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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1668166916701671

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:10

Сразу после открытия в начале августа в одесской горбольнице N 5 коронавирусного отделения из нее уволились 14 медиков плюс 8 ушли в отпуск.
Риск высокий, израильской вакцины для хомяков не завезли, с оплатой проблемы, скажем дружно - зачем нужно. Тем более коронавирусное отделение сделали на базе кардиологического подразделения.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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