего драгоценного времени в социальных сетях, в Ваше ближайшее окружение может нагрянуть по-настоящему серьезная проблема, как, например, вот эта: https://www.bbc.com/russian/news-53799146
Igneus
 
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