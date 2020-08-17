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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1669167016711672

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:22

При просмотре графика новых заражения в целом по миру с семидневным усреднением неплохо видно, что после долгого апрельского плато 70-90 000 в сутки, был долгий подъем, длившийся до середины июля, который привел к увеличению новых случаев в среднем в три раза за сутки, но затем явно началась стадия нового плато в среднем 250 000 новых в сутки, которая длится уже почти месяц.
Последнюю неделю, кроме Украины, Индии, Ирака, Эфиопии, Венесуэлы и Румынии, по миру никто не ставил своих национальных рекордов.
Интересно куда двинется эпидемия - вверх, вниз, или достигла эквилибриума и будет топтаться на месте с выбранной крейсерской скоростью плюс-минус 250 000 новых случаев в сутки ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Интересно куда двинется эпидемия - вверх, вниз, или достигла эквилибриума и будет топтаться на месте с выбранной крейсерской скоростью плюс-минус 250 000 новых случаев в сутки ?

Вверх, имхо, фактор начала учебного года сыграет свою роль, больше мобильность, больше контактов
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:46

  freeze написав:Сразу после открытия в начале августа в одесской горбольнице N 5 коронавирусного отделения из нее уволились 14 медиков плюс 8 ушли в отпуск.
Риск высокий, израильской вакцины для хомяков не завезли, с оплатой проблемы, скажем дружно - зачем нужно. Тем более коронавирусное отделение сделали на базе кардиологического подразделения.


Кардиологическое подразделение - это надо понимать ГКБ №3 ? А куда дели больных с инфарктами, стенокардией и т.д. ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Китайская вакцина от Sinopharm поступит на рынок к концу декабря, заявил глава совета директоров компании.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:55

  tumos написав:Кардиологическое подразделение - это надо понимать ГКБ №3 ?


Да, в рамках реформы Супрун кардиологическую больницу ГКБ-3 влили в КГБ-5.

  tumos написав:А куда дели больных с инфарктами, стенокардией и т.д. ?

Там несколько корпусов, один выделили под коронавирусников, сердечников видимо уплотнили.
Вообще судя по замыслам застройщиков бывшая КГБ-3 в парке Шевченко у моря занимает слишком хороший кусок земли в слишком хорошем месте. Отожмут, думаю, в ближайшие несколько лет. Больницу планомерно разваливают, не закупают новое оборудование и тд.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:25

  freeze написав:Вообще судя по замыслам застройщиков бывшая КГБ-3 в парке Шевченко у моря занимает слишком хороший кусок земли в слишком хорошем месте. Отожмут, думаю, в ближайшие несколько лет. Больницу планомерно разваливают, не закупают новое оборудование и тд.

Слышал о таком замысле. Как следствие - лечить будут тех, кто имеют средства на Святую Екатерину.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:28

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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:59

  st512 написав:
Отмечается, что легкая в изготовлении вакцина будет запущена в массовое производство в течение короткого времени.

Надо отдать должное Путлеру, выпуском рос вакцины он дал мощный пинок другим производителям ускориться, и немного подзабить на бюрократию. Думаю многие посмотрели и подумали "А что так можно было?", можно, и на мой взгляд это значительно прискорит выпуск других вакцин.

Не так.
"Другие" аккуратно проводят все этапы, просто подготовку к выпуску и производство запускают, не ожидая результатов 3-го этапа.
Рискуют деньгами ради ускорения процесса, но выполняют всё как положено.
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