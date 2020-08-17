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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 сер, 2020 21:10
Сразу после открытия в начале августа в одесской горбольнице N 5 коронавирусного отделения из нее уволились 14 медиков плюс 8 ушли в отпуск.
Риск высокий, израильской вакцины для хомяков не завезли, с оплатой проблемы, скажем дружно - зачем нужно. Тем более коронавирусное отделение сделали на базе кардиологического подразделения.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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