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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1669167016711672> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 251 Додано: Пон 17 сер, 2020 21:10 Сразу после открытия в начале августа в одесской горбольнице N 5 коронавирусного отделения из нее уволились 14 медиков плюс 8 ушли в отпуск.

Риск высокий, израильской вакцины для хомяков не завезли, с оплатой проблемы, скажем дружно - зачем нужно. Тем более коронавирусное отделение сделали на базе кардиологического подразделения. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18081 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4356 раз. Подякували: 7052 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 22:26 _Mykola_ написав: В маске нормально разговаривать. В маске нормально разговаривать.

https://www.youtube.com/watch?v=z-Tv_IJ8YYY



https://www.youtube.com/watch?v=pvL8BbeAq88 Igneus Повідомлень: 668 З нами з: 29.08.18 Подякував: 255 раз. Подякували: 349 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 22:43 pit написав: beee

бред обкуренной кобылы!

какой "ентузизиазм" у медиков? когда они толпами сваливали и сваливают со своих рабочих мест? когда вместо направления на лечение они тупо отправляют домой?

все остальное даже смотреть\читать нет смысла, очередной "в***р" в сторону власти. бред обкуренной кобылы!какой "ентузизиазм" у медиков? когда они толпами сваливали и сваливают со своих рабочих мест? когда вместо направления на лечение они тупо отправляют домой?все остальное даже смотреть\читать нет смысла, очередной "в***р" в сторону власти.



Очередной выcep это ваши невнятные буквы на критику вашего вождя Очередной выcep это ваши невнятные буквы на критику вашего вождя beee Повідомлень: 64 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 сер, 2020 23:56 Народно-освободительной армии Китая и компании CanSino Biologics запатентовали совместную разработку вакцины от нового коронавируса.



Речь идет о рекомбинантной вакцине на основе аденовирусного вектора под названием Ad5-nCoV.



Отмечается, что легкая в изготовлении вакцина будет запущена в массовое производство в течение короткого времени.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/08/17/1859030.html Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17024 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4516 раз. Подякували: 4196 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 01:02

........

Как рассказал глава НИЦЭМ имени Гамалеи, который разработал вакцину, Александр Гинцбург, необходимое для России количество доз будет готово через год.

.......

Как заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, свои защитные свойства вакцина будет сохранять как минимум на протяжении двух лет. ( ) Вероятнее всего, инъекций придется сделать две. ( )

По словам ведущего специалиста Центра Федора Лисицына, через какой промежуток времени нужна повторная доза, пока не установлено. ( )«Иммунитет возникает с первой прививки, но потенциально нужна будет вторая. Возможно, ее будут делать через год — как в случае с прививкой от энцефалита.

.......

новый препарат достаточно капризный, и требует хранения при 18 градусах ниже нуля по Цельсию.

........

помимо клинических испытаний, разработчики должны провести еще массу других исследований. Новая вакцина пока попросту недоизучена...

.........

Наши ученые вновь выиграли гонку по созданию вакцины, опередив весь мир. Точно так же, как в 1957 году запустили первый спутник Земли, к которому и отсылает нас название нового препарата от коронавирусной инфекции. «Мы отвыкли от побед. Так или иначе, разработка вакцины с первой попытки — это победа

.....

...первенство в разработке вакцины — это в определенной мере и политическая победа на мировой арене. За негативом, обрушившимся на первый в мире препарат против COVID-19, стоят интересы западных фармкомпаний, которые вложили миллионы долларов в разработку, но опоздали........Как рассказал глава НИЦЭМ имени Гамалеи, который разработал вакцину, Александр Гинцбург, необходимое для России количество доз будет готово через год........Как заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, свои защитные свойства вакцина будет сохранять как минимум на протяжении двух лет. () Вероятнее всего, инъекций придется сделать две. (По словам ведущего специалиста Центра Федора Лисицына, через какой промежуток времени нужна повторная доза, пока не установлено. ()«Иммунитет возникает с первой прививки, но потенциально нужна будет вторая. Возможно, ее будут делать через год — как в случае с прививкой от энцефалита........новый препарат достаточно капризный, и требует хранения при 18 градусах ниже нуля по Цельсию.........помимо клинических испытаний, разработчики должны провести еще массу других исследований. Новая вакцина пока попросту недоизучена............Наши ученые вновь выиграли гонку по созданию вакцины, опередив весь мир. Точно так же, как в 1957 году запустили первый спутник Земли, к которому и отсылает нас название нового препарата от коронавирусной инфекции. «Мы отвыкли от побед. Так или иначе, разработка вакцины с первой попытки — это победа........первенство в разработке вакцины — это в определенной мере и политическая победа на мировой арене.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/08/17/1859005.html

Ещё раз.

Буду очень рад, если росс. вакцина окажется эффективной и безопасной.

Но на сегодняшний день, по-моему, это достаточно сырая разработка, а её регистрация - чисто политическое решение, объясняемое последней фразой в приведенной цитате.

Это, на мой взгляд, подтверждается и выбором для первой регистрации вакцины Гамалеи, а не "Вектор". Гамалея - чисто гражданский институт, а "Вектор" был связан с военкой (да и сейчас, кажется, связан). Благодаря этому для пропаганды Гамалея лучше.

