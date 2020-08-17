Сразу после открытия в начале августа в одесской горбольнице N 5 коронавирусного отделения из нее уволились 14 медиков плюс 8 ушли в отпуск. Риск высокий, израильской вакцины для хомяков не завезли, с оплатой проблемы, скажем дружно - зачем нужно. Тем более коронавирусное отделение сделали на базе кардиологического подразделения.
pit написав:beee бред обкуренной кобылы! какой "ентузизиазм" у медиков? когда они толпами сваливали и сваливают со своих рабочих мест? когда вместо направления на лечение они тупо отправляют домой? все остальное даже смотреть\читать нет смысла, очередной "в***р" в сторону власти.
Очередной выcep это ваши невнятные буквы на критику вашего вождя
За негативом, обрушившимся на первый в мире препарат против COVID-19, стоят интересы западных фармкомпаний, которые вложили миллионы долларов в разработку, но опоздали ........ Как рассказал глава НИЦЭМ имени Гамалеи, который разработал вакцину, Александр Гинцбург, необходимое для России количество доз будет готово через год. ....... Как заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, свои защитные свойства вакцина будет сохранять как минимум на протяжении двух лет. ( ) Вероятнее всего, инъекций придется сделать две. ( ) По словам ведущего специалиста Центра Федора Лисицына, через какой промежуток времени нужна повторная доза, пока не установлено. ( )«Иммунитет возникает с первой прививки, но потенциально нужна будет вторая. Возможно, ее будут делать через год — как в случае с прививкой от энцефалита. ....... новый препарат достаточно капризный, и требует хранения при 18 градусах ниже нуля по Цельсию. ........ помимо клинических испытаний, разработчики должны провести еще массу других исследований. Новая вакцина пока попросту недоизучена... ......... Наши ученые вновь выиграли гонку по созданию вакцины, опередив весь мир. Точно так же, как в 1957 году запустили первый спутник Земли, к которому и отсылает нас название нового препарата от коронавирусной инфекции. «Мы отвыкли от побед. Так или иначе, разработка вакцины с первой попытки — это победа ..... ...первенство в разработке вакцины — это в определенной мере и политическая победа на мировой арене.
https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/08/17/1859005.html Ещё раз. Буду очень рад, если росс. вакцина окажется эффективной и безопасной. Но на сегодняшний день, по-моему, это достаточно сырая разработка, а её регистрация - чисто политическое решение, объясняемое последней фразой в приведенной цитате. Это, на мой взгляд, подтверждается и выбором для первой регистрации вакцины Гамалеи, а не "Вектор". Гамалея - чисто гражданский институт, а "Вектор" был связан с военкой (да и сейчас, кажется, связан). Благодаря этому для пропаганды Гамалея лучше. Хотя по тому немногому, что я читал, мне кажется, что вакцина "Вектора" может быть лучше.
жительница алтайской столицы Татьяна заказала такси через приложение, и когда автомобиль прибыл, девушка села в машину в медицинской маске. Водитель отказался ее везти, заявив, что масочный режим соблюдают «только при_дурки», сам указ не подписан губернатором, а «если вы в наморднике, значит вы больная, а я больных не вожу».
В трех районах Омской области объявлен режим ЧС из-за очагов птичьего гриппа. ..... Как передает «Интерфакс», на 106 подворьях были изъяты у собственников 1 тыс. 840 птиц общим весом 3,5 тонны — их забирали независимо от наличия или отсутствия признаков болезни.
https://m.rosbalt.ru/russia/2020/08/17/1858998.html Там же найдёте: "На Филиппинах уничтожили почти 40 тыс. птиц из-за гриппа", "Ранее китайские ученые заявили, что новый штамм свиного гриппа G4 способен вызвать пандемию. Они рассказали, что вирус представляет собой смесь птичьего гриппа и свиного гриппа H1N1, который в 2009 году вызвал пандемию и привел к смерти не менее 20 тыс. человек." Так что готовимся.