Хотя по тому немногому, что я читал, мне кажется, что вакцина "Вектора" может быть лучше. Ещё раз.Буду очень рад, если росс. вакцина окажется эффективной и безопасной.Но на сегодняшний день, по-моему, это достаточно сырая разработка, а её регистрация - чисто политическое решение, объясняемое последней фразой в приведенной цитате.Это, на мой взгляд, подтверждается и выбором для первой регистрации вакцины Гамалеи, а не "Вектор". Гамалея - чисто гражданский институт, а "Вектор" был связан с военкой (да и сейчас, кажется, связан). Благодаря этому для пропаганды Гамалея лучше.Хотя по тому немногому, что я читал, мне кажется, что вакцина "Вектора" может быть лучше. ЛАД 2 Повідомлень: 17024 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4516 раз. Подякували: 4196 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 01:07

жительница алтайской столицы Татьяна заказала такси через приложение, и когда автомобиль прибыл, девушка села в машину в медицинской маске. Водитель отказался ее везти, заявив, что масочный режим соблюдают «только при_дурки», сам указ не подписан губернатором, а «если вы в наморднике, значит вы больная, а я больных не вожу».

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/08/17/1858925.html

Так что наши форумные антикоронавирусники не оригинальны. Ещё раз об антикоронавирусниках:Так что наши форумные антикоронавирусники не оригинальны. ЛАД 2 Повідомлень: 17024 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4516 раз. Подякували: 4196 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 01:20 Вкладчик1234

Вам для аргументации:

В трех районах Омской области объявлен режим ЧС из-за очагов птичьего гриппа.

.....

Как передает «Интерфакс», на 106 подворьях были изъяты у собственников 1 тыс. 840 птиц общим весом 3,5 тонны — их забирали независимо от наличия или отсутствия признаков болезни.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/08/17/1858998.html

Там же найдёте: "На Филиппинах уничтожили почти 40 тыс. птиц из-за гриппа", "Ранее китайские ученые заявили, что новый штамм свиного гриппа G4 способен вызвать пандемию. Они рассказали, что вирус представляет собой смесь птичьего гриппа и свиного гриппа H1N1, который в 2009 году вызвал пандемию и привел к смерти не менее 20 тыс. человек."

Так что готовимся. Вам для аргументации:Там же найдёте: "На Филиппинах уничтожили почти 40 тыс. птиц из-за гриппа", "Ранее китайские ученые заявили, что новый штамм свиного гриппа G4 способен вызвать пандемию. Они рассказали, что вирус представляет собой смесь птичьего гриппа и свиного гриппа H1N1, который в 2009 году вызвал пандемию и привел к смерти не менее 20 тыс. человек."Так что готовимся. ЛАД 2 Повідомлень: 17024 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4516 раз. Подякували: 4196 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 08:44 Львівська область 181 за попередню добу. 90 - львів'яни. Влада Самбора після протестів мешканців відмовилася посилювати карантин відповідно до червоної зони і звернулася до поліції, щоби не штрафували підприємців. stargazer Повідомлень: 1090 З нами з: 15.04.09 Подякував: 380 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 09:11 Re: Эпидемия коронавируса в мире 18.08.2020 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Статистика COVID-19



Всього - 94436

Нових - 1616



Одужало - 48925 (+761)

Померло - 2116 (+27)



Вінницька область — 3272 (+38)

Волинська область — 4792 (+85)

Дніпропетровська область — 1772 (+22)

Донецька область — 1100 (+6)

Житомирська область — 2497 (+18)

Закарпатська область — 6435 (+106)

Запорізька область — 1154 (+36)

Івано-Франківська область — 6959 (+169)

Кіровоградська область — 746 (+3)

м. Київ — 10730 (+88)

Київська область — 4620 (+66)

Львівська область — 12260 (+181)

Луганська область — 185 (+1)

Миколаївська область — 832 (+13)

Одеська область — 5158 (+96)

Полтавська область — 565 (+8)

Рівненська область — 7828 (+112)

Сумська область — 966 (+75)

Тернопільська область — 3902 (+85)

Харківська область — 6360 (+204)

Херсонська область — 304 (+3)

Хмельницька область — 1628 (+10)

Чернівецька область — 7954 (+172)

Черкаська область — 1167 (+2)

Чернігівська область — 1250 (+17)

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6362 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 802 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 сер, 2020 09:11 Отмечается, что легкая в изготовлении вакцина будет запущена в массовое производство в течение короткого времени.

Надо отдать должное Путлеру, выпуском рос вакцины он дал мощный пинок другим производителям ускориться, и немного подзабить на бюрократию. Думаю многие посмотрели и подумали "А что так можно было?", можно, и на мой взгляд это значительно прискорит выпуск других вакцин. Надо отдать должное Путлеру, выпуском рос вакцины он дал мощный пинок другим производителям ускориться, и немного подзабить на бюрократию. Думаю многие посмотрели и подумали "А что так можно было?", можно, и на мой взгляд это значительно прискорит выпуск других вакцин. st512 Повідомлень: 862 З нами з: 09.07.13 Подякував: 94 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1669167016711672> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7161 1623554

ЛОБ Вів 18 сер, 2020 09:55